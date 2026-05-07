Ultimele știri

Stocurile globale de petrol scad în ritm record, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Stocurile mondiale de țiței au înregistrat în luna aprilie o scădere fără precedent, de aproximativ 200 de milioane de barili, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unei analize publicate de Financial Times, care citează date ale S&P Global Energy și estimări ale Goldman Sachs.

Stocurile de petrol, scădere fără precedent/FOTO:Arhiva

Reducerea stocurilor are loc într-un moment sensibil pentru piețele energetice, înaintea sezonului estival de călătorii, și alimentează temeri privind o posibilă creștere accentuată a prețurilor.

Scădere accelerată în pofida cererii mai slabe

Potrivit datelor S&P Global Energy, stocurile s-au redus cu aproximativ 6,6 milioane de barili pe zi. Această evoluție s-a produs în ciuda unei scăderi a cererii globale de circa 5 milioane de barili pe zi — cea mai abruptă diminuare a consumului de la debutul pandemiei de COVID-19.

În total, piața ar fi pierdut aproximativ un miliard de barili de petrol în contextul conflictului regional, ceea ce a determinat analiștii și traderii să avertizeze că rezervele globale se apropie de un prag critic.

„O ajustare inevitabilă a pieței se apropie, iar prețurile mai ridicate la petrol sunt încă înaintea noastră”, a declarat Jim Burkhard, responsabil pentru cercetarea pieței petroliere în cadrul S&P.

Apropierea unui „punct de inflexiune”

Traderii din industrie avertizează că, odată ce stocurile vor scădea sub un anumit nivel, prețurile ar putea crește rapid. Unii analiști estimează că acest „punct de inflexiune” ar putea fi atins în doar câteva săptămâni.

Datele furnizate de Goldman Sachs indică faptul că rezervele globale se apropie de cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. În nordul Europei, stocurile de combustibil pentru aviație au coborât în aprilie la un minim al ultimilor șase ani, în timp ce în Statele Unite rezervele de benzină ar putea atinge niveluri istoric scăzute în timpul sezonului de vârf.

Rezerve limitate în practică

Deși stocurile globale totale sunt estimate la aproximativ 4 miliarde de barili, o parte semnificativă este utilizată în mod constant pentru operațiuni curente, precum funcționarea rafinăriilor sau menținerea presiunii în conducte. Acest lucru limitează cantitatea disponibilă pentru utilizare rapidă în caz de criză.

Potrivit analiștilor, scăderea accelerată a rezervelor din Statele Unite ar putea reprezenta un semnal de avertizare pentru piețele globale, sugerând că faza cea mai dificilă a crizei ar putea urma în perioada imediat următoare.

Prețul petrolului scade pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran pentru încheierea războiului

Prețul petrolului a scăzut pentru a doua zi la rând, după ce publicația Axios a relatat că SUA și Iranul sunt aproape de un memorandum de o singură pagină pentru încheierea războiului.

Cotația Brent a scăzut cu până la 7%, la 102,22 dolari pe baril, la Londra, în timp ce West Texas Intermediate a scăzut cu până la 7,7%, notează Bloomberg.

Potrivit Axios, memorandumul, care ar include ridicarea restricțiilor din Strâmtoarea Ormuz de către ambele părți, nu a fost încă aprobat, iar SUA se așteaptă ca Iranul să răspundă în următoarele 48 de ore.

Președintele Donald Trump a declarat anterior, într-o postare pe Truth Social, că SUA vor suspenda planul de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz pentru a vedea dacă poate fi încheiat un acord cu Iranul.

Prețul petrolului a urcat la peste 107 dolari pe baril: cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Războiul din Orientul Mijlociu afectează și aurul

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 50% de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, după ce exporturile de petrol din Golful Persic au fost afectate. Transportul prin Strâmtoarea Ormuz este blocat atât de restricțiile impuse de Iran asupra navigației, cât și de măsurile SUA care limitează accesul navelor în porturile iraniene.

Prețul benzinei în SUA a crescut cu 50% după războiul cu Iranul

Prețurile carburanților continuă să crească accelerat în Statele Unite, pe fondul crizei energetice provocate de războiul dintre SUA și Iran și de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, transmite AP.

Potrivit datelor publicate de AAA, prețul mediu al unui galon de benzină obișnuită a ajuns marți la 4,48 dolari, după o creștere de 31 de cenți într-o singură săptămână. Față de perioada de dinaintea conflictului cu Iranul, benzina este acum cu aproximativ 50% mai scumpă în SUA, mai scrie AP.

Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze piața petrolului

Principalul motiv al scumpirilor îl reprezintă perturbarea livrărilor globale de petrol, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost grav afectat. Prin această rută maritimă trece în mod normal aproximativ o cincime din petrolul transportat la nivel mondial. În ultimele luni, numeroase petroliere au rămas blocate, iar livrările au fost întârziate. Prețul petrolului brut, principala componentă a benzinei, a crescut constant în ultimele două luni. „Există o presiune reală asupra prețurilor în fiecare zi în care Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționată”, a declarat Rob Smith, director în cadrul S&P Global Energy. Acesta spune că optimismul apărut în aprilie, după primele semnale privind un posibil armistițiu, s-a evaporat rapid odată cu continuarea conflictului.

Piețele reacționează la fiecare semnal politic

Analiștii spun că piața petrolului reacționează extrem de sensibil la evoluțiile geopolitice și la deciziile administrației americane. Un moment-cheie a fost decizia SUA din aprilie de a bloca porturile iraniene pentru a limita exporturile de petrol ale Teheranului. „Iranul exporta cantități neobișnuit de mari de petrol, ceea ce ajuta la temperarea prețurilor. Blocarea exporturilor iraniene a pus presiune suplimentară pe piața globală”, a explicat Jim Krane, specialist în energie la Baker Institute din cadrul Rice University. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, restricțiile din zona Ormuz au provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie.

Cât va costa un plin de motorină în lunile următoare. Scenariile experților după blocajul negocierilor dintre Iran și SUA

Costurile petrolului se transferă direct la pompă

În SUA, aproximativ 51% din prețul benzinei este reprezentat de costul petrolului brut, potrivit Energy Information Administration. Astfel, atunci când petrolul se scumpește, creșterea se vede rapid și în prețul carburanților. Pe lângă costul petrolului, prețul final include taxe federale și statale, costuri de rafinare și distribuție. În state precum California, taxele mai mari și costurile de producție împing prețurile peste media națională.

Experții avertizează că scumpirile ar putea continua luni întregi

Analiștii spun că nu există o soluție rapidă, chiar dacă tensiunile s-ar reduce în perioada următoare. „Chiar dacă ar exista mâine o rezolvare completă și durabilă a conflictului, ar dura luni până când piața ar reveni la nivelul de dinaintea războiului”, a spus Rob Smith. Potrivit acestuia, companiile maritime și firmele de asigurări vor continua să considere regiunea un risc major, ceea ce va menține costurile ridicate. Între timp, companiile aeriene, transportatorii și consumatorii resimt deja efectele directe ale crizei energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

