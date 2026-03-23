search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump propune o „conducere comună” a Iranului și controlul Strâmtorii Ormuz împreună cu „următorul ayatolah”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a propus luni o „conducere comună” cu Iranul, ca parte a eforturilor de a pune capăt conflictului în curs, semnalând o schimbare majoră de strategie a SUA în război, relatează presa britanică.

FOTO EPA-EFE

Vorbind luni, după ceea ce a descris drept discuții „foarte, foarte puternice” cu partea iraniană privind un armistițiu, Trump a indicat că Statele Unite ar putea juca un rol direct în guvernarea Iranului alături de o persoană încă neidentificată din conducerea țării. „Ar exista o formă foarte serioasă de schimbare de regim”, a spus el, adăugând: „Poate o conducere comună”.

Declarațiile sale vin după mai bine de trei săptămâni de ostilități, în care loviturile reciproce au vizat infrastructura critică. Trump a avansat, de asemenea, ideea că Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul global de petrol, ar putea fi administrată în comun de Washington și Teheran odată ce va fi redeschisă în urma unui potențial acord. „Poate eu, eu și… cine va fi următorul ayatollah”, a spus el, când a fost întrebat cine ar controla tranzitul prin strâmtoare.

Luni, președintele american a anunțat că amână loviturile aeriene planificate ale SUA asupra infrastructurii energetice iraniene, o decizie care a urmat unui ultimatum de 48 de ore prin care SUA a cerut Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, blocată pentru cele mai multe țări.

Trump a sugerat că, dacă negocierile avansează favorabil, conflictul s-ar putea încheia în decurs de o săptămână. Totuși, el a avertizat că, altminteri, „vom continua să bombardăm în forță.”

Ca parte a unui posibil acord, Trump a afirmat că Iranul ar putea fi dispus să renunțe la ambițiile sale nucleare, un punct central de dispută în negocierile de până acum. De asemenea, a sugerat că Washingtonul ar putea ajuta la identificarea unui nou lider în Iran, făcând comparații cu implicarea anterioară a SUA în Venezuela, unde vicepreședinta Delcy Rodríguez a preluat conducerea după capturarea lui Nicolás Maduro.

Președintele american a recunoscut incertitudinea privind situația actualului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care nu a mai apărut public de la atacul care l-a ucis pe tatăl său la sfârșitul lunii februarie și despre care SUA nu au informații dacă este în viață sau la conducere.

„Tratăm cu niște oameni pe care îi consider foarte rezonabili, foarte serioși. Cei din interior știu cine sunt. Sunt foarte respectați. Poate că unul dintre ei va fi exact ceea ce căutăm”, a spus Trump.

Între timp, mass-media de stat iraniană a respins anunțul lui Trump privind negocierile, susținând că SUA „a dat înapoi” de la o escaladare militară din cauza îngrijorărilor privind posibile represalii din partea Teheranului după ce președintele american a amenințat cu atacuri asupra centralelor electrice ale Iranului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
stirileprotv.ro
image
Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
gandul.ro
image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care au călătorit în Africa
mediafax.ro
image
Profesorul de la George Coșbuc, care l-ar fi bătut pe fiul Marei Bănică, acuzat de-a lungul timpului de alte abuzuri. Mărturii cutremurătoare ies la iveală: ”A zis despre mama că stătea crăcită pe canapea”
fanatik.ro
image
John Foreman, fost atașat militar al Marii Britanii la Moscova și Kiev: „Probabil, Putin a crezut din nou că a venit Crăciunul mai devreme”
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Ajutoare pentru studii și burse școlare în 2026: ce elevi pot primi burse și ce sume se acordă lunar
playtech.ro
image
Turcia sau România? Umit Akdag a ales, chiar înainte de baraj: „Sunt șanse mari!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce tragedie: o jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit în propria casă
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Un copil, în vârstă de 5 ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din București. Unde se afla mama acestuia în momentul incidentului
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Sorin Brotnei, distracție pe timp de zi la terasă! Akcentul, pus pe voie bună și alcool în sticle mici FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului