Qatarul transmite că apărarea aeriană combate un atac cu rachete. Cetățenii, sfătuiți să rămână în case

Sistemele de apărare aeriană ale Qatarului au interceptat joi, 5 martie, un atac cu rachete care viza țara.

„Ministerul Apărării anunță că statul Qatar a fost supus unui atac cu rachete și că sistemele de apărare aeriană interceptează atacul”, transmite Qatar News Agency.

Ministerul de Interne le-a cerut locuitorilor să rămână în case și să stea departe de ferestre și zone deschise, precizând că nivelul amenințării de securitate este ridicat, scrie The Guardian.

Luni, 2 martie, Forțele aeriene ale Qatarului au doborât „cu succes” două avioane de luptă iraniene de tip SU-24, a anunțat Ministerul Apărării.

„Amenințarea a fost gestionată imediat după ce a fost detectată, în conformitate cu planul operațional, toate rachetele fiind doborâte înainte de a-și atinge țintele”, se arată în comunicat.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute după atacurile coordonate ale SUA și Israelului asupra Iranului, începute sâmbătă, 28 februarie, care ar fi provocat moartea a sute de persoane, inclusiv a mai multor oficiali iranieni de rang înalt.

Drept răspuns, Iranul a lansat o serie de atacuri de represalii asupra unor ținte americane și israeliene din regiunea Golfului, inclusiv în Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Qatarul a condamnat acțiunile Teheranului, catalogând atacurile asupra teritoriului său drept „iresponsabile și nesăbuite”. Doborârea avioanelor de luptă iraniene reprezintă, potrivit analiștilor, un posibil punct de cotitură periculos în conflict.

Emiratul Qatar este extrem de bogat datorită câmpurilor de gaze naturale comune cu Iranul, ceea ce a dus la relații bune între cele două țări – până recent.

Qatar a fost și ostil Israelului, mai ales în războiul recent din Gaza, când liderii Hamas au locuit în lux în capitala Doha. Anul trecut, Israel a lansat un raid aerian eșuat împotriva sediului Hamas. Totodată, Qatar găzduiește Comandamentul Central al SUA, care coordonează războiul cu Iranul, având o mare bază aeriană și prezență navală. Iranul a bombardat puternic Qatarul – nu doar ținte americane.

De asemenea, a blocat exporturile de gaz natural lichefiat către Marea Britanie și UE, afectând și aprovizionarea cu gaz pentru Taiwan și Coreea de Sud.