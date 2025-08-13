Zelenski se întâlnește cu Merz la Berlin, înainte de videoconferința cu Trump și liderii europeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va călători la Berlin miercuri, 13 august, pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de discuțiile cu liderii SUA și europeni, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Serhii Nikiforov.

Cei doi lideri vor avea o întâlnire bilaterală înainte de a participa la o videoconferință cu liderii europeni, secretarul general NATO Mark Rutte și președintele SUA Donald Trump, a precizat purtătorul de cuvânt, transmite Kyiv Independent.

Guvernul german a anunțat că discuția dintre Zelenski, Trump și liderii europeni este programată pentru ora 14:00, ora locală. O altă convorbire cu Trump, vicepreședintele SUA JD Vance și liderii europeni este așteptată o oră mai târziu, conform agenției de presă.

Discuțiile au loc cu doar două zile înainte de întâlnirea planificată a lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, prima întrevedere față în față între cei doi lideri de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Trump a descris discuțiile din Alaska ca o întâlnire „de evaluare” în eforturile sale de a încheia războiul Rusia-Ucraina. El a spus că atât Kievul, cât și Moscova ar trebui să cedeze teritorii pentru a ajunge la un acord, o poziție care a alarmat capitalele europene și Kievul.

O sursă anonimă, familiarizată cu planurile administrației Trump, a declarat pentru Reuters că este posibil ca Trump să încerce să încheie un acord direct cu Putin, fără a implica Ucraina sau Europa.

La o conferință de presă pe 11 august, Trump a confirmat că Zelenski nu va participa la întâlnirea din Alaska cu Putin, spunând că „nu a făcut parte din ea”. Trump a adăugat că intenționează, în cele din urmă, să aducă împreună președinții Ucrainei și Rusiei, fie cu el prezent, fie nu.

Putin a cerut public interzicerea aderării Ucrainei la NATO și retragerea completă din regiunile parțial ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie ca precondiție pentru discuții.

Zelenski a respins recunoașterea ocupației ruse a teritoriului ucrainean și cedarea de teritorii suplimentare, cerând un armistițiu ca prim pas către negocierile de pace, poziție susținută de aliații europeni ai Kievului.

Purtătorul de cuvânt al lui Zelenski a mai spus că o întâlnire online a „coaliției celor dornici” va avea loc mai târziu în zi. Potrivit guvernului german, întâlnirea este programată pentru ora 16:30, ora locală, și se va concentra pe planurile de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.

Potrivit Reuters, rezultatul discuțiilor din 13 august va oferi lui Zelenski și liderilor europeni șansa de a prezenta un front unit înainte de întâlnirea lui Trump cu Putin. Ucraina speră ca apelul cu Trump să servească, cel puțin parțial, ca contrapondere la summitul din Alaska.

Zelenski a declarat că a avut peste 30 de consultări cu parteneri internaționali în ultimele zile pentru a discuta perspectivele de încheiere a războiului.

„Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru o pace dreaptă. Experiența Ucrainei și a partenerilor noștri trebuie folosită pentru a preveni înșelăciunea Rusiei”, a spus el pe X.

„În prezent, nu există semne că rușii se pregătesc să încheie războiul. Eforturile noastre coordonate și acțiunile comune – ale Ucrainei, Statelor Unite, Europei și tuturor țărilor care doresc pace – pot cu siguranță să oblige Rusia să facă pace.”