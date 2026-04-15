Un satelit spion din China a fost folosit în secret de Iran pentru a urmări bazele americane din Orientul Mijlociu

Iranul a obținut în secret acces la un satelit de spionaj construit în China, pe care l-ar fi utilizat pentru a monitoriza baze militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv în perioada recentului conflict din regiune.

Conform documentelor militare iraniene scurse și analizate de FT, satelitul – denumit TEE-01B – a fost construit și lansat de compania chineză Earth Eye Co. La scurt timp după lansarea sa în spațiu, la finalul anului 2024, acesta ar fi fost achiziționat de Forța Aerospațială a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, potrivit unei investigații publicate de Financial Times (FT), citată de Reuters.

Sursele citate de publicație susțin că, în urma acestei achiziții, Iranul ar fi obținut acces la capabilitățile satelitului prin infrastructura asociată, inclusiv prin stații terestre comerciale operate de compania Emposat, un furnizor de servicii de control satelitar și date cu sediul în Beijing și rețele extinse în Asia, America Latină și alte regiuni.

Monitorizarea bazelor militare americane

Potrivit FT, comandanții iranieni ar fi direcționat satelitul pentru a monitoriza principalele baze militare americane din regiune, utilizând imagini satelitare, coordonate cu marcaje temporale și analize orbitale.

Imaginile ar fi inclus observații asupra mai multor obiective strategice, printre care: baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, monitorizată pe 13, 14 și 15 martie; baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania; zone din apropierea bazei navale a Flotei a V-a a SUA din Manama, Bahrain; aeroportul din Erbil, Irak.

În unele dintre aceste zone au avut loc atacuri revendicate de IRGC, iar imaginile ar fi fost realizate atât înainte, cât și după lovituri cu drone și rachete, potrivit aceleiași surse.

Pe 14 martie, fostul președinte american Donald Trump a confirmat că aeronave americane aflate la baza Prince Sultan au fost lovite.

Potrivit FT, datele satelitare ar fi fost utilizate inclusiv pentru evaluarea efectelor acestor atacuri.

Casa Albă, CIA, Pentagonul, Ministerul chinez al Afacerilor Externe, Ministerul Apărării din China, precum și companiile Earth Eye Co și Emposat, nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.