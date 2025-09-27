Operațiune neobișnuită a armatei israeliene în Gaza, la ordinul lui Netanyahu

Difuzoare militare israeliene au transmis în Fâșia Gaza discursul pe care l-a ținut vineri premierul Benjamin Netanyahu în fața Adunării Generale a ONU într-o operațiune fără precedent care a suscitat imediat controverse și indignare, relatează The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al guvernului israelian a transmis vineri într-un comunicat: „Ca parte a efortului de diplomație publică, biroul prim-ministrului a ordonat elementelor civile, în cooperare cu [Forțele de Apărare Israeliene], să amplaseze difuzoare în spatele camioanelor de pe partea israeliană a frontierei, astfel încât discursul istoric al prim-ministrului Netanyahu la Adunarea Generală a ONU să poată fi auzit în Fâșia Gaza.”

Totodată, biroul lui Netanyahu a susținut că armata israeliană a preluat controlul asupra telefoanelor locuitorilor din Gaza, precum „și ale membrilor Hamas” cu scopul de a transmite discursul. Totuși nu au existat dovezi de pe teritoriul palestinian devastat că acest fapt s-a și întâmplat.

„Prim-ministrul a făcut apel la locuitorii din Gaza și a precizat că războiul s-ar putea încheia imediat după întoarcerea ostaticilor, dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei... [și] a subliniat că oricine face acest lucru va trăi, în schimb ceilalți vor fi vânați”, se arată în comunicatul guvernului.

Știrile sosite vineri dimineață, conform cărora soldați din Gaza au fost desfășurați pentru a instala sau proteja difuzoare, au provocat un val de indignare în Israel. Presa israeliană a citat declarații ale ofițerilor militari, conform cărora soldații au primit ordin joi seară să amplaseze difuzoare în enclava palestiniană și la graniță.

Israelul va continua ofensiva în Fâșia Gaza

Ziarul Times of Israel a citat un purtător de cuvânt militar care a declarat că acțiunea de difuzare a mesajelor a avut drept scop să stimuleze returnarea celor 50 de ostatici aflați în Gaza, dintre care se estimează că mai mult de jumătate nu mai sunt în viață.

În discursul său la ONU, ținut în fața doar a unei mici audiențe, după ce mulți delegați au părăsit sala, Netanyahu a criticat țările occidentale pentru recunoașterea statului Palestima, angajându-se să continue ofensiva Israelului, care a ucis peste 65.000 de palestinieni, a rănit 160.000 și a redus o mare parte din enclavă la ruine.

„Nu am terminat încă. Ultimele rămășițe ale Hamas sunt ascunse în orașul Gaza. Vor să repete atrocitățile din 7 octombrie iar și iar”, a spus el.

Un ofițer superior, citat de ziarul Haaretz, a descris operațiunea privind difuzoarele drept „o idee nebunească” fără beneficii militare.

Agenția de apărare civilă din Gaza – o forță de salvare care operează sub autoritatea Hamas – a raportat vineri uciderea a cel puțin 22 de persoane pe întreg teritoriul, inclusiv 11 în orașul Gaza.

Imaginile din tabăra de refugiați al-Shati, la nord de orașul Gaza, au arătat pagube mari produse bllocurilor de locuințe, după un atac aerian, fațadele fiind spulberate de explozii, în timp ce persoane, inclusiv o tânără fată desculță, scotoceau după lucrurile lor printre dărâmături. Bombardamentul a pus la pământ și stâlpi de electricitate,

Sute de mii de civili au rămas în orașul Gaza dintr-o populație estimată la aproximativ un milion înainte ca Israelul să lanseze noua ofensivă terestră în ceea ce estimează a fi un bastion al Hamas și unde ar fi ținuți și o parte dintre ostaticii în viață.



