Președintele nigerian e pregătit să se întâlnească cu Trump pentru a discuta despre „uciderea creştinilor”, după ce liderul SUA a amenințat cu intervenția militară

Preşedintele nigerian este pregătit să se întâlnească cu Donald Trump în următoarele zile, a anunțat duminică, 2 noiembrie, un responsabil cu comunicarea al preşedinţiei, în urma declaraţiei preşedintelui american conform căreia SUA ar putea lansa o acţiune militară în Nigeria, informează EFE, citată de Agerpres.

Sâmbătă, Donald Trump a ameninţat Nigeria cu intervenţia militară dacă cea mai populată ţară din Africa nu va opri „uciderile de creştini" de către „terorişti islamişti", după cum a susţinut preşedintele american.

„Preşedintele Trump a ajutat mult Nigeria autorizând vânzările de arme către această ţară, iar preşedintele Tinubu a putut profita de această oportunitate în lupta împotriva terorismului, ceea ce ne-a permis să obţinem rezultate considerabile", a declarat duminică, pe X, Daniel Bwala, consilier de comunicare al preşedintelui nigerian Bola Ahmed Tinubu.

„Aceste întrebări vor fi discutate şi rezolvate”

Consilierul președintelui nigerian a adăugat:

„În ceea ce priveşte dacă teroriştii din Nigeria vizează doar creştinii sau, de fapt, toate confesiunile şi necredincioşii, aceste întrebări vor fi discutate şi rezolvate de cei doi lideri când se vor întâlni în zilele următoare, fie la Casa de Stat, fie la Casa Albă".

Deocamdată, nu a fost programată nicio întâlnire, a confirmat telefonic pentru AFP Bwala.

„Dacă guvernul nigerian continuă să tolereze uciderea creştinilor, SUA vor înceta orice ajutor acordat Nigeriei”

Aeninţările vin după luni de lobby din partea aleşilor americani conservatori care cred că creştinii se confruntă cu un „genocid" în Nigeria.

Acuzaţiile au fost transmise şi de asociaţii creştine şi evanghelice şi au rezonat inclusiv cu responsabili politici europeni de extremă dreapta, deşi sunt puse la îndoială de experţi.

„Dacă guvernul nigerian continuă să tolereze uciderea creştinilor, Statele Unite vor înceta imediat orice ajutor acordat Nigeriei şi ar putea foarte bine să intre în acea ţară acum dezonorată şi să deschidă focul fără discriminare pentru a anihila complet teroriştii islamişti care comit aceste atrocităţi oribile", a postat preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social.

Nigeria se confruntă cu probleme de securitate. Zona de nord-est a ţării este un focar al insurgenţei jihadiste Boko Haram, care a ucis peste 40.000 de oameni şi a forţat strămutarea a peste două milioane din 2009, conform estimărilor ONU.

Preşedintele Donald Trump a adăugat, vineri, Nigeria pe lista ţărilor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (CPC) în ceea ce priveşte libertatea religioasă, afirmând că creştinismul se confruntă acolo cu o ameninţare existenţială.

Bola Tinubu a răspuns sâmbătă acestor acuzaţii pe contul său de vX: „Caracterizarea Nigeriei drept o ţară intolerantă din punct de vedere religios nu reflectă realitatea noastră naţională"