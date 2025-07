Femicidul - Sau cum și de ce autoritățile trebuie să acționeze neîntârziat (și) pe plan legislativ

Ce este femicidul și cum a fost tratată de alte state problema violenței asupra femeilor. Italia a adoptat o Lege care pedepsește femicidul cu închisoarea pe viață.

I. EXPLICAREA NOȚIUNII/CONCEPTULUI

Femicidul (ca concept foarte general) se referă la uciderea intenționată a femeilor pentru că sunt femei.

Într-o definiție nu chiar atât de generală (dar, totuși, largă), prin femicid se înțelege uciderea unei femei sau a unei fete din cauza genului său.

Legislația națională nu conține o definiție legală (expresă) a femicidului.

În esență, cred că ar trebui să înțelegem prin femicid cea mai gravă formă de violență exercitată împotriva femeilor/fetelor, care are ca rezultat decesul victimei.

Deloc întâmplător, NU am folosit sintagma violență fizică. Putem avea femicid și în absența violenței fizice. Violența exercitată poate să fie la fel de bine (doar) psihologică, verbală și/sau economică și tot să se soldeze cu decesul victimei - prin sinucidere. Aceasta deoarece respectivele acte de violență (chiar nefizice fiind) au determinat sau înlesnit sinuciderea victimei.

II. CONTEXT

Aflăm(https://www.euractiv.com/section/politics/news/italian-senate-approves-bill-targeting-killings-of-women/) că la data de 23 iulie 2025, Senatul Italiei a adoptat în unanimitate (161 voturi pentru, niciun vot contra, nicio abținere) un proiect de lege prin care femicidul devine o infracțiune autonomă, pedepsită cu închisoare pe viață.

Votul a fost urmat de aplauze prelungite în picioare, venite din partea tuturor partidelor, un gest remarcabil (prin raritatea sa) de unitate și consens ideatic.

Totuși, trebuie să menționăm și contextul acestei inițiative legislative. În anul 2024, în Italia, 113 femei au fost victimele femicidului (uciderii intenționate), dintre care 61 au fost ucise de către partenerul de viață sau de fostul partner.

Să fiu corectat dacă greșesc, dar personal nu cunoaștem să existe în România cifre oficiale/statistici specifice femicidului. S-ar putea invoca că acestea nu există, pur și simplu, deoarece femicidul nu este recunoscut ca o infracțiune distinctă. O imagine asupra amplorii fenomenului se va putea distinge cumva (indirect - dar cu inerenta marjă de eroare) prin analiza rapoartelor de activitate a Parchetului de pe lângă ICCJ (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport_activitate_2024.pdf)

Astfel, deși nu se face o distincție în funcție de sex/gen aflăm bunăoară că:

„Privitor la violența în familie, în anul 2024 s-au înregistrat 1.147 inculpați trimiși în judecată.

Infracțiunile de violență interfamilială săvârșită au avut următoarele consecințe:

Soți victime:

294 = victime ale infracțiunilor contra persoanei, din care:

50 = victime ale omorului.”

Mai remarcăm că statistica nu vizează nici situația concubinilor (a partenerilor de viață care nu au încheiat o căsătorie în condițiile prescrise de lege).

Lăsând glacialitatea oricărei statistici la o parte, credem că orice persoană ancorată în realitate și de bună-credință conștientizează amploare și gravitatea extremă a fenomenului femicidului. NU exagerăm cu nimic când afirmăm că nu exista săptămână să nu vedem în mass-media cel puțin un caz de femicid săvârșit pe teritoriul țării noastre.

III. REZOLVAREA PROBLEMEI

Să urmăm exemplul Italiei. Nu este nimic sofisticat din punct de vedere legislativ aici. Definiți femicidul și sancționati-l cu închisoarea pe viață.

Înainte de a prezenta (la finalul acestui articol) câteva informații de drept comparat, mai dorim a adăuga aici următoarele.

Cu riscul de a părea naivi, credem că un astfel de proiect legislativ ar fi îmbrățișat până și de partidele din opoziție. Poate nu vom avea o majoritate totală (cum a fost în Italia), dar o majoritate zdrobitoare tot va exista.

De asemenea, respingem cu fermitatea ideea că înăsprirea pedepselor nu ar avea un efect descurajator asupra potențialilor infractori.

S-ar putea discuta la nesfârșit pe acest palier, dar aici trebuie să fim practici și aplicați.

Să o luăm per a contrario. Înăsprirea pedepselor pentru o infracțiune ar determina, oare, săvârșirea acesteia cu și mai mare frecvență în cotidian? Răspunsul: cu siguranță că nu.

Astfel, dacă (admițând, de dragul discuției) că înăsprirea pedepselor nu ar avea un efect descurajator asupra potențialilor infractori, cu siguranță nu ar avea ca efect nici creșterea cazurilor de femicid. Așadar, înăsprirea pedepselor ar avea (pretins) un efect neutru.

În realitate, pedeapsa cu închisoarea pe viață, cel puțin, îl va scoate definitiv din societate pe acel criminal abject/scelerat, preîntâmpinând astfel orice recidivă din partea sa. Această rațiune, coroborată cu gravitatea excepțională a faptei de femicid, cu blamarea totală și intransigentă a acestor fapte și cu intenția (ca ratio legis) de a descuraja general astfel de comportamente, poate justifica/legitima deplin o astfel de politică penală.

