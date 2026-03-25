Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Cum încearcă țările să gestioneze criza energetică globală. Tot mai multe state încep să raționalizeze combustibilul

Statele din întreaga lume caută soluții pentru a reduce consumul de energie, în contextul în care 20% din petrolul global este blocat, prețul țițeiului se apropie de 100 de dolari pe baril, iar rezervele de urgență sunt deja folosite masiv.

20% din petrolul global este blocat FOTO Shutterstock

Cu 20% din petrolul mondial blocat din cauza imposibilității de a tranzita Strâmtoarea Ormuz, prețul țițeiului apropiindu-se de 100 de dolari (86 de euro) pe baril și peste 400 de milioane de barili din rezervele de urgență deja introduse pe piață, statele din întreaga lume caută soluții pentru a reduce consumul de energie, scrie Deutsche Welle.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a descris situația drept „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol” și a propus mai multe măsuri prin care țările pot reduce consumul. Totuși, având în vedere diferențele majore dintre infrastructurile energetice și de transport, fiecare stat reacționează diferit. Unele au luat deja măsuri, altele încă ezită.

Potrivit IEA, transportul rutier generează aproximativ 45% din cererea globală de petrol, motiv pentru care multe guverne s-au concentrat pe acest sector pentru a reduce consumul.

Raționalizarea combustibilului, o soluție frecventă

În Sri Lanka, șoferii pot cumpăra doar 15 litri de benzină pe săptămână, printr-un sistem bazat pe coduri QR. În Cambodgia, o treime dintre benzinării au fost închise, iar în Myanmar s-a introdus un sistem „par-impar”, în funcție de numărul de înmatriculare: mașinile cu numere impare pot alimenta într-o zi, cele cu numere pare în ziua următoare.

În Noua Zeelandă, autoritățile analizează reintroducerea „zilelor fără mașină”, în care șoferii își aleg o zi din săptămână în care nu au voie să circule.

China a adoptat o abordare diferită, renunțând temporar la creșterile planificate ale prețurilor la combustibil, după ce acestea au crescut cu 20% de la începutul războiului.

Slovenia a devenit primul stat din Uniunea Europeană care a introdus raționalizarea combustibilului, limitând consumul la 50 de litri pe săptămână pentru șoferii individuali și la 200 de litri pentru companii și fermieri. Deși Slovacia a luat măsuri împotriva stocării excesive de motorină, Slovenia rămâne un caz izolat în Europa.

Reacții întârziate din partea UE și a Germaniei

Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) a cerut intervenții rapide la nivel european.

„Dacă aprovizionarea cu motorină este afectată, efectele se vor resimți imediat în rețelele logistice din UE, încetinind lanțurile de aprovizionare și afectând livrările către companii, magazine și gospodării”, a declarat secretarul general al IRU, Umberto de Pretto. „Este esențială o acțiune coordonată la nivelul UE pentru a stabiliza piața combustibililor, a evita reacțiile fragmentate la nivel național și a asigura funcționarea lanțurilor logistice.”

Cel mai mare exportator de petrol din lume avertizează asupra unei „catastrofe” pe piața mondială

În lipsa unei poziții comune, fiecare stat membru ia propriile decizii. În Germania, unde prețurile carburanților au depășit 2 euro pe litru (o creștere de 18% în doar două săptămâni), presiunea este tot mai mare.

Un proiect de lege care ar limita creșterea prețurilor la o singură modificare pe zi a fost propus, dar este blocat deoarece ar necesita modificarea legislației concurenței. Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a declarat că sunt analizate variante precum plafonarea prețurilor, reduceri sau taxe pe profituri excepționale, însă toate trebuie evaluate atent din perspectiva costurilor și beneficiilor.

În același timp, Berlinul a exclus categoric revenirea la gazele rusești, de care depindea înainte de invazia Ucrainei.

