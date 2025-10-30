search
Joi, 30 Octombrie 2025
Președintele Libanului a comandat armatei să riposteze la incursiunile israeliene după un raid la frontieră. Hezbollah salută ordinul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele libanez Joseph Aoun a ordonat joi, 30 octombrie, comandantului armatei să riposteze la incursiunile israeliene din sudul Libanului, după ce forțele israeliene au trecut granița în cursul nopţii şi au ucis un angajat municipal, a relatat presa de stat libaneză, potrivit Reuters.

Joseph Aoun a transmis ordinul joi. FOTO arhivă EPA EFE
Joseph Aoun a transmis ordinul joi. FOTO arhivă EPA EFE

În jurul orei locale 01:30 (23:30 GMT miercuri), trupele israeliene au intrat în oraşul de frontieră Blida şi au luat cu asalt primăria, ucigându-l pe funcţionarul municipal Ibrahim Salameh, care dormea acolo, a anunţat agenţia de presă oficială Ani.

Trupele s-au retras după aproximativ două ore şi jumătate, scrie Agerpres, citând Reuters.

Armata israeliană a confirmat că forţele sale au acţionat în Blida în cursul nopţii, spunând că au deschis focul după ce au identificat „o ameninţare imediată" în timpul unei operaţiuni de distrugere a infrastructurii Hezbollah. Incidentul este în curs de investigare, a adăugat armata.

Nu este clar dacă Salameh a fost vizat în mod deliberat şi, dacă da, de ce s-a întâmplat acest lucru.

Preşedintele libanez a condamnat atacul ca parte a unui tipar de agresiune israeliană şi a spus că a fost lansat la scurt timp după o reuniune a comitetului de monitorizare a încetării ostilităţilor.

„Un atac flagrant asupra instituţiilor şi a suveranităţii statului libanez"

Joseph Aoun a cerut comitetului să meargă dincolo de înregistrarea încălcărilor şi să facă presiuni asupra Israelului pentru a respecta acordul de încetare a focului din 27 noiembrie 2024 şi pentru a înceta încălcările suveranităţii libaneze.

Premierul Nawaf Salam a condamnat incursiunea israeliană ca fiind „un atac flagrant asupra instituţiilor şi a suveranităţii statului libanez".

Armata libaneză a desfăşurat trupe în zonă, dar nu a oferit alte detalii. Forţa de menţinere a păcii a Naţiunilor Unite din sudul Libanului a declarat că a cerut mai multe informaţii despre incident.

Gruparea Hezbollah a salutat ordinul dat de preşedintele libanez.

Israelul a continuat atacurile aeriene şi operaţiunile terestre limitate pe teritoriul libanez, în pofida armistiţiului convenit în urmă cu aproape un an pentru a pune capăt luptelor cu gruparea Hezbollah. El afirmă că acţiunile sale au scopul de a împiedica Hezbollah să îşi consolideze prezenţa militară în sud, în timp ce Libanul acuză Israelul de încălcarea armistiţiului.

Amintim că, în august, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul este gata să reducă treptat prezența militară în Liban, dacă guvernul de la Beirut își va duce la bun sfârșit planul de dezarmare a grupării pro-iraniene Hezbollah, subliniind că măsura va fi coordonată cu Statele Unite.  

În lume

