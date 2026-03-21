Ce condiții pune Iranul pentru sfârșitul războiului. Președintele Masoud Pezeshkian acuză SUA și Israelul că au lansat atacuri „fără justificare și fără o bază legală"

„Încetarea imediată a agresiunii" SUA şi a Israelului împotriva Iranului, precum şi garanţii că astfel de atacuri nu se vor repeta în viitor constituie condiţia pentru se pune capăt războiului în Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, notează EFE.

Într-o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi, preşedintele iranian a subliniat că nu Iranul a „declanşat războiul", notează aceeași agenție, citată de Agerpres.

„Condiţia pentru încetarea războiului şi a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite şi a regimului sionist, precum şi garanţia că aceasta nu se va repeta în viitor", a declarat Pezeshkian, potrivit agenţiei de presă locale Irna.

Masoud Pezeshkian a acuzat SUA şi Israelul că au lansat atacuri „fără justificare şi fără o bază legală" în toiul negocierilor asupra programului nuclear al ţării sale, ceea ce a dus la uciderea unor înalţi oficiali militari şi a unor civili, cerând încetarea a ceea ce a calificat drept acţiuni „inumane şi imorale”.

Președintelea respins argumentele invocate de Washington pentru a justifica ofensiva militară, în special presupusa intenţie de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare, şi a reiterat faptul că Republica islamică desfăşoară un program în scopuri paşnice şi este dispusă să-şi supună activităţile nucleare supravegherii internaţionale.

Președintele iranian spune că vrea o consolidare a unităţii între ţările din regiune

Preşedintele iranian a subliniat, de asemenea, necesitatea consolidării unităţii între ţările din regiune şi a propus crearea unui mecanism regional de securitate pentru a garanta stabilitatea fără intervenţia actorilor externi.

La rândul său, premierul indian Narendra Modi a exprimat preocuparea Indiei cu privire la amplificarea tensiunilor în Orientul Mijlociu şi a susţinut necesitatea de a se reveni cât mai curând posibil la calea dialogului, potrivit agenţiei Irna.

Şeful guvernului indian a avertizat, de asemenea, asupra riscurilor pe care le implică atacurile asupra infrastructurilor energetice pentru securitatea globală şi a subliniat importanţa garantării libertăţii de navigaţie în Golful Persic, într-o aluzie la blocarea de către Iran a strategicei strâmtori Ormuz, prin care trece 20 % din producţia mondială de ţiţei.