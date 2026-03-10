Franța și aliații pregătesc o misiune pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, anunță președintele Macron

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Franța și aliații săi pregătesc o misiune „pur defensivă” menită să contribuie la redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, unde zeci de nave au rămas blocate după izbucnirea conflictului din regiune, notează The Guardian.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite de o zi în Cipru, stat membru al Uniunii Europene aflat cel mai aproape de Orientul Mijlociu. Liderul francez a precizat că operațiunea ar urma să înceapă „cât mai curând posibil după ce faza cea mai intensă a conflictului se va încheia”.

Macron a explicat că misiunea va avea un caracter strict defensiv și de sprijin, scopul fiind reluarea traficului maritim într-una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii.

Situația din strâmtoare a fost descrisă drept „alarmantă” de ministrul transporturilor maritime din Grecia, care a afirmat că numeroase petroliere au rămas blocate în zonă după atacurile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul global, aproximativ o cincime din petrolul transportat la nivel mondial tranzitând zilnic acest pasaj.

„Este esențială pentru comerțul internațional, dar și pentru fluxul de gaz și petrol, care trebuie să poată părăsi din nou această regiune”, a declarat Macron.

În același context, liderul francez a promis că Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a sprijini Ciprul, după ce mai multe state europene au trimis nave militare și avioane de luptă în zonă, în urma unui atac cu dronă asupra unei baze britanice de pe insulă.