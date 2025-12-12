Israelul a lansat vineri zeci de atacuri aeriene în sudul și estul Libanului, vizând infrastructuri ale Hezbollah, inclusiv o tabără de antrenament, potrivit armatei israeliene și presei libaneze.

Sursa video: X /@AyshaSusmaz

Israelul a desfășurat vineri o serie intensă de atacuri aeriene în mai multe zone din sudul și estul Libanului. Agenția Națională de Informații a Libanului (ANI) descrie raidurile drept „violente” și precizează că acestea au vizat zeci de locuri, unele aflate la aproximativ 30 de kilometri de frontiera israeliană.

Potrivit ANI, atacurile reprezintă o nouă încălcare a acordului încheiat între Israel și Hezbollah în noiembrie 2024, acord pe care Israelul este acuzat că îl încalcă „cu regularitate”, în timp ce reproșează la rândul său mișcării șiite că se reînarmează, relatează News.ro.

Armata israeliană: „Am lovit un complex de antrenament al Forței al-Radwan”

Armata israeliană a transmis într-un comunicat că a „lovit un complex de antrenament” al Forței al-Radwan, unitatea de elită a Hezbollah. Potrivit comunicatului, în acest complex combatanții Hezbollah „învață să folosească diverse tipuri de armament” în vederea comiterii unor „atentate teroriste”.

→ Imaginea 1/3: Zeci de atacuri aeriene israeliene în sudul și estul Libanului FOTO: X/ @TheSaviour

Militarii israelieni anunță că au lovit și „infrastructuri militare suplimentare ale Hezbollah în mai multe regiuni din sudul Libanului”. Unele dintre aceste instalații ar fi fost vizate și la începutul săptămânii.

Contextul operațiunilor: dezarmarea dintre frontieră și fluviul Litani

Atacurile au loc pe fondul unui calendar stabilit printr-un acord de încetare a focului, potrivit căruia armata libaneză ar urma să finalizeze, până la 31 decembrie, desființarea instalațiilor militare ale Hezbollah situate între frontiera cu Israelul și fluviul Litani, aflat la circa 20 de kilometri nord.

Totuși, majoritatea zonelor lovite vineri se află dincolo de Litani, adică mai la nord.

Sursa video: X/ @SagranCarvalho

Hezbollah, slăbit după uciderea lui Hassan Nasrallah

Hezbollah se confruntă cu o perioadă de slăbiciune, după ce liderul său istoric, Hassan Nasrallah, a fost asasinat într-un atac israelian la Beirut, în septembrie 2024, în timpul Războiului din Liban. În urma acestui episod, Statele Unite au intensificat presiunile asupra autorităților libaneze pentru a dezarma gruparea șiită.