Cercetătorii au dezvoltat un AI care poate depista cu o precizie foarte mare două forme de demență

Un nou instrument bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de cercetători de la University of Florida, ar putea îmbunătăți semnificativ diagnosticul demenței. Sistemul a reușit să diferențieze două forme frecvente ale bolii cu o acuratețe aproape perfectă, potrivit unui studiu publicat în revista Neurology.

Instrumentul, denumit Automated Imaging Differentiation for Dementia (AIDD), combină imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) cu inteligența artificială pentru a distinge între boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy.

Cercetătorii spun că un astfel de sistem ar putea ajuta medicii să stabilească mai rapid un diagnostic corect și să aleagă tratamentul potrivit pentru fiecare pacient.

Pentru dezvoltarea algoritmului au fost analizate 519 scanări cerebrale realizate între 2007 și 2022. Dintre acestea, 387 au fost folosite pentru antrenarea și testarea modelului de inteligență artificială.

În etapa finală a cercetării, sistemul a fost testat pe un grup de 13 pacienți ale căror diagnostice au fost confirmate ulterior prin autopsie.

Rezultatul a fost remarcabil: AI-ul a identificat corect toate cele 13 cazuri.

Potrivit autorilor studiului, acest tip de tehnologie poate deveni un instrument valoros în practica medicală, mai ales că până la 50% dintre pacienții cu demență cu corpi Lewy sunt diagnosticați inițial în mod eronat cu boala Alzheimer.

Diferențierea corectă este esențială, deoarece cele două afecțiuni au simptome și tratamente diferite, iar un diagnostic greșit poate agrava starea pacientului.

Cercetătorii estimează că numărul persoanelor diagnosticate cu Alzheimer și alte forme de demență se va dubla până în 2060, ceea ce face ca dezvoltarea unor instrumente de diagnostic mai precise să devină tot mai importantă.