Munca de acasă ca soluție pentru economisirea combustibilului

Pe lângă raționalizare, multe state încurajează munca de acasă. Pakistanul a introdus săptămâna de lucru de patru zile pentru angajații din sectorul public, iar Republica Dominicană le cere companiilor să reducă timpul petrecut de angajați la birou.

În Africa, Egiptul încearcă să reducă consumul energetic obligând mall-urile și restaurantele să se închidă la ora 21:00, iar instituțiile publice la ora 18:00.

În mod similar, Bangladesh și Thailanda au stabilit limite pentru temperatura în clădirile guvernamentale — 25 și, respectiv, 26 de grade Celsius — pentru a reduce consumul de aer condiționat.

Tot în Africa, Kenya a interzis exporturile de combustibil și a impus restricții severe de consum, în timp ce Zambia amenință cu amenzi pentru stocarea ilegală de benzină. Regiunea este deosebit de vulnerabilă, fiind puternic dependentă de petrolul din Orientul Mijlociu.

„Fiecare se descurcă pe cont propriu”, a declarat Anibor Kragha, secretar executiv al Asociației Africane a Rafinatorilor și Distribuitorilor, pentru Financial Times. „Chiar și exportatorii încearcă mai întâi să-și acopere cererea internă. Nu este vorba doar despre rafinare, ci și despre depozitare, distribuție, infrastructură, conducte și porturi. Privind imaginea de ansamblu, devine clar cât de expusă este Africa.”

Mai puține zboruri, mai mult transport public

IEA recomandă și reducerea călătoriilor cu avionul. Compania americană United Airlines a avertizat deja că ar putea crește prețul biletelor cu până la 20%.

O altă soluție este utilizarea transportului public ori de câte ori este posibil. Desigur, acest lucru este mai ușor de implementat în unele țări decât în altele, iar măsuri precum abonamentele ieftine — similar inițiativei Germaniei cu biletul de 9 euro — ar putea fi replicate și în alte state.

În același timp, utilizarea gazului petrolier lichefiat (GPL) este atent analizată. IEA recomandă redirecționarea acestuia din transport către nevoile esențiale ale populației, în special gătitul.

Această măsură este deosebit de importantă pentru India, al doilea cel mai mare importator și al treilea consumator de GPL din lume. Importurile au scăzut la jumătate în luna martie, iar restaurantele, hotelurile și cafenelele se confruntă cu dificultăți majore.

Unele afaceri își reduc programul sau capacitatea de servire, în timp ce autoritățile afirmă că prioritatea o reprezintă alimentarea celor 300 de milioane de gospodării care folosesc GPL pentru gătit.

image
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Operațiunea „Chefalul”: fuga spectaculoasă care a pus Securitatea din Constanța pe jar
gandul.ro
image
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
mediafax.ro
image
Cum a ajuns unui neamț să îi placă mai mult în România decât în Germania. S-a mutat în țara noastră de ani buni
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Val de ieftiniri în magazine, deşi preţul carburanţilor tot creşte. Explicaţia fenomenului
observatornews.ro
image
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
playtech.ro
image
Cum a ajuns unui neamț să îi placă mai mult în România decât în Germania. S-a mutat în țara noastră de ani buni
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Lovitură pentru șoferi! OUG pentru ieftinirea carburanților a fost amânată din nou
kanald.ro
image
De ce se certau Codruța și Valentin Sanfira înainte să se ajungă la divorț? Detalii neștiute de la începutul relației lor: „Așa ceva nu se face. Are prea multe așteptări” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Mirabela Grădinaru, apariție fabuloasă la Casa Albă. Cine a îmbrăcat-o pe Prima Doamnă a României, SURPRIZĂ TOTALĂ: Ne-a plăcut provocarea!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Patrice Cărăușan de la Survivor se ascunde prin București! Vedeta Antena 1, încă în concurs, camuflată alături de iubit FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
David Pușcaș a rezistat doar 3 zile după ce s-a angajat în mall, la o insulă de parfumuri: „Se holbau la mine. Nu o să fiu niciodată vânzător”
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
