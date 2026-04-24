Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Analiză Președintele Trump spune că regimul Iranului este „serios fracturat”. Realitatea este însă mai nuanțată

Război în Orientul Mijlociu
Președintele Donald Trump a prelungit o încetare a focului pentru a-i oferi Iranului timp să vină cu o propunere „unificată”, descriind guvernul de la Teheran drept „serios fracturat”. Casa Albă susține că absența Iranului la o a doua rundă de negocieri cu vicepreședintele JD Vance, care urma să aibă loc în Pakistan, demonstrează cât de dezbinată a devenit conducerea iraniană.

Absența din spațiul public al noului lider suprem interpretată diferit de analiști/FOTO:Profimedia
Absența din spațiul public al noului lider suprem interpretată diferit de analiști/FOTO:Profimedia

Dar observatorii Iranului văd lucrurile altfel. Teheranul insistă că Statele Unite trebuie să ridice blocada porturilor iraniene înainte ca discuțiile să poată reîncepe. Iar numeroși analiști consideră că liderii de la Teheran sunt mai uniți decât se sugerează, relatează CNN.

Cred că este o gravă interpretare greșită a conducerii iraniene”, spune pentru CNN profesoara Mehrat Kamrava de la Universitatea Georgetown din Qatar. „Conducerea a fost destul de coezivă, iar acest lucru s-a văzut atât în desfășurarea războiului, cât și în negocieri.”

De la eliminarea de către Statele Unite și Israel a celor mai înalți lideri militari și politici ai regimului, inclusiv a ayatollahului Ali Khamenei, guvernarea în Iran a devenit mult mai complicată. Un grup de oficiali cândva rivali, proveniți din întreg spectrul politic al Republicii Islamice, decid acum viitorul țării sub amenințarea unui război existențial – și în lipsa vizibilă a decidentului suprem, Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său ca nou lider suprem.

Acești oficiali trebuie să echilibreze viziunea lor despre viitorul Iranului cu presiunile interne venite din partea grupurilor radicale care refuză să accepte înfrângerea, dar și cu presiunile externe ale lui Trump, dornic să-și declare victoria.

Și totuși, în pofida dezacordurilor politice, acest grup pare hotărât să proiecteze public o imagine de unitate – chiar dacă opiniile lor diferă în privința modului de a gestiona războiul și diplomația cu SUA, potrivit experților.

„Diferitele facțiuni ale conducerii iraniene sunt acum mai aliniate decât înainte de război”, explică Trita Parsi, de la Quincy Institute. „Pentru că este un cerc mult mai restrâns – iar acest cerc este mai unit în ceea ce privește strategia de război.”

Demonstrații de unitate

În mijlocul speculațiilor privind participarea Iranului la negocierile din această săptămână, Teheranul a menținut o poziție publică constantă: nu va participa. Acuză Washingtonul că a încălcat încetarea focului și că nu dă dovadă de „seriozitate în găsirea unei soluții diplomatice”.

Conducerea politică a Iranului s-a străduit să infirme zvonurile despre lupte interne și să proiecteze o abordare unitară atât a obiectivelor militare, cât și a strategiei de negociere.

„Discuțiile despre diviziuni în rândul înalților oficiali sunt o veche tactică politică și de propagandă a adversarilor Iranului”, a scris miercuri pe X Mehdi Tabatabai, purtătorul de cuvânt adjunct al președintelui iranian. „Unitățile și consensul dintre câmpul de luptă, public și diplomați sunt în acest moment excepționale și demne de remarcat.”

Regimul a promovat un oficial care să întruchipeze această unitate: Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului de lungă durată și fost comandant al Gărzilor Revoluționare. El a condus prima rundă de negocieri cu SUA la Islamabad și este văzut acum ca una dintre principalele figuri care reprezintă Republica Islamică.

„Există diferențe? Bineînțeles că există”, spune Parsi. Dar a atribui eșecul negocierilor nu mesajelor contradictorii ale lui Trump, ci mai degrabă unei conduceri iraniene fracturate este, în opinia sa, „deconectat de realitate”.

Structuri de război

Amenințată cu anihilarea, conducerea Iranului a desființat sistemul tradițional de centre de putere rivale care au concurat aproape cinci decenii. O nouă structură de război i-a reunit acum pe negociatori și pe actorii politici sub o singură umbrelă militară, menită să scoată Republica Islamică din criză fără a recunoaște înfrângerea.

Această structură de război este radical diferită de modul în care Republica Islamică a fost guvernată timp de 37 de ani sub ayatollahul Ali Khamenei.

Fiul acestuia, Mojtaba, numit să conducă țara, rămâne ascuns. Există relatări potrivit cărora ar fi fost rănit sau grav incapacitat, ceea ce adaugă incertitudine: dă oare subordonaților instrucțiuni clare sau aceștia sunt nevoiți să ghicească ce își dorește el, fără îndrumări precise?

„Sistemul funcționează acum într-un mod diferit. În trecut, existau instituții menite să dezbată probleme strategice și să prezinte liderului suprem note consultative pentru ca el să ia decizia finală”, spune Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

„Accesul la liderul suprem nu mai poate fi la fel de regulat pe cât ar trebui”, adaugă el. „Ceea ce înseamnă automat că alți oficiali au mai multă libertate de manevră în a decide pașii care trebuie făcuți pe tema războiului și păcii.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
stirileprotv.ro
image
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
gandul.ro
image
4 bilete la Cupa Mondială costă cu 2,3 milioane de euro. Bosnia - Canada, meciul cu cele mai ieftine bilete
mediafax.ro
image
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
fanatik.ro
image
Marina SUA a folosit din nou tunul de punte în luptă, pentru prima dată după aproape 40 de ani
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
observatornews.ro
image
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
cancan.ro
image
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Subvenții noi în agricultură: Românii care cultivă usturoi şi cartofi primesc bani de la stat. Care este ajutorul financiar oferit fermierilor
playtech.ro
image
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile
fanatik.ro
image
Semnal de slăbiciune la vârful PSD. Cristian Pîrvulescu: „Sunt grupuri dispuse să renunțe la președintele partidului”
ziare.com
image
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul lui Chivu?”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Sfârșitul unei iluzii. Cum au luat-o la vale procentele lui Nicușor Dan ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Secretul mașinii care-l însoțește pe Putin. Președintele Rusiei se teme de un asasinat VIDEO
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
Amza Pellea ar fi împlinit 95 de ani. Mesajul fiicei: „Tată, uneori îți simt mâna pe umeri!” Viciul care i-a scurtat zilele și cum arată mormântul lui Nea Mărin
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin