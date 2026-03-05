search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Qatarul transmite că apărarea aeriană combate un atac cu rachete. Cetățenii, sfătuiți să rămână în case

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Sistemele de apărare aeriană ale Qatarului au interceptat joi, 5 martie, un atac cu rachete care viza țara.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

„Ministerul Apărării anunță că statul Qatar a fost supus unui atac cu rachete și că sistemele de apărare aeriană interceptează atacul”, transmite Qatar News Agency.

Ministerul de Interne le-a cerut locuitorilor să rămână în case și să stea departe de ferestre și zone deschise, precizând că nivelul amenințării de securitate este ridicat, scrie The Guardian.

Luni, 2 martie, Forțele aeriene ale Qatarului au doborât „cu succes” două avioane de luptă iraniene de tip SU-24, a anunțat Ministerul Apărării.

„Amenințarea a fost gestionată imediat după ce a fost detectată, în conformitate cu planul operațional, toate rachetele fiind doborâte înainte de a-și atinge țintele”, se arată în comunicat.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute după atacurile coordonate ale SUA și Israelului asupra Iranului, începute sâmbătă, 28 februarie, care ar fi provocat moartea a sute de persoane, inclusiv a mai multor oficiali iranieni de rang înalt.

Drept răspuns, Iranul a lansat o serie de atacuri de represalii asupra unor ținte americane și israeliene din regiunea Golfului, inclusiv în Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Qatarul a condamnat acțiunile Teheranului, catalogând atacurile asupra teritoriului său drept „iresponsabile și nesăbuite”. Doborârea avioanelor de luptă iraniene reprezintă, potrivit analiștilor, un posibil punct de cotitură periculos în conflict.

Emiratul Qatar este extrem de bogat datorită câmpurilor de gaze naturale comune cu Iranul, ceea ce a dus la relații bune între cele două țări – până recent.

Qatar a fost și ostil Israelului, mai ales în războiul recent din Gaza, când liderii Hamas au locuit în lux în capitala Doha. Anul trecut, Israel a lansat un raid aerian eșuat împotriva sediului Hamas. Totodată, Qatar găzduiește Comandamentul Central al SUA, care coordonează războiul cu Iranul, având o mare bază aeriană și prezență navală. Iranul a bombardat puternic Qatarul – nu doar ținte americane.

De asemenea, a blocat exporturile de gaz natural lichefiat către Marea Britanie și UE, afectând și aprovizionarea cu gaz pentru Taiwan și Coreea de Sud.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”
gandul.ro
image
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
mediafax.ro
image
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
libertatea.ro
image
VIDEO Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
observatornews.ro
image
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
cancan.ro
image
800.000 pensionari iau lunar între 438 și 627 lei în plus la pensie. În ce județe se dau cei mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
playtech.ro
image
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor
romaniatv.net
image
Iranul a lovit cu drone și rachete Azerbaidjanul! Aeroportul din enclava Nahicevan, lovit. Explozii la Doha și Manama
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Regele Charles și Prințul William foto Profimedia jpg
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Iată când ar trebui să bei prima cafea a zilei!