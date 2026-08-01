Chelsea a scăpat de depunctare, însă a fost amendată cu 10 milioane de lire sterline

Club de prim-plan al fotbalului englez și european, Chelsea Londra a fost amendată cu 10 milioane de lire sterline de către Federaţia Engleză de Fotbal (Football Asociation). Gruparea a recunoscut că a încălcat de nenumărate ori regulamentele.

Penalizată inițial cu scăderea a șase puncte, gruparea a făcut apel și a obținut anularea acestei sancțiuni sportive. Aceasta a fost înlocuită cu o interdicție de a face transferuri la echipa principală pe o perioadă de un an, cu suspendare pe doi ani, precum şi o interdicție imediată de nouă luni privind transferurile jucătorilor din academia clubului. Pe de altă parte, cele 10 milioane de lire sterline (circa 12 milioane de euro) pe care le va plăti Chelsea vor fi „investite în fotbalul amator”, conform informațiilor publicate de FA. Amenda de 10 milioane de lire sterline nu a fost contestată.

Încălcările de regulament au fost semnalate chiar de clubul Chelsea în urma preluării acestuia de către investitorul american Todd Boehly şi firma de capital privat Clearlake Capital, în mai 2022. „În 2022, clubul a raportat din proprie inițiativă potențiale încălcări istorice ale regulilor către toate autoritățile de reglementare competente", s-a spus într-un comunicat al clubului din Londra. „În urma acelui raport, clubul a colaborat în mod deschis şi transparent cu toate autoritățile de reglementare, inclusiv prin divulgarea voluntară şi proactivă a mai multor mii de documente."

Gruparea a pledat vinovată pentru 74 de încălcări ale Regulii E1.2, legate de remunerarea opacă a agenților și a reprezentanților terți ai jucătorilor, în principal în timpul lui Roman Abramovici (între 2009 și 2016). „Chelsea FC a recunoscut 74 de încălcări ale Regulii E1.2 a FA înaintea unei audieri, iar o Comisie de Reglementare independentă a impus o depunctare de şase puncte, care urma să fie suspendată până la 30 iunie 2027, precum şi o amendă de 10 milioane de lire sterline", a declarat FA într-un comunicat.

Chelsea Football Club este un club de fotbal din Londra, care evoluează în Premier League. Este singura echipă care a câștigat toate competițiile organizate vreodată de UEFA. Fondat în 1905, clubul și-a petrecut cea mai mare parte din istoria sa în prima divizie a fotbalului englez. Chelsea a câștigat campionatul Angliei de șase ori (1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017), FA Cup de opt ori (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018), League Cup de cinci ori (1965, 1998, 2005, 2007, 2015) și Supercupa în 4 rânduri (1955, 2000, 2005, 2009). De asemenea, s-a impus în finala Ligii Campionilor UEFA de două ori (2012, 2021). A mai câștigat Cupa Cupelor UEFA de două ori (1971, 1998), UEFA Europa League în două rânduri (2013, 2019), Conference League o dată (2025) și Supercupa Europei de două ori (1998, 2021).

Chelsea își dispută meciurile de acasă pe stadionul Stamford Bridge, care are o capacitate de 42.055 de locuri.