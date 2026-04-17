Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Macron și Starmer solicită deschidere totală a Strâmtorii Ormuz „fără taxe și fără restricții”

Război în Orientul Mijlociu
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au cerut vineri, în urma unei reuniuni internaționale la Paris, ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă complet și să nu fie impuse taxe de trecere sau restricții asupra navigației comerciale.

Macron și Starmer solicită deschidere totală a Strâmtorii Ormuz. FOTO: Captură Video / X

Evenimentul a reunit aproximativ 40 de state și a fost coprezidat de Franța și Regatul Unit, având ca obiectiv găsirea unor soluții pentru restabilirea libertății de navigație într-una dintre cele mai importante rute maritime globale.

„Noi cerem cu toţii o redeschidere imediată, necondiţionată şi totală a Strâmtorii Ormuz de către părţile (beligerante). Cerem restabilirea condiţiilor trecerii libere care prevalau înaintea războiului şi respectarea deplină a dreptului mării”, a declarat Emmanuel Macron.

Liderul francez a respins ferm ideea oricărei forme de control economic sau taxare a trecerii prin strâmtoare.

„Ne opunem cu toţii oricărei restricţii, oricărui regim de convenţie care ar echivala în fapt unei tentative de privatizare a Strâmtorii şi, evident, oricărui sistem de taxare a trecerii”, a precizat Macron.

Acesta a anunțat și continuarea discuțiilor la nivel internațional.

„O reuniune urmează să aibă loc la Londra, săptămâna viitoare”, a mai spus președintele francez, care a salutat și anunțul privind redeschiderea strâmtorii.

În același ton, premierul britanic Keir Starmer a subliniat necesitatea ca redeschiderea să fie stabilă și completă.

„Trecerea Strâmtorii Ormuz trebuie să fie fără taxe de trecere şi fără restricţii”, a declarat Starmer.

Acesta a precizat că mai multe state sunt pregătite să contribuie la o eventuală misiune navală cu rol defensiv.

„Acest lucru consolidează necesitatea muncii pe care am depus-o în această după-amiază la Paris. Aproximativ 12 ţări sunt pregătite să pună mijloace la dispoziţie în vederea unei misiuni defensive pentru restabilirea libertăţii de navigaţie”, a mai spus premierul britanic.

La rândul său, premierul italian Giorgia Meloni a subliniat că o astfel de misiune trebuie să aibă un caracter strict defensiv și să fie condiționată de încetarea ostilităților.

„O viitoare misiune navală internaţională de securizare a Strâmtorii Ormuz este necesar să aştepte o încetare a ostilităţilor, în coordonare cu toţi actorii regionali şi internaţionali, într-o postură exclusiv defensivă”, a declarat Meloni, adăugând că Italia este pregătită să participe.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut implicarea Statelor Unite în eventualele eforturi internaționale.

„Germania va participa la alte discuţii de planificare militară în curs şi vom primi în mod favorabil, dacă este posibil, o participare a Statelor Unite ale Americii”, a precizat acesta.

Discuțiile au loc în contextul în care Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă vineri pentru navigația comercială, după anunțuri privind un armistițiu fragil în regiune și evoluții diplomatice între Iran și Statele Unite. Liderii occidentali avertizează însă că situația rămâne volatilă, iar securizarea navigației în zonă ar putea necesita o misiune internațională dedicată.

Top articole

Partenerii noștri

image
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front și să renunțe la fertilizarea in vitro
digi24.ro
image
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
gandul.ro
image
Premieră pentru România la sediul NATO
mediafax.ro
image
Gestul neașteptat făcut de Victoria Beckham în scandalul cu fiul său cel mare, Brooklyn: ”Am încercat mereu”
fanatik.ro
image
O navă de croazieră de lux a forțat traversarea Strâmtorii Ormuz, unde traficul rămâne extrem de scăzut
libertatea.ro
image
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George Simion și Călin Georgescu se întâlnește la Biblioteca Națională
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
digisport.ro
image
FOTO Întreaga lume se uită spre România: Descoperirea care zguduie istoria – o mega-structură de 6.000 de ani arată că oamenii trăiau fără lideri
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
"Lista ruşinii", publicată de ANAF la trei luni. Cine sunt românii care vor apărea pe ea
observatornews.ro
image
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
cancan.ro
image
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
Cât vei plăti pe transportul cu metroul în București după 1 mai 2026. Cât ajunge abonamentul lunar și unde se duc banii. Tabel cu noile prețuri
playtech.ro
image
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
fanatik.ro
image
Decizia care promite rezolvarea crizei din justiția română. Când se vor vedea efectele: „Un mesaj pe care îl așteptam de ani de zile”
ziare.com
image
"Loading": Cristi Chivu, încă un pas spre titlu după Inter - Cagliari 3-0! Ce notă i-au dat italenii
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD: Bolojan „omul străinilor”. Ne vindem sau nu țara dacă listăm companiile de stat la bursă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Sâmbăta Luminată, tradiții și semnificații. Ce nu ar fi bine să faci astăzi
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Tot ce trebuie să știi despre sexul oral
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță