Luni, 6 Aprilie 2026
Răspuns tăios de la Teheran: condițiile pentru redeschiderea strâmtorii. Trump a anunțat ora declanșării „iadului” pentru Iran

Război în Orientul Mijlociu
Teheranul răspunde amenințărilor lui Trump și cere compensații financiare înainte de a permite traficul în Strâmtoarea Ormuz.

Explozie in orașul Isfahan din Iran FOTO AFP

Mehdi Tabatabaei, adjunctul pentru comunicații și informații din cancelaria președintelui iranian Pezeshkian, a reacționat dur la ultimatumul lansat de președintele american Donald Trump. Oficialul iranian a precizat că Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru transportul unei cincimi din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial, va fi redeschisă doar după ce Iranul va primi compensații financiare pentru pagubele provocate de război.

„Strâmtoarea Ormuz se va redeschide doar atunci când, în baza unui nou regim juridic, daunele provocate de războiul impus vor fi compensate integral dintr-o parte din veniturile din taxele de tranzit”, a afirmat Tabatabaei, duminică, într-o postare pe platforma X. El l-a acuzat pe Trump că a declanșat un „război total în regiune”, potrivit CNN.

Ultimatumul lui Trump, amânat

Președintele american a amânat din nou termenul limită impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Inițial, ultimatumul fusese extins cu zece zile până pe 6 aprilie, iar duminică Trump s-a dezlănțuit într-un mesaj de o violență fără precedent:  „Marți va fi Ziua Centralei și Ziua Podului, toate într-una, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți strâmtoarea, nenorociților nebuni, sau veți trăi în Iad – DOAR PRIVIȚI! Slăvit să fie Allah”, a scris președintele SUA, folosind expresii directe și provocatoare, care nu lasă loc de interpretări.

Ulterior, președintele Donald Trump pare să fi stabilit un nou termen limită pentru ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, scriind pe rețelele sociale duminică după-amiază: «Marți, ora 20:00, ora Coastei de Est!»”, fără alte detalii, ceea ce în România corespunde miercuri, ora trei dimineața. În același timp, președintele american a afirmat într-un interviu pentru Fox News că există „șanse bune” pentru a încheia un acord cu Iranul și a dat de înțeles că discuțiile nu vizează programul nuclear, susținând că Teheranul ar fi renunțat la dezvoltarea armelor atomice. „Vă voi anunța în curând” când se va încheia războiul, a mai spus Trump.

Reacția Parlamentului iranian

Teheranul nu a rămas tăcut. Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a reacționat oficial pe platforma X, acuzându-l pe Trump de acțiuni nesăbuite și de faptul că execută ordinele premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Acțiunile tale nesăbuite târăsc Statele Unite într-un iad viu pentru fiecare familie, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insiști să urmezi ordinele lui Netanyahu. Nu te înșela: nu vei câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, a transmis Ghalibaf.

În timp ce Iranul neagă orice negocieri oficiale cu Washingtonul și cataloghează drept false afirmațiile lui Trump despre „discuții productive”, întreaga regiune rămâne în alertă maximă înaintea expirării termenului impus.

Top articole

