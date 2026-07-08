Prizonieri în Golful Persic: 6.000 de navigatori, blocați din cauza escaladării conflictului dintre SUA și Iran

Aproximativ 6.000 de navigatori rămân blocați la bordul navelor aflate în Golful Persic, în contextul reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran, a anunțat miercuri Organizația Maritimă Internațională (OMI).

Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a avertizat că atacurile recente amplifică „teama, incertitudinea și suferința psihologică” resimțite de echipajele care nu pot părăsi în siguranță regiunea.

„Aceste atacuri nu fac decât să amplifice teama, incertitudinea și suferința psihologică resimțite deja de cei aproximativ 6.000 de navigatori care rămân blocați la bordul navelor, în imposibilitatea de a părăsi Golful în siguranță”, a declarat oficialul, citat de AFP și Le Figaro.

În noaptea de marți spre miercuri, Statele Unite și Iranul au reluat confruntările militare. Comandamentul Central american a anunțat efectuarea unor lovituri aeriene asupra unor ținte din Iran, ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.

În replică, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat lansarea unor atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit. Printre țintele menționate de autoritățile iraniene s-au numărat instalații militare din Bandar Salman, Districtul Naval 5 din Bahrain și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit.

Trump: „Cred că s-a terminat”

Președintele american Donald Trump a declarat că, în opinia sa, acordul dintre Statele Unite și Iran nu mai este în vigoare, deși negocierile ar putea continua.

„În ceea ce mă privește, cred că s-a terminat. Diplomații pot să vorbească, dar cred că își pierd timpul”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Totodată, Statele Unite au reimpus marți sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, după revocarea licenței care permitea continuarea vânzărilor de țiței până la 21 august, în baza memorandumului de înțelegere dintre cele două state. Noua decizie stabilește ca termen limită data de 17 iulie.