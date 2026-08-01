Dan Motreanu: Ratingul Fitch confirmă că România își păstrează credibilitatea în fața investitorilor

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu afirmă că decizia agenției Fitch de a menține ratingul de țară al României este o veste importantă, deoarece demonstrează că țara își păstrează credibilitatea în fața investitorilor. Liberalul susține că măsurile de disciplină bugetară încep să dea rezultate, însă avertizează că reformele trebuie continuate.

Într-o postare publicată pe Facebook, Dan Motreanu a declarat că menținerea ratingului suveran confirmă încrederea investitorilor în economia României.

„Menținerea ratingului de țară de către agenția Fitch este o veste importantă pentru România. Asta înseamnă că, în ciuda dificultăților prin care trecem, țara noastră își păstrează credibilitatea în fața investitorilor și își menține accesul la finanțare în condiții mai bune”, a transmis europarlamentarul.

Acesta consideră că măsurile de reducere a deficitului și de disciplină bugetară „merg în direcția corectă”, dar subliniază că este nevoie de responsabilitate și continuitate.

Potrivit lui Dan Motreanu, primele rezultate ale politicilor fiscale sunt deja vizibile.

„În primele șase luni din 2026, deficitul bugetar s-a redus la 2% din PIB, față de 3,64% în aceeași perioadă a anului trecut. Este un semnal că România poate reveni pe o traiectorie de stabilitate, dacă reformele sunt duse până la capăt”, a afirmat acesta.

Europarlamentarul PNL a susținut că actualul Guvern încearcă să corecteze dezechilibrele acumulate în ultimii ani și a acuzat PSD că a blocat în repetate rânduri procesul de reformă.

„Interesul României trebuie să fie mai presus de competiția politică. Stabilitatea financiară, investițiile și fondurile europene sunt obiective care îi privesc pe toți românii și ar trebui să beneficieze de un minim consens”, a mai transmis Dan Motreanu.

În final, liberalul a subliniat că menținerea ratingului de țară „nu reprezintă finalul drumului”, ci doar confirmarea că România poate continua pe calea reformelor și a stabilității economice.