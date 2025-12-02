search
Război în Ucraina
Forțele ucrainene au lansat un atac în Republica Cecenia, vizând un sediu al FSB și o bază militară a regimentului Ahmat, relatează Kyiv Post.

O clădire aparținând Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei din Republica Cecenă ar fost cuprinsă de flăcări după un atac cu drone marți dimineața. Localnici citați de canalul rus de Telegram Astra au spus că drone au lovit în districtul Acihoi-Martan, iar ținta a fost un sediu al FSB.

„Clădirea FSB a ars peste noapte în urma unui atac cu drone în Cecenia”, se arată în raport.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ a publicat o înregistrare video despre care susține că arată drone lovind orașul Gudermes din Republica Cecenă, Rusia.

Publicația a scris că dronele au vizat o bază militară a Regimentului Ahmat - o unitate a Gărzii Naționale a Rusiei, formată în mare parte din forțe cecene și subordonată direct liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov.

Marți dimineață, Ministerul Apărării din Rusia a transmis că apărarea aeriană a doborât 45 de drone, inclusiv patru deasupra Ceceniei.

Generalul-maior al aviației ruse, Serghei Lipovoi, a speculat într-un comentariu acordat publicației NEWS.ru că dronele ucrainene ar fi putut intra în Cecenia din Kazahstan.

„Atât Cecenia, cât și Daghestanul sunt aproape de Kazahstan. Dronele ar fi putut fi lansate din vehicule care le transportau”, a spus el.

„Problema este că sistemele noastre de apărare aeriană sunt de obicei orientate spre vest, dar în acest caz dronele au venit dinspre est - or acesta este elementul surpriză pe care se bazează Forțele Armate Ucrainene (AFU)”, a adăugat el.

Ucraina nu a comentat atacul.

O serie de atacuri asupra forțelor Ceceniei au avut loc și anul trecut.

Pe 29 octombrie 2024, Kadyrov a raportat un atac cu drone asupra Universității Forțelor Speciale din Gudermes .

Pe 4 decembrie 2024, o dronă a lovit sediul Regimentului de Poliție și Patrulă Kadîrov din Groznîi. Presa a relatat ulterior că ținta a fost Cazarma nr. 6, unde 13 ceceni deținuți au fost uciși extrajudiciar în ianuarie 2017.

Moscova a atribuit unui atac ucrainean cu drone un răspuns al forțelor cecene, care au lansat o rachetă de apărare aeriană asupra unui avion civil azer deasupra orașului Groznîi, în decembrie 2024. Incidentul a iscat o confruntare diplomatică între Baku și Moscova, care a durat până recent în acest an, când liderii celor două țări s-au reconciliat public.

Rusia

