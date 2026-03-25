Cum încearcă țările să gestioneze criza energetică globală. Tot mai multe state încep să raționalizeze combustibilul

Statele din întreaga lume caută soluții pentru a reduce consumul de energie, în contextul în care 20% din petrolul global este blocat, prețul țițeiului se apropie de 100 de dolari pe baril, iar rezervele de urgență sunt deja folosite masiv.

Cu 20% din petrolul mondial blocat din cauza imposibilității de a tranzita Strâmtoarea Ormuz, prețul țițeiului apropiindu-se de 100 de dolari (86 de euro) pe baril și peste 400 de milioane de barili din rezervele de urgență deja introduse pe piață, statele din întreaga lume caută soluții pentru a reduce consumul de energie, scrie Deutsche Welle.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a descris situația drept „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol” și a propus mai multe măsuri prin care țările pot reduce consumul. Totuși, având în vedere diferențele majore dintre infrastructurile energetice și de transport, fiecare stat reacționează diferit. Unele au luat deja măsuri, altele încă ezită.

Potrivit IEA, transportul rutier generează aproximativ 45% din cererea globală de petrol, motiv pentru care multe guverne s-au concentrat pe acest sector pentru a reduce consumul.

Raționalizarea combustibilului, o soluție frecventă

În Sri Lanka, șoferii pot cumpăra doar 15 litri de benzină pe săptămână, printr-un sistem bazat pe coduri QR. În Cambodgia, o treime dintre benzinării au fost închise, iar în Myanmar s-a introdus un sistem „par-impar”, în funcție de numărul de înmatriculare: mașinile cu numere impare pot alimenta într-o zi, cele cu numere pare în ziua următoare.

În Noua Zeelandă, autoritățile analizează reintroducerea „zilelor fără mașină”, în care șoferii își aleg o zi din săptămână în care nu au voie să circule.

China a adoptat o abordare diferită, renunțând temporar la creșterile planificate ale prețurilor la combustibil, după ce acestea au crescut cu 20% de la începutul războiului.

Slovenia a devenit primul stat din Uniunea Europeană care a introdus raționalizarea combustibilului, limitând consumul la 50 de litri pe săptămână pentru șoferii individuali și la 200 de litri pentru companii și fermieri. Deși Slovacia a luat măsuri împotriva stocării excesive de motorină, Slovenia rămâne un caz izolat în Europa.

Reacții întârziate din partea UE și a Germaniei

Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) a cerut intervenții rapide la nivel european.

„Dacă aprovizionarea cu motorină este afectată, efectele se vor resimți imediat în rețelele logistice din UE, încetinind lanțurile de aprovizionare și afectând livrările către companii, magazine și gospodării”, a declarat secretarul general al IRU, Umberto de Pretto. „Este esențială o acțiune coordonată la nivelul UE pentru a stabiliza piața combustibililor, a evita reacțiile fragmentate la nivel național și a asigura funcționarea lanțurilor logistice.”

Cel mai mare exportator de petrol din lume avertizează asupra unei „catastrofe” pe piața mondială

În lipsa unei poziții comune, fiecare stat membru ia propriile decizii. În Germania, unde prețurile carburanților au depășit 2 euro pe litru (o creștere de 18% în doar două săptămâni), presiunea este tot mai mare.

Un proiect de lege care ar limita creșterea prețurilor la o singură modificare pe zi a fost propus, dar este blocat deoarece ar necesita modificarea legislației concurenței. Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a declarat că sunt analizate variante precum plafonarea prețurilor, reduceri sau taxe pe profituri excepționale, însă toate trebuie evaluate atent din perspectiva costurilor și beneficiilor.

În același timp, Berlinul a exclus categoric revenirea la gazele rusești, de care depindea înainte de invazia Ucrainei.

Munca de acasă ca soluție pentru economisirea combustibilului

Pe lângă raționalizare, multe state încurajează munca de acasă. Pakistanul a introdus săptămâna de lucru de patru zile pentru angajații din sectorul public, iar Republica Dominicană le cere companiilor să reducă timpul petrecut de angajați la birou.

În Africa, Egiptul încearcă să reducă consumul energetic obligând mall-urile și restaurantele să se închidă la ora 21:00, iar instituțiile publice la ora 18:00.

În mod similar, Bangladesh și Thailanda au stabilit limite pentru temperatura în clădirile guvernamentale — 25 și, respectiv, 26 de grade Celsius — pentru a reduce consumul de aer condiționat.

Tot în Africa, Kenya a interzis exporturile de combustibil și a impus restricții severe de consum, în timp ce Zambia amenință cu amenzi pentru stocarea ilegală de benzină. Regiunea este deosebit de vulnerabilă, fiind puternic dependentă de petrolul din Orientul Mijlociu.

„Fiecare se descurcă pe cont propriu”, a declarat Anibor Kragha, secretar executiv al Asociației Africane a Rafinatorilor și Distribuitorilor, pentru Financial Times. „Chiar și exportatorii încearcă mai întâi să-și acopere cererea internă. Nu este vorba doar despre rafinare, ci și despre depozitare, distribuție, infrastructură, conducte și porturi. Privind imaginea de ansamblu, devine clar cât de expusă este Africa.”

Mai puține zboruri, mai mult transport public

IEA recomandă și reducerea călătoriilor cu avionul. Compania americană United Airlines a avertizat deja că ar putea crește prețul biletelor cu până la 20%.

O altă soluție este utilizarea transportului public ori de câte ori este posibil. Desigur, acest lucru este mai ușor de implementat în unele țări decât în altele, iar măsuri precum abonamentele ieftine — similar inițiativei Germaniei cu biletul de 9 euro — ar putea fi replicate și în alte state.

În același timp, utilizarea gazului petrolier lichefiat (GPL) este atent analizată. IEA recomandă redirecționarea acestuia din transport către nevoile esențiale ale populației, în special gătitul.

Această măsură este deosebit de importantă pentru India, al doilea cel mai mare importator și al treilea consumator de GPL din lume. Importurile au scăzut la jumătate în luna martie, iar restaurantele, hotelurile și cafenelele se confruntă cu dificultăți majore.

Unele afaceri își reduc programul sau capacitatea de servire, în timp ce autoritățile afirmă că prioritatea o reprezintă alimentarea celor 300 de milioane de gospodării care folosesc GPL pentru gătit.