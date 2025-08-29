search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scrisoarea secretă a lui Xi Jinping către India: cum a deschis drumul spre apropierea de New Delhi

0
0
Publicat:

În plin război comercial cu SUA, președintele chinez Xi Jinping încerca, printr-o scrisoare discretă trimisă la New Delhi, să reîncălzească relațiile cu India.

Scrisoarea trimisă de președintele chinez Xi Jinping a a ajuns la premierul Narendra Modi FOTO: X
Scrisoarea trimisă de președintele chinez Xi Jinping a a ajuns la premierul Narendra Modi FOTO: X

În timp ce Donald Trump lovea Beijingul și New Delhi cu tarife usturătoare, președintele chinez Xi Jinping a trimis o scrisoare discretă la New Delhi, încercând să se apropie de India. Mesajul său către președintele Droupadi Murmu a ajuns în final la premierul Narendra Modi și a marcat începutul unei apropieri neașteptate între cele două puteri asiatice.

În martie, pe fondul intensificării războiului comercial cu SUA, Xi Jinping a trimis o scrisoare președintelui indian Droupadi Murmu, o figură mai degrabă simbolică. Potrivit unui oficial indian citat de Bloomberg, documentul exprima temeri privind posibile acorduri ale Washingtonului care ar fi putut afecta interesele Chinei și desemna un oficial provincial pentru coordonarea apropierii de India. Mesajul a ajuns, în cele din urmă, pe masa premierului Narendra Modi.

„Trump este într-adevăr marele pacificator – merită tot creditul pentru stimularea apropierii incipiente dintre Delhi și Beijing”, a declarat ironic Ashley Tellis, expert la Carnegie Endowment for International Peace și fost diplomat american la New Delhi. „El a reușit acest lucru singur, tratând India ca pe un dușman”.

Tensiuni cu Washingtonul, apropiere de Beijing

În iunie, guvernul Modi a început să caute soluții pentru a îmbunătăți relațiile cu China, după ce negocierile comerciale cu SUA deveniseră tensionate. Declarațiile lui Trump, care sugerase că ar fi intermediat un armistițiu între India și Pakistan, au iritat puternic New Delhi. Situația s-a complicat și mai mult după ce Washingtonul a impus tarife de 50% pe exporturile indiene din cauza importurilor de petrol rusesc.

Pe acest fundal, India și China au decis în august să intensifice discuțiile privind disputele de frontieră, un conflict vechi ce datează din perioada colonială. Mai mult, Modi urmează să efectueze în acest weekend prima vizită în China din ultimii șapte ani.

Culisele diplomației tăcute

Bloomberg notează că Modi căuta încă din 2024 modalități discrete de a detensiona relațiile cu Beijingul, considerând că o apropiere ar ajuta economia indiană și ar reduce costurile militare la graniță. Deși o întâlnire Xi–Modi programată în marja BRICS 2023 a fost amânată, discuțiile au continuat.

Citește și: Cum vede Beijing-ul apropierea Americii de India. China la zi

În paralel, China a început să promoveze public ideea unei apropieri. Xi Jinping a descris relația drept un „tango între dragon și elefant”, formulă preluată apoi de oficiali precum vicepreședintele Han Zheng.

Consilierul pentru securitate națională al Indiei, Ajit Doval, a devenit unul dintre principalii canale de comunicare cu Beijingul, efectuând vizite în China la sfârșitul lui 2024 și în vara acestui an. În iulie, ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar s-a întâlnit la Beijing cu omologul său Wang Yi, pentru prima dată în ultimii cinci ani.

Pași mici spre normalizare

În ultimele luni, relațiile bilaterale au cunoscut o serie de relaxări: reluarea zborurilor directe, ridicarea unor restricții asupra exporturilor chineze de uree și deschiderea vizelor turistice pentru cetățenii chinezi. În paralel, mari companii indiene, inclusiv grupul Adani și Reliance Industries, au explorat posibile colaborări cu firme chineze.

Totodată, Modi și Xi urmează să se întâlnească oficial pe 1 septembrie, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Tianjin.

Logica economică din spatele apropierii

Atât India, cât și China au nevoie una de alta. Beijingul se confruntă cu deflație și supracapacitate industrială, în timp ce India caută investiții pentru a-și atinge obiectivul de a crește producția la 25% din PIB. Dacă taxele impuse de SUA rămân în vigoare, aproape 60% din exporturile Indiei către americani ar putea dispărea, reducând PIB-ul cu aproape 1% pe termen mediu, potrivit Bloomberg Economics.

„Posibilitățile economice sunt enorme dacă cele două țări pot soluționa diferențele și construi încredere”, a explicat Antara Ghosal Singh, analist la Observer Research Foundation. „Trump este un bun stimulent pentru ambele țări să-și reconsidere opțiunile”.

Obstacolele rămân

Totuși, numeroase bariere persistă. Relația Chinei cu Pakistanul, legăturile Indiei cu SUA și alianța Quad, dar și chestiunea succesiunii Dalai Lama pot afecta procesul de normalizare.

Relațiile dintre China și India se află pe o traiectorie incontestabil pozitivă, dar încă se află în mare parte în procesul de recuperare a pierderilor suferite”, a avertizat Jeremy Chan, analist la Eurasia Group. „Va fi mai dificil să se înregistreze progrese semnificative de aici înainte”.

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
BANCUL ZILEI | Nevasta a venit cu mașina de la service
gandul.ro
image
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
mediafax.ro
image
Milionarii de la Nordis n-au mai avut bani de chirie și sunt la un pas să fie evacuați. Compania poate rămâne fără sediu social
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Zodia cu protecție divină într-o zi de mare sărbătoare, norocul e de partea ei
playtech.ro
image
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru românii care stau la bloc. Vor plăti taxe duble CALCULE
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!