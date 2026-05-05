Toți indicii bursieri sunt pe roșu după căderea Guvernului Bolojan. Negrescu: Un rău nu vine niciodată singur

Bursa de Valori București a reacționat negativ la turbulențele politice generate de adoptarea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, iar investitorii au trimis rapid piața în teritoriu negativ. Toți indicii importanți ai Bursa de Valori București au înregistrat scăderi, semnalând o deteriorare a sentimentului din piață și o creștere a incertitudinii.

Toți indicii bursieeri au înregistrat scăderi după căderea Guvernului Bolojan. Foto Shutterstock

Toți indicii importanți ai Bursa de Valori București au înregistrat scăderi, semnalând o deteriorare a sentimentului din piață și o creștere a incertitudinii.

Datele arată un declin generalizat. Indicele principal BET a scăzut cu aproximativ 0,48%, până în zona de 28.000 de puncte, în timp ce BET-TR a coborât în același ritm. Indicele BET-FI a pierdut aproape 1%, BET-NG s-a depreciat cu circa 0,41%, iar BET-BK a înregistrat o scădere de 0,66%. Cea mai abruptă corecție a fost consemnată de BETAeRO, care a coborât cu 1,67%.

Evoluția negativă vine pe fondul tensiunilor politice accentuate și al demiterii guvernului, care au determinat investitorii să adopte o poziție defensivă. Încă din momentul anunțării moțiunii de cenzură, piața a început să dea semne de slăbiciune, iar pe măsură ce incertitudinea s-a amplificat, vânzările s-au intensificat.

Reacția bursei confirmă încă o dată sensibilitatea pieței de capital la schimbările politice majore. În absența unei perspective clare privind stabilitatea guvernamentală, presiunea asupra indicilor bursieri ar putea continua, iar volatilitatea să rămână ridicată în perioada următoare.

Euro a ajuns la 5,21 lei

Leul a atins un minim istoric record chiar în ziua moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cotația a urcat la 5,2180 unități pentru un euro, marcând o depreciere bruscă de aproape doi bani într-o singură zi.

BNR a cotat marți euro la 5,2180 lei, cu +0.0182 lei mai mult decât luni, 4 mai, când banca centrală îl cotase la 5.1998 lei, cu aproape șase bani mai mult decât era joi, 30 aprilie, când înregistrase valoarea de 5.1417 lei.  

LIVE TEXT Moțiunea PSD - AUR a trecut cu 281 de voturi. Bolojan: „N-o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea"

În contextul deprecierii majore a leului în raport cu euro, cotat de BNR luni la 5,1998 lei, analistul Adrian Negrescu a explicat pentru „Adevărul” că schimbarea guvernul Bolojan va duce România într-o situație extrem de gravă, cu inflație și mai ridicată și costuri de împrumut foarte mari.

„Inflația va ajunge zilele acestea la peste 10% ceea ce va diminua puterea de cumpărare cu circa 15%, lovind în special persoanele vulnerabile, precum pensionarii și copiii. Această inflație este generată de ideea stupidă a unor politicieni de a da jos un om. E cântecul de lebădă pentru stabilitatea României.

Leul se va duce pe o pantă semnificativă, iar România va înregistra căderi masive pe bursă și o creștere a costurilor de finanțare la 7,8%, față de 7,4% cu cât ne împrumutăm în prezent. Suntem oaia neagră a Europei, iar politicienii au creat această situație”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Negrescu: Un rău nu vine niciodată singur

Potrivit acestuia, deprecierea istorică a monedei naţionale tinde să se accentueze şi, dincolo de intervenţia pe piaţa valutară, soluţia de avarie ar putea fi creşterea dobânzilor pentru a tempera slăbirea leului, susţine consultantul economic Adrian Negrescu.

„Deprecierea istorică a monedei naţionale tinde să se accentueze şi cred ca a venit momentul ca BNR să intervină. Dincolo de intervenţia pe piaţa valutară, cred ca soluţia de avarie va fi să crească dobânzile pentru a tempera acest bulgăre de depreciere care se conturează la orizont. O şedinţă de urgenţă a BNR ar putea duce la o creştere a dobânzilor în tentativa de a oferi argumente investitorilor străini să îşi menţină plasamentele în România. Din păcate, o astfel de decizie va duce, inerent, la creşterea costurilor de finanţare pentru economie, pentru oamenii simpli. Va duce, în fapt, la recesiune", a explicat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, BNR este pusă în faţa alegerii între riscul de hiperinflaţie generată de deprecierea cursului şi recesiunea deja instalată.

Ce va alege BNR - hiperinflaţia declanşată de deprecierea cursului sau recesiunea în care deja ne aflăm de câteva luni bune? Un lucru este sigur - Un rău nu vine niciodată singur", a adăugat el.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cu toate acestea, actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. 