Ca jurist nu putem să susținem într-un stat membru UE pedeapsa cu moartea (este complet interzisă legislativ). Dar (la nivel de cunoaștere) suntem familiarizați cu un foarte persuasiv argumet al unei înalte instanțe din India (Madurai Bench of Madras High Court - hotărârea din 12 ianuarie 2022): ”Când atitudinea unui om se transformă în atitudinea unei bestii, neavând nicio milă față de alte creaturi, ar trebui să fie pedepsit și trimis în lumea veșnică.”

IV. DREPT COMPARAT

- În Republica Moldova, Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, definește în art. 2 femicidul astfel:

„act de violență împotriva femeilor, inclusiv fetelor, care presupune decesul victimei, ca urmare a infracțiunii de omor intenționat ori a infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, ori a infracțiunii de violență în familie, sau sinuciderea victimei, ca urmare a determinării sau înlesnirii acesteia ori ca urmare a violenței în familie, comise din motive de prejudecată bazate pe gen;”

- În Italia (Proiectul de Lege C. 2528) definește femicidul astfel (traducerea noastră): „Oricine cauzează moartea unei femei, atunci când fapta este comisă ca un act de ură, discriminare, prevaricare sau ca act de control, posesie sau dominare pentru faptul că este femeie, ori în legătură cu refuzul acesteia de a iniția sau menține o relație afectivă, sau ca un act de restrângere a libertăților sale individuale, se pedepsește cu închisoare pe viață.”

În textul original: (Femminicidio)-Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo.

- În Guatemala (unul dintre primele state de pe mapamond care a definit legal femicidul, primul fiind Costa Rica, în anul 2007), prin Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decretul nr. 22-2008), femicidul este definit (traducerea noastră) ca: „moartea violentă a unei femei, survenită în contextul relațiilor inegale de putere dintre bărbați și femei, în exercitarea puterii de gen împotriva femeilor.”

Personal îmbrățișăm aceasta definiție, concentrată ca întindere, ca text, dar foarte cuprinzătoare la nivel ideatic și practic.

În limba originală: Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres

Ca pedeapsă, se statuează în același act normativ, că persoana responsabilă de această infracțiune va fi sancționată cu o pedeapsă privativă de libertate de la douăzeci și cinci la cincizeci de ani, fără posibilitatea reducerii pedepsei sub niciun motiv.

- În Columbia (în țările din America Latină și zona Caraibelor, femicidul reprezintă un fenomen nu doar alarmant, ci scăpat de sub control, statisticile fiind șocante), prin Legea 1761/2015 femicidul a fost normat astfel: „Cel care va cauza moartea unei femei, din cauza condiției sale de a fi femeie sau din motive legate de identitatea sa de gen, ori în situațiile în care au concurat sau au precedat oricare dintre următoarele circumstanțe [enumerate apoi la lit. a)-f) din textul legii-sublinierea noastră], va fi sancționat cu o pedeapsă privativă de libertate de la două sute cincizeci (250) de luni la cinci sute (500) de luni de închisoare.”

În textul original: Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses.

- În Africa de Sud, prin Legea nr. 9/2024, privind Consiliul Național pentru Combaterea Violenței bazate pe Gen și a Femicidului, această infracțiune este definită (traducerea noastră) astfel: „uciderea unei persoane de sex feminin sau a unei persoane în baza identității sale de gen ca femeie, indiferent dacă fapta este comisă de o persoană aflată într-o relație domestică, într-o relație interpersonală sau de orice altă persoană.”

În limba originală: means the killing of a female person or a person on the basis of gender identity as a female, whether committed by a person within a domestic relationship, interpersonal relationship or by any other person.

Încheiem chiar cu o decizie de speță emisă în aplicarea acestei legi, pronunțată de Înalta Curte din Africa de Sus (cazul CC27/2024), aici unde prin hotărârea din 26 mai 2025 s-au statuat următoarele (in extras):

Africa de Sud se confruntă cu o criză a violenței bazate pe gen, femicidul înregistrând rate alarmante și inacceptabile. Prevalența continuă a unor astfel de infracțiuni este reflectată în statisticile naționale, subliniind necesitatea unor pedepse ferme și consecvente, menite să stopeze valul de violență împotriva femeilor (...).

Această autoritate confirmă că, deși circumstanțele personale pot fi relevante într-o evaluare generală, ele nu pot, prin ele însele, să constituie circumstanțe substanțiale și convingătoare suficiente pentru a justifica o pedeapsă mai blândă în cazuri care implică infracțiuni de o gravitate extremă, precum femicidul (...).

În prezenta cauză, factorii atenuanți invocați — precum faptul că inculpatul este susținătorul principal al familiei, perioada petrecută în arest preventiv și remușcarea exprimată — nu întrunesc standardul ridicat necesar pentru a înlătura pedeapsa prevăzută de lege de închisoare pe viață pentru omor comis în contextul violenței bazate pe gen. O pedeapsă adecvată, care reflectă gravitatea infracțiunii, respectă drepturile victimelor și ale societății și susține valorile consacrate de Constituția Republicii Africa de Sud, este următoarea:

Pedeapsa:

Ținând seama de considerentele de mai sus,

Inculpatul este condamnat la închisoare pe viață.