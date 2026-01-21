Televiziunea publică din Iran a anunţat câți oameni au murit în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale

Televiziunea de stat iraniană a anunţat miercuri că 3.117 persoane au fost ucise în timpul amplei mişcări de contestare începute pe 28 decembrie şi reprimate sângeros de autorităţi.

Printre persoanele ucise, 2.427 sunt considerate ''martiri'' în sensul islamic al termenului, întrucât ele erau victime ”nevinovate”, a adăugat postul public de televiziune, citat într-un comunicat al Fundaţiei iraniene pentru foşti combatanţi şi martiri, scrie Agerpres.

Potrivit organizaţiei neguvernamentale Iran Human Rights (IHR), ce are sediul în Norvegia, cel puţin 3.428 de manifestanţi au fost ucişi, dar bilanţul final ar putea depăşi 20.000 de morţi.

Medicii din Iran au declarat că majoritatea celor morți sunt tineri sub 30 de ani și că cel puțin 330.000 de persoane au fost rănite, majoritatea uciderilor având loc pe parcursul a două zile, a relatat Sunday Times. Printre cei uciși s-au numărat copii și femei însărcinate.

Iranul a revenit la o stare de calm după reprimarea protestelor care au început pe 28 decembrie din cauza economiei aflate în dificultate și s-au transformat rapid în proteste în masă împotriva regimului clerical.

Dar este o liniște impusă, supravegheată de arme, camere de supraveghere și frică. Sub această suprafață, nemulțumirea persistă, iar întrebarea care rămâne este cât timp va reuși regimul să mențină controlul prin forță.