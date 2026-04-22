Trump sugerează că SUA au interceptat un „cadou” al Chinei pentru Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut marți declarații ambigue privind o posibilă implicare a Chinei în sprijinirea Iranului cu echipamente militare, sugerând că autoritățile americane ar fi interceptat o navă care transporta bunuri ce ar încălca o linie roșie a SUA în timpul războiului, relatează Bloomberg.

Într-un interviu acordat CNBC, Trump a afirmat că SUA au reținut recent o navă care ar fi avut la bord un „cadou” din partea Chinei pentru Iran, fără a oferi detalii concrete despre natura transportului. „Am prins ieri o navă care avea unele lucruri la bord, ceea ce nu a fost foarte plăcut - un cadou din China, poate, nu știu”, a declarat președintele american.

„Credeam că am o înțelegere cu președintele Xi, dar este în regulă. Așa merg lucrurile în război, nu-i așa?”

Casa Albă nu a oferit, până în prezent, un răspuns oficial la solicitările de comentarii privind această declarație,

De cealaltă parte, autoritățile chineze au respins ferm orice acuzație privind implicarea în livrări de produse chimice pentru rachete către Iran. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat că „din câte știu, nava confiscată de SUA este un vas comercial străin” și a subliniat că „China respinge orice asociere falsă și speculații”. Ambasada Chinei la Washington a reiterat că Beijingul gestionează „exportul de produse militare într-un mod prudent și responsabil și controlează strict exportul articolelor cu dublă utilizare”.

Deși oficialii americani au sugerat în repetate rânduri că Rusia oferă sprijin Iranului în conflictul actual, rolul Chinei nu este tocmai limpede. Beijingul evită, în general, să furnizeze arme în conflicte externe sau să încalce în mod deschis sancțiunile impuse de SUA. Totuși, o eventuală livrare de armament către Teheran ar putea atrage sancțiuni economice severe, în condițiile în care Trump a amenințat cu tarife de până la 50% orice stat care sprijină militar Iranul, el insistând că „nu vor exista excepții sau derogări”.

Potrivit unor informații ale serviciilor de informații americane, China ar pregăti livrarea unui nou sistem de apărare antiaeriană către Iran în următoarele săptămâni, inclusiv rachete portabile sol-aer. Pe de altă parte, oficialii chinezi au negat în mod repetat aceste acuzații. De altfel, Trump a declarat anterior, într-un interviu acordat Fox Business, că președintele Xi Jinping i-ar fi transmis într-o scrisoare că Beijingul nu furnizează arme Iranului.

Cei doi lideri sunt așteptați să se întâlnească la Beijing la mijlocul lunii mai, după ce o întâlnire programată anterior a fost amânată din cauza războiului împotriva Iranului.

Analiștii consideră că poziția Washingtonului este complicată de implicarea în războiul cu Iranul. „Realitatea este că poziția președintelui Trump este slăbită de implicarea într-un război cu Iranul. Nu își poate permite un nou conflict comercial costisitor cu China și probabil nu dorește să compromită vizita sa viitoare la Beijing”, apreciază Jennifer Kavanagh, director de analiză militară la Defense Priorities. Ea a adăugat că „dat fiind că SUA este puțin probabil să reacționeze, riscurile pentru China sunt reduse”.

În același timp, SUA au intensificat controalele maritime în Strâmtoarea Ormuz, interceptând nave în încercarea de a pune presiune pe Iran înaintea negocierilor. Până în prezent, armata americană a oprit un petrolier sancționat și o navă cargo iraniană și a forțat întoarcerea a 28 de nave, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Au apărut deja speculații privind sprijinul indirect oferit de China Iranului, în special prin achizițiile de petrol iranian, care contribuie la susținerea economiei Teheranului. „Acest tip de asistență militară de nivel mai scăzut, dar totuși semnificativă, va continua”, a declarat Michael Singh, fost oficial de la Consiliul Național de Securitate al SUA. „Nu este ceva ce China încearcă foarte mult să ascundă.”

Pe fondul acestor tensiuni, experții subliniază că atât Washingtonul, cât și Beijingul încearcă să mențină un echilibru. „Beijingul este mai concentrat pe menținerea unei stabilități fragile în relațiile cu SUA”, a subliniat Ryan Hass, directorul China Center de la Brookings Institution. „În același timp, Trump vrea să demonstreze că are relațiile cu China sub control, mai ales când situația cu Iranul pare scăpată de sub control.”

În actualul conflict din Orientul Mijlociu, Moscova a furnizat Iranului anumite tipuri de informații, precum imagini din satelit și tactici de țintire cu drone, potrivit Bloomberg.