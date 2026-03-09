search
Luni, 9 Martie 2026
Bugetul României trebuie să cuprindă resurse pentru posibila creştere explozivă a prețului la combustibili

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Nimeni nu ştie când şi cum se va termina conflictul din Orient. Ce ştim este că afectează grav producţia şi comerţul internaţional de combustibili, benzină, motorină, petrol, gaze. Nu degeaba ţările din Golful Persic erau considerate „benzinăria” lumii. Şi exact acum „benzinăria” a luat foc.

Sunt şi ţări care câştigă din acest „incendiu”. America, producătoare de petrol şi gaze, alături de rezervele imense din Venezuela pe care doreşte să le controleze, Rusia, cu rezerve uriaşe încă blocate de sancţiuni, posibil să-şi dea mâna şi să controleze fluxul mondial de combustibili. Nu întâmplător Trump nu doreşte să-l supere pe Putin acuzându-l că ajută Iranul.

Dacă şi vizita lui Trump în China va avea loc la sfârşitul lui martie, iată trei ţări, America, Rusia şi China,  care pot stăpâni lumea prin controlul producţiei şi comerţului cu combustibili, prin controlul „benzinăriei” din Orient, a rezervelor uriașe ale Rusiei, etc. Iar ţările mici şi medii, „fraierii”, plătesc de se snopesc la cei mari, care controlează piaţa combustibililor.

Posibil ca Trump să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ţările europene forţate de contextul internaţional să reia importul de hidrocarburi din Rusia, Ucraina să fie cucerită, şi totul se va derula cum vor cele trei puteri mari: America, Rusia şi China. Iată modul simplu pentru construirea unei noi ordini economice mondiale din care să profite cei mari.

România este la construcţia bugetului pe 2026

Ţara noastră are resurse importante de hidrocarburi, motiv pentru care ar putea să sufere mai puţin, comparativ cu alte ţări. Dar şi aici trebuie manevrate relaţiile comerciale internaţionale cu multă grijă, pentru că furnizorii de combustibili de la noi sunt angrenaţi în comerţul internaţional, nu ascultă neapărat de guvernul nostru.

La construcţia bugetului trebuie rezervat un capitol exact acestui context nefericit, similar cu perioada pandemiei. Cheltuielile statului trebuie reduse drastic, în primul rând pentru a nu mai plăti zeci de miliarde de euro pentru dobânzi şi rate la credite în viitorii ani, iar in al doilea rând sa facem față provocărilor care ne așteaptă anul acesta.

Este posibil ca în următoarele luni preţurile la combustibili să crească foarte mult, devenind insuportabile pentru producătorii mici şi medii, pentru transportul mărfurilor de strictă necesitate, pentru cetățenii obișnuiți.

Guvernul trebuie să intervină, de exemplu, prin scăderea accizei la combustibili, dar asta înseamnă diminuarea veniturilor statului, implicit diminuarea cheltuielilor.

Sunt necesare programe de dezvoltare a energiei verzi, a surselor de energie electrică, a depozitării acesteia în perioadele de consum mai redus. Ţara noastră are multe resurse de energie verde, în raport de alte ţări, dar trebuie urmărit un program judicios structurat şi conform cu interesele cetăţenilor. De exemplu, cetăţenii care vor să-şi pună panouri fotovoltaice şi să depoziteze energia astfel obţinută, să fie ajutaţi masiv de stat. Programul hidrocentralelor trebuie reluat, pentru că avem rezerve uriașe generate de relieful nostru.

Avem mulţi specialişti care pot contribui la demararea acestui program, în contextul internaţional actual.

Speranţa că lucrurile se vor rezolva, şi vom reveni la situaţia anterioară conflictului din Iran, nu prea stă în picioare. Ţările care au provocat acest conflict au în spatele provocării şi dorinţa de a câştiga cât mai mulţi bani, pe spinarea ţărilor mici, care nu au posibilităţi  de rezolvare a crizei combustibililor.

Normal ar fi crearea unui grup de lucru la nivel guvernamental, format din cei mai buni specialişti, care să ia în considerare acest plan construit de cele trei țări mari, pentru a găsi soluţiile şi  căile de ieşirea din impas,  generate pe specificul României.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

