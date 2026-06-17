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Teheranul reia exporturile de petrol. Trei petroliere iraniene au ieșit din zona blocadei americane

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Trei petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene cu doar două zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, după aproximativ două luni de restricții.

Primele petroliere iraniene au ieşit din zona blocadei. FOTO: Shutterstock
Primele petroliere iraniene au ieşit din zona blocadei. FOTO: Shutterstock

Trei petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane impuse din jurul porturilor Iranului, aflată în vigoare de aproape două luni, potrivit platformei de monitorizare maritimă TankerTrackers. Informația a fost publicată miercuri, 17 iunie, cu două zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, programată pentru vineri, relatează Agerpres.

Într-o primă postare pe platforma X, TankerTrackers a anunțat că două superpetroliere ale National Iranian Tanker Company (NITC), “Diona” și “Hero2”, au ieșit din perimetrul blocadei.

“Cel puţin două supertancuri ale National Iranian Tanker Company (NITC), numite «Diona» şi «Hero2», au depăşit perimetrul blocadei marinei americane, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de ţiţei iranian”, a indicat site-ul pe platforma X iniţial, semnalând apoi şi trecerea unui al treilea petrolier iranian.

“Acestea sunt primele exporturi de ţiţei ale Iranului din ultimele două luni”, potrivit aceleiaşi surse.

Cele trei nave transportă milioane de barili de petrol iranian și marchează reluarea livrărilor externe de țiței după o perioadă în care exporturile au fost practic oprite.

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