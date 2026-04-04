Iranul a autorizat trecerea navelor cu produse de bază și ajutoare către porturile sale, prin strâmtoarea Ormuz

Iranul a autorizat trecerea vaselor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenţia de presă iraniană Tasnim, transmite sâmbătă DPA.

Potrivit agenției de știri iraniene Tasnim, organ oficial al Gărzilor Revoluționare, „Navele care transportă bunuri esențiale și ajutoare umanitare au primit permisiunea de a traversa Strâmtoarea Hormuz către porturi iraniene sau porturi din Marea Oman”.

Totodată, o scrisoare ciaită de o ahenție turcă de presă indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autorităţile şi să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menţionat Tasnim, scrie Agerpres.

Pe de altă parte, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci şi care aşteaptă la intrarea în strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc la transporturilor Abdülkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfăşurare discuţii cu autorităţile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.

O navă container aparţinând companiei franceze de transport maritim CMA-CGM şi unui transportator japonez de GNL a tranzitat joi Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la închiderea parţială a acesteia de către Iran la 1 martie, în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, conform datelor de urmărire maritimă consultate vineri de AFP.

Iranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz de la atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanşat conflictul şi au provocat o creştere a preţurilor globale la petrol şi gaze.