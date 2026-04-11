Serviciile de informații americane susțin că au indicii că Beijingul ar pregăti livrări de armament către Iran - Surse

Serviciile de informații ale Statelor Unite sugerează că China ar putea pregăti livrarea unor noi sisteme de apărare aeriană către Iran în următoarele săptămâni, potrivit unor surse familiarizate cu evaluările recente, citate de CNN.

Informațiile apar într-un moment sensibil, după ce Beijingul a declarat că a contribuit la medierea armistițiului fragil care a suspendat recent conflictul dintre Iran și SUA. În același timp, președintele american Donald Trump este așteptat să efectueze o vizită în China luna viitoare, pentru discuții cu liderul chinez Xi Jinping.

Potrivit acelorași surse, Iranul ar putea folosi perioada de armistițiu pentru a-și reface capacitățile militare, inclusiv cu sprijinul unor parteneri externi. Există indicii că eventualele livrări ar putea fi direcționate prin țări terțe, pentru a ascunde originea acestora.

Sistemele vizate ar fi rachete antiaeriene portabile, cunoscute sub numele de MANPADS. Acestea pot reprezenta o amenințare semnificativă pentru aeronavele care zboară la altitudine joasă, inclusiv pentru cele militare, așa cum s-a observat în timpul conflictului recent.

Ambasada Chinei la Washington a respins informațiile, calificându-le drept neadevărate

„China nu a furnizat arme niciuneia dintre părțile implicate în conflict”, a transmis un purtător de cuvânt, adăugând că Beijingul își respectă obligațiile internaționale și îndeamnă la reducerea tensiunilor.

Anterior, oficialii chinezi au afirmat că au lucrat pentru a facilita încetarea ostilităților dintre Iran, SUA și Israel.

Declarațiile vin după ce președintele Trump a sugerat recent că un avion de luptă american doborât deasupra Iranului ar fi fost lovit de o rachetă portabilă ghidată termic. Iranul a susținut că a utilizat un sistem de apărare aeriană „nou”, fără a oferi detalii suplimentare.

Dacă se confirmă, livrarea unor astfel de sisteme ar marca o intensificare a sprijinului Chinei pentru Iran, comparativ cu nivelul actual, care a inclus în principal tehnologii cu dublă utilizare, furnizate de companii chineze.

Surse citate spun că Beijingul încearcă să mențină un echilibru: să își păstreze relațiile cu Iranul – un furnizor important de petrol – fără a se implica direct în conflict, evitând astfel o confruntare deschisă cu SUA și Israel.

În același timp, oficialii chinezi ar putea argumenta că sistemele de apărare aeriană au un caracter defensiv, spre deosebire de alte forme de sprijin militar.

Iranul are de mult timp relații strânse atât cu China, cât și cu Rusia. În paralel, Moscova a oferit sprijin Teheranului în timpul conflictului, inclusiv prin schimb de informații, în timp ce Iranul a sprijinit Rusia în războiul din Ucraina, furnizând drone și alte echipamente.

Contextul actual evidențiază complexitatea relațiilor internaționale, în care alianțele economice și strategice continuă să influențeze evoluția conflictelor regionale.