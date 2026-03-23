Trump propune o „conducere comună” a Iranului și controlul Strâmtorii Ormuz împreună cu „următorul ayatolah”

Președintele american Donald Trump a propus luni o „conducere comună” cu Iranul, ca parte a eforturilor de a pune capăt conflictului în curs, semnalând o schimbare majoră de strategie a SUA în război, relatează presa britanică.

Vorbind luni, după ceea ce a descris drept discuții „foarte, foarte puternice” cu partea iraniană privind un armistițiu, Trump a indicat că Statele Unite ar putea juca un rol direct în guvernarea Iranului alături de o persoană încă neidentificată din conducerea țării. „Ar exista o formă foarte serioasă de schimbare de regim”, a spus el, adăugând: „Poate o conducere comună”.

Declarațiile sale vin după mai bine de trei săptămâni de ostilități, în care loviturile reciproce au vizat infrastructura critică. Trump a avansat, de asemenea, ideea că Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul global de petrol, ar putea fi administrată în comun de Washington și Teheran odată ce va fi redeschisă în urma unui potențial acord. „Poate eu, eu și… cine va fi următorul ayatollah”, a spus el, când a fost întrebat cine ar controla tranzitul prin strâmtoare.

Luni, președintele american a anunțat că amână loviturile aeriene planificate ale SUA asupra infrastructurii energetice iraniene, o decizie care a urmat unui ultimatum de 48 de ore prin care SUA a cerut Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, blocată pentru cele mai multe țări.

Trump a sugerat că, dacă negocierile avansează favorabil, conflictul s-ar putea încheia în decurs de o săptămână. Totuși, el a avertizat că, altminteri, „vom continua să bombardăm în forță.”

Ca parte a unui posibil acord, Trump a afirmat că Iranul ar putea fi dispus să renunțe la ambițiile sale nucleare, un punct central de dispută în negocierile de până acum. De asemenea, a sugerat că Washingtonul ar putea ajuta la identificarea unui nou lider în Iran, făcând comparații cu implicarea anterioară a SUA în Venezuela, unde vicepreședinta Delcy Rodríguez a preluat conducerea după capturarea lui Nicolás Maduro.

Președintele american a recunoscut incertitudinea privind situația actualului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care nu a mai apărut public de la atacul care l-a ucis pe tatăl său la sfârșitul lunii februarie și despre care SUA nu au informații dacă este în viață sau la conducere.

„Tratăm cu niște oameni pe care îi consider foarte rezonabili, foarte serioși. Cei din interior știu cine sunt. Sunt foarte respectați. Poate că unul dintre ei va fi exact ceea ce căutăm”, a spus Trump.

Între timp, mass-media de stat iraniană a respins anunțul lui Trump privind negocierile, susținând că SUA „a dat înapoi” de la o escaladare militară din cauza îngrijorărilor privind posibile represalii din partea Teheranului după ce președintele american a amenințat cu atacuri asupra centralelor electrice ale Iranului.