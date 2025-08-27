Premierul canadian: Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, evită o întâlnire directă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, de teamă să discute despre încheierea războiului.

Premierul canadian Mark Carney susține că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, evită o întâlnire directă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, de teamă să discute condițiile de încheiere a războiului. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Fredrich Merz, relatează Ukrinform.

Putin continuă să stabilească condiții și să tragă de timp pentru că se teme de această întâlnire, a afirmat premierul canadian.

În schimb, Zelenski ar fi pregătit să se întâlnească cu liderul rus pe un teren neutru, fără pretenții exagerate. Zelenski nu se așteaptă ca Putin să vină la Kiev și nici nu intenționează să se deplaseze la Moscova pentru o astfel de întâlnire. Cu toate acestea, orice locație neutră ar fi acceptabilă, a subliniat Carney.

Șeful guvernului canadian a adăugat că sprijinul partenerilor internaționali pentru Ucraina trebuie să continue până când va fi posibilă o astfel de discuție directă între cei doi lideri.

Agenda summitului Putin-Zelenski, în impas

Între timp, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că nu există o agendă pentru o eventuală întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că ar fi respins toate propunerile Moscovei.

În replică, Zelenski susține că Rusia „face tot posibilul pentru a împiedica organizarea summitului” și a cerut impunerea unor noi sancțiuni împotriva Kremlinului dacă acesta nu manifestă interes pentru pace.

Într-un interviu acordat postului NBC, Lavrov a adăugat că Putin ar fi pregătit să se întâlnească cu Zelenski doar „dacă va exista o agendă clară”.