Președintele Iranului respinge acuzațiile SUA și pune sub semnul întrebării scopul atacurilor împotriva țării sale

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis o scrisoare deschisă adresată poporului american, în care respinge prezentarea țării sale ca pe o amenințare globală și subliniază că aceasta este rezultatul „capriciilor politice și economice ale celor puternici”, relatează The Guardian.

„Iranul, prin însăși acest nume, caracter și identitate, este una dintre cele mai vechi civilizații neîntrerupte din istoria umanității. În istoria sa modernă, Iranul nu a ales niciodată calea agresiunii, expansiunii, colonialismului sau dominației. … Iranul nu a inițiat niciodată un război. Cu toate acestea, a respins cu hotărâre și curaj pe cei care l-au atacat”, a scris Pezeshkian.

Liderul iranian a respins percepția conform căreia țara sa ar fi o amenințare, argumentând că aceasta este „produsul capriciilor politice și economice ale celor puternici, nevoii de a crea un inamic pentru a justifica presiunea, a menține dominația militară, a susține industria armamentului și a controla piețele strategice”.

Pezeshkian a detaliat cauzele neîncrederii Iranului față de Statele Unite, menționând intervenția străină și „sancțiunile inumane”. „Relațiile dintre Iran și Statele Unite nu au fost inițial ostile, iar interacțiunile timpurii dintre poporul iranian și cel american nu au fost marcate de ostilitate sau tensiune”, a precizat el.

Totuși, „punctul de cotitură” a fost lovitura de stat din 1953, descrisă ca „o intervenție americană ilegală menită să împiedice naționalizarea resurselor proprii ale Iranului”. „Neîncrederea s-a adâncit și mai mult prin sprijinul acordat regimului fostului lider Reza Shah Pehlavi, susținerea lui Saddam Hussein, sancțiunile drastice și agresiunea militară neprovocată – de două ori, în plină desfășurare a negocierilor, împotriva Iranului”, a adăugat președintele.

Referindu-se la actualul conflict SUA-Israel împotriva Iranului, Pezeshkian a pus sub semnul întrebării interesele reale ale acțiunii militare americane.

„A existat vreo amenințare obiectivă din partea Iranului care să justifice un astfel de comportament? Oare masacrarea copiilor nevinovați, distrugerea unităților farmaceutice specializate în tratarea cancerului sau lăudarea cu faptul că o țară a fost «readusă în Epoca de Piatră» prin bombardamente au vreun alt scop decât acela de a afecta și mai mult prestigiul Statelor Unite pe scena internațională?”, a transmis președintele.

El a criticat și rolul Israelului: „Nu este oare adevărat că America a intrat în această agresiune ca un mandatar al Israelului, influențată și manipulată de acel regim? Nu este oare evident că Israelul urmărește acum să lupte împotriva Iranului până la ultimul soldat american și până la ultimul dolar al contribuabilului american – transferând povara iluziilor sale asupra Iranului, regiunii și Statelor Unite însele, în urmărirea unor interese ilegitime?”

Pezeshkian a subliniat că poporul iranian nu consideră cetățenii americani drept dușmani.

„Poporul iranian nu nutrește niciun sentiment de dușmănie față de alte națiuni, inclusiv față de poporul american, european sau al țărilor vecine. Chiar și în fața intervențiilor și presiunilor străine repetate de-a lungul istoriei lor mândre, iranienii au făcut în mod constant o distincție clară între guverne și popoarele pe care le guvernează. Acesta este un principiu adânc înrădăcinat în cultura și conștiința colectivă iraniană – nu o poziție politică temporară”, a mai adăugat acesta.

El a lansat un apel către americani: „Oare «America First» se numără cu adevărat printre prioritățile actuale ale guvernului american? Observați numeroșii imigranți iranieni de succes – educați în Iran – care acum predau și desfășoară activități de cercetare la cele mai prestigioase universități din lume sau contribuie la cele mai avansate firme de tehnologie din Occident. Se potrivesc aceste realități cu distorsiunile care vi se spun despre Iran și poporul său?”

Președintele a avertizat că lumea se află „la o răscruce de drumuri”.

„Continuarea pe calea ostilității față de Iran este mai costisitoare și mai inutilă ca niciodată. Alegerea dintre confruntare și angajament este atât reală, cât și cu consecințe, iar rezultatul acesteia va modela viitorul pentru generațiile viitoare”, a conchis acesta.