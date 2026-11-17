Președintele Mongoliei, Uhnaagin Hurelsuh, a anunțat marți că va demisiona din funcție, după ce opoziția l-a acuzat că ar fi obținut beneficii financiare în legătură cu un proiect feroviar derulat de guvern. Liderul de la Ulaanbaatar a declarat că este de acord să coopereze cu anchetatorii.

Președintele Mongoliei, Uhnaagin Hurelsuh Foto: President.mn

La 16 noiembrie, parlamentarii opoziției au cerut demisia președintelui și a altor oficiali implicați în acuzații, pentru a permite desfășurarea unei anchete.

Deputații Partidului Democrat au propus înființarea unei comisii parlamentare temporare de investigație. Inițiativa a fost susținută de 42 de parlamentari. Opoziția a solicitat, de asemenea, desecretizarea tuturor recomandărilor Consiliului Național de Securitate al Mongoliei emise începând din 2019.

Cu câteva zile înainte, fostul primar al capitalei Ulaanbaatar, H. Nyambaatar, a susținut, în timpul unei transmisiuni în direct, că printre persoanele care ar fi primit mită s-ar număra și președintele Khurelsukh.

Acuzații privind mită de 110 milioane de dolari

Scandalul are legătură cu o licitație secretizată pentru construirea liniei feroviare Tavan Tolgoi – Gashuunsukhait, contract câștigat de compania Bodi Group.

Potrivit acuzațiilor, mai mulți politicieni ar fi primit mită în valoare totală de aproximativ 110 milioane de dolari.

În declarația sa, președintele mongol a spus că a decis să demisioneze pentru a permite desfășurarea unei anchete și pentru a demonstra că nimeni nu este mai presus de lege.

„Toți suntem egali în fața legii. Ieri, grupul parlamentar al Partidului Democrat și-a exprimat poziția potrivit căreia președintele Mongoliei ar trebui să demisioneze și să fie declanșată o anchetă. Sunt de acord cu această solicitare”, a declarat Hurelsuh.

Liderul mongol a afirmat că acuzațiile îi afectează reputația și onoarea, dar a insistat că persoanele pe care le consideră responsabile pentru defăimarea sa vor fi trase la răspundere.

„Am fost calomniat și insultat în legătură cu o infracțiune incredibilă și extrem de gravă. Am păstrat tăcerea o perioadă și am urmărit evoluția situației. Totuși, în calitate de persoană care ocupă o funcție de mare responsabilitate, am decis să fac astăzi această declarație”, a spus președintele.

Acesta a adăugat că onoarea sa va fi restabilită și că cei care i-au afectat reputația vor răspunde în fața legii.