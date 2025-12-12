Video Momente dramatice pentru un sportiv: a rămas agățat de avion după ce parașuta i s-a deschis prea devreme. Cum a reușit să se salveze

Un parașutist sportiv din Australia a trecut prin momente dramatice după ce parașuta i s-a deschis prea devreme și l-a lăsat suspendat de coada avionului din care tocmai sărise. Incidentul, petrecut în septembrie în nordul Queenslandului, a fost făcut public abia acum, odată cu raportul Biroului australian pentru siguranța transporturilor.

Potrivit imaginilor și raportului citat de The Telegraph, parașuta de rezervă a parașutistului s-a activat brusc, după ce mânerul acesteia s-a prins de flapsul aripii avionului. Sportivul a rămas astfel atârnat sub aeronavă, în timp ce aceasta continua zborul.

Incidentul a avut loc în apropiere de Cairns, în Far North Queensland, în timpul unei formații planificate cu 16 parașutiști la 15.000 de picioare. Momentul trebuia filmat de un operator de cameră aflat în aer, însă parașutistul aflat în dificultate l-a lovit și pe acesta, iar cameramanul a rămas și el agățat de partea laterală a avionului.

Trei alți parașutiști din cadrul Far North Freefall Club au reușit să continue saltul conform planului.

Momentul salvării

În timp ce se balansa sub aeronavă, parașutistul a reușit să taie corzile parașutei de rezervă folosind un „cuțit cu cârlig”, potrivit raportului Biroului australian pentru siguranța transporturilor. După ce s-a eliberat, și-a deschis parașuta principală și a aterizat în siguranță.

Cuțitul s-a dovedit esențial în supraviețuirea sportivului. Angus Mitchell, comisarul șef al Biroului, a subliniat importanța acestui instrument: „Purtarea unui cuțit cu cârlig, deși nu este o cerință reglementară, ar putea salva viața în cazul deschiderii premature a parașutei de rezervă”.

Aeronava, grav avariată

Coada avionului a fost „grav avariată” în urma incidentului, iar pilotul s-a confruntat cu un control limitat asupra aeronavei. Acesta a emis un semnal de ajutor, însă, în ciuda avariilor, a reușit să aducă avionul la sol în siguranță.

Incidentul a fost analizat în detaliu în raportul oficial, publicat recent, care a dus la divulgarea acestor imagini spectaculoase și a mărturiilor despre momentul critic trăit în aer.