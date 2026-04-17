Macron și Starmer solicită deschidere totală a Strâmtorii Ormuz „fără taxe și fără restricții”

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au cerut vineri, în urma unei reuniuni internaționale la Paris, ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă complet și să nu fie impuse taxe de trecere sau restricții asupra navigației comerciale.

Evenimentul a reunit aproximativ 40 de state și a fost coprezidat de Franța și Regatul Unit, având ca obiectiv găsirea unor soluții pentru restabilirea libertății de navigație într-una dintre cele mai importante rute maritime globale.

„Noi cerem cu toţii o redeschidere imediată, necondiţionată şi totală a Strâmtorii Ormuz de către părţile (beligerante). Cerem restabilirea condiţiilor trecerii libere care prevalau înaintea războiului şi respectarea deplină a dreptului mării”, a declarat Emmanuel Macron.

Liderul francez a respins ferm ideea oricărei forme de control economic sau taxare a trecerii prin strâmtoare.

„Ne opunem cu toţii oricărei restricţii, oricărui regim de convenţie care ar echivala în fapt unei tentative de privatizare a Strâmtorii şi, evident, oricărui sistem de taxare a trecerii”, a precizat Macron.

Acesta a anunțat și continuarea discuțiilor la nivel internațional.

„O reuniune urmează să aibă loc la Londra, săptămâna viitoare”, a mai spus președintele francez, care a salutat și anunțul privind redeschiderea strâmtorii.

În același ton, premierul britanic Keir Starmer a subliniat necesitatea ca redeschiderea să fie stabilă și completă.

„Trecerea Strâmtorii Ormuz trebuie să fie fără taxe de trecere şi fără restricţii”, a declarat Starmer.

Acesta a precizat că mai multe state sunt pregătite să contribuie la o eventuală misiune navală cu rol defensiv.

„Acest lucru consolidează necesitatea muncii pe care am depus-o în această după-amiază la Paris. Aproximativ 12 ţări sunt pregătite să pună mijloace la dispoziţie în vederea unei misiuni defensive pentru restabilirea libertăţii de navigaţie”, a mai spus premierul britanic.

La rândul său, premierul italian Giorgia Meloni a subliniat că o astfel de misiune trebuie să aibă un caracter strict defensiv și să fie condiționată de încetarea ostilităților.

„O viitoare misiune navală internaţională de securizare a Strâmtorii Ormuz este necesar să aştepte o încetare a ostilităţilor, în coordonare cu toţi actorii regionali şi internaţionali, într-o postură exclusiv defensivă”, a declarat Meloni, adăugând că Italia este pregătită să participe.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut implicarea Statelor Unite în eventualele eforturi internaționale.

„Germania va participa la alte discuţii de planificare militară în curs şi vom primi în mod favorabil, dacă este posibil, o participare a Statelor Unite ale Americii”, a precizat acesta.

Discuțiile au loc în contextul în care Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă vineri pentru navigația comercială, după anunțuri privind un armistițiu fragil în regiune și evoluții diplomatice între Iran și Statele Unite. Liderii occidentali avertizează însă că situația rămâne volatilă, iar securizarea navigației în zonă ar putea necesita o misiune internațională dedicată.