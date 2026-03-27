Guvernele lumii se grăbesc să-și facă provizii de îngrășăminte pentru a evita o criză alimentară. Concurența pentru aprovizionare se intensifică

Guvernele se întrec să securizeze proviziile de nutrienți esențiali pentru culturile agricole înainte de semănatul de primăvară, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu perturbă fluxul de materii prime și amplifică temerile unei crize alimentare globale.

Îngrășămintele evidențiază legătura strânsă dintre prețurile energiei și cele ale alimentelor, fiind fundamentale pentru recoltele din întreaga lume. Orientul Mijlociu este un furnizor vital, bogat atât în rezerve minerale, cât și în gazul necesar pentru producerea nutrienților pentru culturi de bază precum porumbul, grâul și orezul. Cu Strâmtoarea Ormuz efectiv blocată, transporturile s-au oprit, pe fondul schimburilor de lovituri între Iran, SUA și Israel asupra infrastructurii energetice, scrie Bloomberg.

Ca urmare, prețul ureei — cel mai utilizat îngrășământ pe bază de azot — a crescut puternic, iar aprovizionarea cu fosfați este, de asemenea, amenințată. O mare parte din stocurile globale depind de Golful Persic, iar panică se răspândește în principalele economii agricole.

China și Rusia limitează parțial vânzările de nutrienți pentru culturi

Exportatorii principali, China și Rusia, limitează parțial vânzările de nutrienți pentru culturi, în timp ce SUA relaxează restricțiile de transport pentru a facilita fluxurile interne. India, cel mai mare cumpărător de uree, se confruntă cu dificultăți de aprovizionare și analizează lansarea unei licitații. Grecia și Franța au majorat sprijinul financiar pentru fermieri, iar în Africa, Ghana a lansat un program de îngrășăminte gratuit.

„Fermierii nu trebuie să suporte povara unei crize,” a declarat premierul indian Narendra Modi marți, 24 martie, în Parlament, comentând conflictul din Orientul Mijlociu și anunțând măsuri pentru consolidarea rezervelor de îngrășăminte. „Guvernul este alături de ei.”

Creșterea prețurilor la îngrășăminte ar putea ridica costul alimentelor, exact când inflația produselor agricole începea să se tempereze după ani de șocuri – de la pandemie, la războiul din Ucraina și fenomenele meteorologice extreme. Deși de obicei excluse din indicatorii principali, aceste fluctuații pun în dificultate băncile centrale. Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a avertizat asupra presiunilor noi asupra prețurilor, pe fondul menținerii ratelor de dobândă constante în această lună.

Totodată, țările încearcă să protejeze fermierii deja afectați de prețurile scăzute ale culturilor, costurile ridicate ale inputurilor și tarifele impuse de președintele american Donald Trump.

Concurența pentru aprovizionare se intensifică

La începutul lunii, administrația Trump a ridicat sancțiunile asupra îngrășămintelor din Venezuela pentru a „reduce impactul asupra fermierilor americani”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. Compania de stat columbiană Ecopetrol SA caută acces la aceleași stocuri și analizează o ofertă pentru Monómeros, o fabrică strategică pe coasta Caraibelor.

Mai la sud, Brazilia intensifică achizițiile din Maroc și țările din Golf și explorează un proiect comun de îngrășăminte și energie cu Bolivia, potrivit unui oficial brazilian de rang înalt. De asemenea, a fost aprobat recent un act legislativ care reduce taxele pentru inputurile chimice folosite la producerea îngrășămintelor.

„Toată lumea este pe urmele aprovizionării,” a spus Randy Place, analist senior pe cereale la The Hightower Report.

În multe privințe, războiul din Orientul Mijlociu marchează un moment mai periculos decât invazia Rusiei în Ucraina din 2022, care a perturbat lanțurile de aprovizionare, parțial pentru că o cotă mai mare din comerțul cu îngrășăminte pe bază de azot este acum în joc. Regiunea reprezintă peste o treime din exporturile de uree și aproape un sfert din cele de amoniac, un alt ingredient crucial. Aproximativ jumătate din comerțul cu sulf – folosit la producția de îngrășăminte fosfatice – trece tot prin Strâmtoarea Hormuz.

Șocurile generate de războiul din Ucraina au arătat riscurile dependenței de nutrienți importați. Eforturile începute acum patru ani pentru consolidarea aprovizionării au câștigat o urgență sporită în ultimele săptămâni. Spre deosebire de 2022, când bunurile rusești au fost redirecționate, închiderea Strâmtorii Ormuz este mult mai restrictivă, blocând fizic transporturile într-un punct maritim critic.

India se află sub o presiune deosebită

Producția de îngrășăminte este cel mai mare consumator de gaz al țării, iar unele fabrici s-au închis din cauza scăderii aprovizionării cu combustibil necesar pentru nutrienții pe bază de azot. Pentru a acoperi deficitul, autoritățile se îndreaptă către China pentru livrări și au aprobat cel puțin un tip de îngrășământ alternativ.

Ce arme i-au mai rămas Iranului după o lună de război cu SUA și Israel

În ultimele zile, unii producători de uree au organizat întâlniri zilnice cu fermierii pentru a limita utilizarea excesivă, conform unor surse din domeniu.

Sushil Kumar, fermier de 42 de ani din Haryana, simte presiunea. El cultivă rapiță, grâu și orez pe aproximativ 8 hectare de teren închiriat, dar nu a reușit să găsească fosfat diamoniu, un nutrient esențial la semănat. Comercianții locali nu au stoc.

„Îngrășământul nu este niciodată disponibil la timp, când avem nevoie,” spune Kumar.

Pentru a fi siguri că obțin proviziile, cumpărătorii plătesc prime. Arabia Saudită și Marocul au vândut încărcături către America Latină la prețuri ridicate. Dangote Fertiliser Ltd., unul dintre cei mai mari furnizori din Africa, raportează o cerere în creștere. Rusia a suspendat unele exporturi marți, însă Kremlinul a declarat săptămâna trecută că rămâne unul dintre puținele state capabile să satisfacă cererea globală.

„Vorim despre un input agricol care joacă un rol important în securitatea alimentară,” spune Ticiana Alvares, directoare tehnică la INEEP, o firmă braziliană de cercetare în energie. „Cei care nu își protejează interesele naționale și nu caută lanțuri regionale de aprovizionare, în loc de cele globale, vor avea probleme serioase.”

Dacă conflictul va continua până la mijlocul anului, întreaga lume ar putea pierde. Mari producători de culturi precum SUA, Brazilia și India înregistrează deja marje strânse, crescând riscul unor creșteri mai ample ale prețurilor alimentelor. Statele mai bogate pot sprijini fermierii prin subvenții, însă țările mai sărace se confruntă cu bugete restrânse.

Riscurile sunt cele mai mari în Africa subsahariană și în părți din Asia de Sud, unde dependența de importurile alimentare este ridicată, iar foamea reprezintă deja o problemă. Nigeria, de exemplu, raportează întârzieri în livrările din Rusia și China. Unele state vest-africane sunt „extrem de îngrijorate” pentru protecția culturilor de export, precum cacao și bumbac, spune Ashish Lakhotia, CEO al ETG pentru îngrășăminte și inputuri agricole.

Chiar și producătorii din Golf nu pot valorifica pe deplin prețurile ridicate cât timp Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, potrivit lui Nick Kraft, analist senior la Eurasia Group, specializat în agricultură.

Singurul câștigător clar pare să fie China

„Fiind cel mai mare producător de uree din lume, cu rezerve mari și control strict asupra exporturilor, Beijingul își poate proteja propriul sistem agricol și poate impune condiții stricte tuturor celorlalți,” a spus Kraft. „Exact asta face acum.”

Trump, furibund la adresa țărilor NATO: „SUA nu au nevoie de nimic. Nu uitați niciodată acest moment foarte important!”

În SUA, administrația Trump a încercat să reducă vârfurile de preț. Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat într-un interviu că oficialii „analizează fiecare instrument disponibil” pentru a ușura presiunea asupra fermierilor.

Săptămâna trecută, Washington a suspendat o lege de transport pentru a permite navelor sub pavilion străin să transporte combustibil, îngrășăminte și alte bunuri între porturile americane. Casa Albă va găzdui vineri un eveniment cu executivi din agricultură, pentru a evidenția eforturile președintelui de a reduce costurile inputurilor. Grupurile agricole fac lobby pentru eliminarea taxelor la îngrășămintele fosfatice din Maroc, care deține unele dintre cele mai mari rezerve mondiale.

Chiar și cu aceste măsuri, Sherman Newlin, fermier în Illinois, spune că prețurile nu vor scădea rapid și semnificativ, decât dacă conflictul se încheie și Strâmtoarea Ormuz se redeschide. „De fiecare dată când spun că vor face un anunț, rezultatul este nesemnificativ,” afirmă el. „Nu prea pot face multe.”

David Delaney, CEO al producătorului de fosfați Itafos Inc., spune că nu își amintește de un moment mai dificil în cei patru decenii de activitate. După izbucnirea războiului, ONU a avertizat asupra unor niveluri record ale foametei în acest an. Dacă conflictul continuă câteva luni, zeci de milioane de oameni ar putea ajunge în situații grave de insecuritate alimentară.

„Lumea este obișnuită cu recoltele mari și distribuția lor la timp,” spune Delaney. „Nu vreau să trag un semnal de alarmă exagerat încă, dar situația poate fi catastrofală dacă se prelungește.”