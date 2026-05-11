Premierul israelian spune că uraniul îmbogățit trebuie scos din Iran, iar președintele SUA și-a exprimat deja disponibilitatea de a acționa

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul împotriva Teheranului nu se va încheia până când stocurile de uraniu îmbogățit nu vor fi eliminate fizic din țară. În paralel, președintele american Donald Trump a respins categoric ultima contraofertă a Iranului, calificând-o drept „absolut inacceptabilă”.

Într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes de la CBS, premierul israelian a subliniat că securizarea materialului nuclear rămâne obiectivul central al campaniei. Netanyahu a evitat să confirme dacă forțele speciale americane sau israeliene vor fi implicate într-o incursiune terestră, dar a precizat că președintele Trump și-a exprimat deja disponibilitatea de a acționa direct pe teritoriul iranian.

„Strategia este simplă: intri și îl iei. Consider că acest lucru poate fi realizat fizic. Nu este o problemă, ci o misiune de o importanță vitală”, a declarat liderul de la Ierusalim.

Deși un acord diplomatic pentru transferul materialelor ar fi varianta preferată, Netanyahu a avertizat că eliminarea amenințării nucleare trebuie să aibă loc „cu sau fără un acord”.

Răspunsul Iranului și veto-ul Casei Albe

Contextul diplomatic a devenit extrem de fragil după ce Teheranul a trimis un document oficial către Washington, prin intermediul mediatorilor pakistanezi. Conform Wall Street Journal, propunerea iraniană evită angajamentele imediate privind programul nuclear, sugerând în schimb:

1. O etapizare a procesului: Încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Hormuz în schimbul ridicării blocadei asupra porturilor iraniene.

2. Amânarea dosarului nuclear: Iranul propune ca negocierile privind uraniul să înceapă abia după 30 de zile de la încheierea războiului.

3. Garanții de returnare: Teheranul acceptă diluarea unei părți din uraniu sau transferul acestuia într-o țară terță, dar cere garanții că materialul va fi returnat dacă SUA se retrag ulterior din înțelegere.

Reacția președintelui Donald Trump a fost promptă și tăioasă. Într-o postare pe platforma Truth Social, acesta a pus capăt speculațiilor: „Nu-mi place. Este absolut inacceptabilă”.

Un impas periculos

Refuzul Casei Albe și retorica fermă a Israelului semnalează o probabilă escaladare a conflictului, care durează deja de 10 săptămâni. Deși un regim de încetare a focului a fost stabilit teoretic pe 8 aprilie 2024, realitatea din teren rămâne tensionată.

Informațiile recente privind existența unei baze militare secrete israeliene în deșertul irakian — utilizată pentru a sprijini campania aeriană împotriva Iranului — sugerează că pregătirile logistice pentru o operațiune de amploare sunt deja avansate, indiferent de cursul negocierilor diplomatice.