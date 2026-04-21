Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol

Cercetătorii chinezi vin cu o inovație care ar putea schimba regulile jocului pe câmpul de luptă: o tehnologie capabilă să transmită energie fără fir către drone aflate în aer, folosind radiații cu microunde.

Dronă chinezească/FOTO:X

Sistemul, dezvoltat de specialiști implicați în proiecte militare, permite alimentarea continuă a dronelor în timpul zborului, ceea ce ar putea prelungi semnificativ durata misiunilor de supraveghere sau atac.

Cum funcționează noua tehnologie

Instalația este montată pe un vehicul blindat și transmite energie către o antenă amplasată pe partea inferioară a dronei. Practic, drona nu mai depinde de baterii limitate, fiind alimentată constant de la sol.

Testele au arătat că sistemul rămâne stabil chiar și în condiții dinamice – atunci când atât drona, cât și vehiculul de la sol sunt în mișcare.

Conceptul a fost deja supranumit de analiști „portavion terestru”, deoarece vehiculul poate funcționa simultan ca platformă de lansare și stație de alimentare pentru drone, similar modului în care portavioanele susțin aviația navală, scrie focus.ua.

Autonomie extinsă și aplicații militare

Potrivit cercetătorilor, tehnologia ar putea susține zboruri de durată, inclusiv pentru misiuni de recunoaștere, lovituri țintite sau operațiuni de război electronic.

În timpul testelor, sistemul a reușit să mențină dronele în aer timp de peste trei ore, la o altitudine de aproximativ 15 metri, demonstrând o alimentare constantă.

Una dintre cele mai mari provocări tehnice a fost alinierea precisă a fasciculului de microunde cu drona, în condițiile în care ambele se deplasează. Problema a fost rezolvată prin combinarea sistemelor GPS, a mecanismelor de urmărire în timp real și a controlului de zbor de la bord.

Avantaje față de alte tehnologii

Comparativ cu soluțiile bazate pe lasere, transmiterea energiei prin microunde este considerată mai stabilă, mai ales în condiții meteo nefavorabile, unde pierderile de semnal sunt mai reduse.

În plus, un singur emițător ar putea alimenta simultan mai multe drone, ceea ce oferă un avantaj strategic în scenarii de luptă moderne.

Eliminarea bateriilor voluminoase ar permite echiparea dronelor cu sarcini utile suplimentare — fie echipamente de supraveghere, fie armament.

Dezvoltarea vine pe fondul unei competiții intense în domeniul tehnologiilor militare, unde autonomia și flexibilitatea dronelor devin esențiale.

Surse din industrie arată că China investește masiv în astfel de soluții, încercând să își consolideze avantajul în războiul tehnologic al viitorului.

