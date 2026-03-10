Regatul Unit se pregătește să trimită o a doua navă militară în Marea Mediterană, a anunțat Ministerul Apărării britanic.

Anterior fusese anunțat că distrugătorul HMS Dragon, de tip 45, este pregătit pentru a fi desfășurat în misiune. Acum, autoritățile britanice au confirmat că și nava RFA Lyme Bay este adusă la un nivel ridicat de pregătire pentru o eventuală desfășurare în estul Mediteranei, potrivit Sky News.

Conform Ministerului Apărării al Regatului Unit, decizia face parte dintr-un plan de precauție în contextul tensiunilor din regiune.

„Ca parte a unei planificări prudente, am luat decizia de a aduce RFA Lyme Bay la un nivel ridicat de pregătire, ca măsură de precauție, în cazul în care ar fi necesară pentru a asista la misiuni maritime în estul Mediteranei”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

RFA Lyme Bay este o navă de debarcare, echipată pentru a funcționa și ca platformă aeronautică și dotată cu facilități medicale. Nava este folosită frecvent în misiuni umanitare și în operațiuni de intervenție în caz de dezastre.

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să escaladeze, mai multe state occidentale consolidându-și prezența militară în regiunea Mediteranei.