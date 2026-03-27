Prima țară din lume care declară stare de urgență energetică: Mai dispune de rezerve de petrol doar pentru o lună jumătate

Filipine a devenit marți prima ţară din lume care a anunţat starea de urgenţă ca răspuns la penuria de energie provocată de războiul din Orientul Mijlociu, informează CNN.

Ţara mai avea rezerve de petrol pentru 40–45 de zile, a declarat pentru CNN, în dialog cu Christiane Amanpour, secretarul filipinez pentru afaceri externe, Maria Theresa Lazaro, subliniind „efectele în lanţ” ale creşterii preţurilor la energie asupra economiei.

Preşedintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos Jr., a declarat marţi starea naţională de urgenţă în domeniul energiei, avertizând că există un „pericol iminent” pentru „disponibilitatea şi stabilitatea aprovizionării cu energie a ţării”.

Măsurile includ impunerea unor acţiuni de economisire a energiei, introducerea de subvenţii pentru combustibil şi alte iniţiative pentru reducerea costurilor de transport, precum şi măsuri împotriva stocării speculative, a speculei şi a manipulării aprovizionării cu produse petroliere, potrivit News.

Statele din întreaga lume caută soluții pentru a reduce consumul de energie, în contextul în care 20% din petrolul global este blocat, prețul țițeiului se apropie de 100 de dolari pe baril, iar rezervele de urgență sunt deja folosite masiv.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a descris situația drept „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol” și a propus mai multe măsuri prin care țările pot reduce consumul. Totuși, având în vedere diferențele majore dintre infrastructurile energetice și de transport, fiecare stat reacționează diferit. Unele au luat deja măsuri, altele încă ezită.

Potrivit IEA, transportul rutier generează aproximativ 45% din cererea globală de petrol, motiv pentru care multe guverne s-au concentrat pe acest sector pentru a reduce consumul.