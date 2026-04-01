search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președintele Iranului respinge acuzațiile SUA și pune sub semnul întrebării scopul atacurilor împotriva țării sale

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis o scrisoare deschisă adresată poporului american, în care respinge prezentarea țării sale ca pe o amenințare globală și subliniază că aceasta este rezultatul „capriciilor politice și economice ale celor puternici”, relatează The Guardian. 

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. FOTO: Profimedia
„Iranul, prin însăși acest nume, caracter și identitate, este una dintre cele mai vechi civilizații neîntrerupte din istoria umanității. În istoria sa modernă, Iranul nu a ales niciodată calea agresiunii, expansiunii, colonialismului sau dominației. … Iranul nu a inițiat niciodată un război. Cu toate acestea, a respins cu hotărâre și curaj pe cei care l-au atacat”, a scris Pezeshkian.

Liderul iranian a respins percepția conform căreia țara sa ar fi o amenințare, argumentând că aceasta este „produsul capriciilor politice și economice ale celor puternici, nevoii de a crea un inamic pentru a justifica presiunea, a menține dominația militară, a susține industria armamentului și a controla piețele strategice”.

Pezeshkian a detaliat cauzele neîncrederii Iranului față de Statele Unite, menționând intervenția străină și „sancțiunile inumane”. „Relațiile dintre Iran și Statele Unite nu au fost inițial ostile, iar interacțiunile timpurii dintre poporul iranian și cel american nu au fost marcate de ostilitate sau tensiune”, a precizat el.

Totuși, „punctul de cotitură” a fost lovitura de stat din 1953, descrisă ca „o intervenție americană ilegală menită să împiedice naționalizarea resurselor proprii ale Iranului”. „Neîncrederea s-a adâncit și mai mult prin sprijinul acordat regimului fostului lider Reza Shah Pehlavi, susținerea lui Saddam Hussein, sancțiunile drastice și agresiunea militară neprovocată – de două ori, în plină desfășurare a negocierilor, împotriva Iranului”, a adăugat președintele.

Referindu-se la actualul conflict SUA-Israel împotriva Iranului, Pezeshkian a pus sub semnul întrebării interesele reale ale acțiunii militare americane.

 „A existat vreo amenințare obiectivă din partea Iranului care să justifice un astfel de comportament? Oare masacrarea copiilor nevinovați, distrugerea unităților farmaceutice specializate în tratarea cancerului sau lăudarea cu faptul că o țară a fost «readusă în Epoca de Piatră» prin bombardamente au vreun alt scop decât acela de a afecta și mai mult prestigiul Statelor Unite pe scena internațională?”, a transmis președintele

El a criticat și rolul Israelului: „Nu este oare adevărat că America a intrat în această agresiune ca un mandatar al Israelului, influențată și manipulată de acel regim? Nu este oare evident că Israelul urmărește acum să lupte împotriva Iranului până la ultimul soldat american și până la ultimul dolar al contribuabilului american – transferând povara iluziilor sale asupra Iranului, regiunii și Statelor Unite însele, în urmărirea unor interese ilegitime?”

Pezeshkian a subliniat că poporul iranian nu consideră cetățenii americani drept dușmani. 

„Poporul iranian nu nutrește niciun sentiment de dușmănie față de alte națiuni, inclusiv față de poporul american, european sau al țărilor vecine. Chiar și în fața intervențiilor și presiunilor străine repetate de-a lungul istoriei lor mândre, iranienii au făcut în mod constant o distincție clară între guverne și popoarele pe care le guvernează. Acesta este un principiu adânc înrădăcinat în cultura și conștiința colectivă iraniană – nu o poziție politică temporară”, a mai adăugat acesta. 

El a lansat un apel către americani: „Oare «America First» se numără cu adevărat printre prioritățile actuale ale guvernului american? Observați numeroșii imigranți iranieni de succes – educați în Iran – care acum predau și desfășoară activități de cercetare la cele mai prestigioase universități din lume sau contribuie la cele mai avansate firme de tehnologie din Occident. Se potrivesc aceste realități cu distorsiunile care vi se spun despre Iran și poporul său?”

Președintele a avertizat că lumea se află „la o răscruce de drumuri”. 

„Continuarea pe calea ostilității față de Iran este mai costisitoare și mai inutilă ca niciodată. Alegerea dintre confruntare și angajament este atât reală, cât și cu consecințe, iar rezultatul acesteia va modela viitorul pentru generațiile viitoare”, a conchis acesta. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regală la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?