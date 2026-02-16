Povestea halucinantă a familiei unui protestatar din Iran, care a fost obligată să plătească glonţul care l-a ucis. „Nu am nicio speranţă în Donald Trump”

Familia unui protestatar ucis în urma demonstrațiilor din Iran a trăit o experiență șocantă și dureroasă: a fost nevoită să recupereze trupul bărbatului dintr-un morman de cadavre și, în plus, să plătească pentru glonțul care i-a curmat viața.

Stabilită în Germania, Nasrin, o femeie născută şi crescută în Iran, povestește drama familiei sale după ce nepotul ei, Hooman, a fost ucis în timpul protestelor recente din Iran.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, participa la demonstrațiile împotriva regimului în orașul Lahijan, în nordul țării, la începutul lunii ianuarie, când a fost împușcat mortal de forțele guvernamentale.

„Hooman a ieşit în stradă fără armă. Nu avea nici măcar o piatră mică în buzunare pentru a se apăra, dar a fost împuşcat cu un glonţ al armatei”, a povestit Nasrin.

După moartea lui Hooman, familia s-a confruntat cu dificultăți suplimentare, după ce li s-a spus că trupul lui a fost mutat în orașul Rasht, unde autoritățile sunt, de asemenea, acuzate de represiuni violente împotriva protestatarilor.

Un prieten din zonă le-a povestit că bazarul a fost incendiat și că, atunci când protestatarii au fugit de flăcări, forțele de securitate au deschis focul. Televiziunea iraniană de stat a difuzat ulterior imagini filmate cu drona, prezentând pagubele „la trei zile după incidentul terorist din bazarul Rasht”.

La locul unde era depus cadavrul, familia a descoperit o scenă copleșitoare: mai multe alte rude îndoliate erau deja acolo.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând, ţipând, suferind în toate felurile posibile. Erau mai multe containere. Au spus că trupul se afla în containere. Când au deschis uşile, au văzut mai multe cadavre îngrămădite unele peste altele. Au trebuit să-şi caute fiul”, a povestit Nasrin, plină de revoltă, pentru news.sky.

Rudele au fost obligate să-l îngroape imediat pe Hooman și să semneze un document prin care se angajau să nu vorbească despre ce s-a întâmplat.

„Au trebuit să plătească bani pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor”, a mai spus mătuşa bărbatului ucis.

Hooman era căsătorit de trei ani, iar tânăra sa soție a rămas văduvă. Prietenii lui au povestit că, cu o oră înainte de a fi împușcat, acesta spusese că, dacă nu se va întoarce, înseamnă că „a murit pentru ca alţii să poată fi liberi”.

Numărul exact al victimelor protestelor, care au început la sfârșitul lunii decembrie, rămâne încă dificil de verificat. Guvernul iranian a publicat aproximativ 3.000 de nume, inclusiv civili și membri ai forțelor de securitate, și a dat vina pe protestatarii și pe interferența străină pentru alimentarea violențelor.

„Nu am nicio speranţă în Donald Trump”

În acest context, Nasrin consideră că măsurile luate de liderii occidentali nu sunt suficiente şi afirmă că iranienii nu mai au nicio speranţă într-un ajutor venit din partea administraţiei americane.

„Nu am nicio speranţă în Donald Trump. Ar fi putut deja să ajute mulţi alţi iranieni. Ar fi putut aplica sancţiuni. Poporul iranian poate scăpa de acest guvern, dar trebuie să-l ajutăm. Nu au nevoie de război”, a declarat Nasrin, care consideră că singura soluţie de a pune capăt regimului de teroare din Iran vine din doar din ţară.

„Din interior. Din exterior, ei vor doar război, vor să distrugă ţara noastră. Noi nu vrem asta”, a explicat ea.

Neavând puterea de a influența direct situația din Iran, Nasrin s-a alăturat miilor de iranieni din Germania care protestează pentru democrație și dreptate pentru cei morți.