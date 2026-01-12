search
Trump ameninţă să blocheze ExxonMobil în Venezuela după declarațiile CEO-ului că ţara este „neinvestibilă”

0
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a criticat ExxonMobil după comentariile CEO-ului în legătură cu investiţiile în Venezuela şi a amenințat să blocheze compania să investească în ţara cu cele mai bogate rezerve de petrol. Șeful Casei Albe s-a întâlnit săptămâna trecută cu principalii actori din industria petrolieră pentru a-i convinge să investească în Venezuela, potrivit news.

CEO of ExxonMobil Darern Woods foto epa-efe
CEO of ExxonMobil Darern Woods foto epa-efe

CEO-ul companiei petroliere, Darren Woods, a calificat ţara drept „neinvestibilă” în cadrul întâlnirii care a avut loc la Casa Albă săptămâna trecută. Directorul general al Exxon i-a spus lui Trump că Venezuela ar trebui să îşi modifice legislaţia înainte de a putea deveni o oportunitate de investiţii atractivă.

La întâlnirea de vineri de la Casa Albă au participat cel puţin 17 alţi directori din industria petrolieră. Trump a încercat să-i convingă să cheltuiască 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere din Venezuela.

Întâlnirea a avut loc la mai puţin de o săptămână după ce forţele americane l-au capturat şi l-au îndepărtat de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro într-o operaţiune specială spectaculoasă desfăşurată peste noapte. Remarcile sceptice ale lui Woods au devenit rapid titlul dominant în presă, subminând speranţele Casei Albe de a crea un impuls prin întâlnirea cu cei mai proeminenţi directori executivi din industria petrolieră mondială.

„Nu mi-a plăcut răspunsul Exxon”, a declarat Trump duminică reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, în drumul său de întoarcere la Washington. „Probabil că voi fi înclinat să exclud Exxon. Nu mi-a plăcut răspunsul lor. Fac pe deştepţii”, a declarat preşedintele american citat de Reuters.

Exxon nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de comentarii.

Exxon şi Conocophillips au afişat prudenţă în legătură cu Venezuela

Exxon, ConocoPhillips şi Chevron, cei mai mari trei producători de petrol din SUA, au fost timp de decenii cei mai proeminenţi parteneri ai companiei petroliere de stat din Venezuela, PDVSA.

Guvernul fostului preşedinte Hugo Chavez a naţionalizat industria între 2004 şi 2007 şi în timp ce Chevron a negociat acorduri de parteneriat cu PDVSA, ConocoPhillips şi Exxon au părăsit ţara şi au intentat procese de arbitraj importante la scurt timp după aceea.

Conform hotărârilor judecătoreşti, Venezuela datorează acum peste 13 miliarde de dolari în total către ConocoPhillips şi Exxon pentru exproprieri.

„Activele noastre au fost confiscate de două ori, aşa că vă puteţi imagina că reintrarea a treia oară ar necesita unele schimbări destul de semnificative faţă de ceea ce am văzut până acum aici”, i-a spus Woods lui Trump.

Woods a argumentat că Exxon are nevoie de protecţie durabilă pentru investiţii şi că legea privind hidrocarburile din ţară trebuie, de asemenea, modificată.

„Dacă ne uităm la structurile şi cadrele juridice şi comerciale existente astăzi în Venezuela, este imposibil să investeşti”, a spus el.

CEO-ul ConocoPhillips, Ryan Lance, i-a spus lui Trump că societatea sa era cel mai mare deţinător de credite nesuverane din Venezuela şi a solicitat o restructurare a datoriei şi a întregului sistem energetic al ţării, inclusiv a PDVSA. Trump i-a spus că îşi va recupera o mare parte din bani, dar că SUA vor începe cu o tabula rasa. „Nu vom lua în considerare ceea ce oamenii au pierdut în trecut, pentru că a fost vina lor”, a spus el.

Trump a declarat vineri că administraţia sa va decide care firme vor avea dreptul să opereze în ţara sud-americană. „Veţi trata direct cu noi. Nu veţi trata deloc cu Venezuela. Nu vrem să trataţi cu Venezuela”, le-a spus el.

Sâmbătă, Trump a semnat un ordin executiv pentru a împiedica instanţele sau creditorii să confişte veniturile legate de vânzarea petrolului venezuelean deţinut în conturile Trezoreriei SUA.

SUA

