Piloții ruși și chinezi vor să se antreneze prin provocări iresponsabile împotriva SUA, spun comandanții de top americani

Avioanele de vânătoare rusești și chinezești s-au înghesuit, au trecut razant și chiar s-au ciocnit cu avioanele americane în puncte fierbinți din întreaga lume în ultimele luni, într-o serie de întâlniri care reflectă o tot mai mare dorință de a provoca SUA pe fondul tensiunilor crescute cu ambele țări.

Oficialii americani au evidențiat mai multe incidente periculoase până acum în acest an. În martie, de exemplu, Comandamentul European al SUA a declarat că avioanele rusești au intervenit asupra unei drone americane MQ-9 deasupra Mării Negre, intrând în coliziune cu drona și forțând operatorii acesteia să o prăbușească în mare.

În iulie, Comandamentul Central al SUA a raportat mai multe cazuri de „comportament nesigur și neprofesionist" al avioanelor cu reacție rusești în jurul dronelor și aeronavelor cu echipaj uman ale SUA deasupra Siriei, iar la jumătatea lunii octombrie, Pentagonul a publicat fotografii și videoclipuri cu ceea ce a numit interceptări „coercitive și riscante" ale avioanelor americane de către avioane chinezești în ultimii doi ani.

Generalul Mark Kelly, care supervizează organizarea, instruirea și echiparea unităților Forțelor Aeriene americane în calitate de șef al Comandamentului de luptă aeriană, a declarat că natura și frecvența acestor interacțiuni reprezintă o noutate, potrivit Insider.

„În urmă cu cinci ani, nu aveam avioanele noastre de vânătoare care să interacționeze cu avioane de vânătoare chinezești în mod obișnuit în cadrul exercițiilor. Nu aveam ... avioane de luptă care să întâlnească avioane de luptă rusești săptămânal, dacă nu mai aproape zilnic, deasupra Siriei", a declarat Kelly la conferința Asociației Forțelor Aeriene și Spațiale de la mijlocul lunii septembrie.

„Există câteva motive pentru care se întâmplă acest lucru. Unul este că vor să se antreneze la bătaie împotriva celor mai buni din lume, iar acest lucru le este disponibil", a adăugat Kelly. „Al doilea este o provocare directă la construcția bazată pe reguli de după cel de-al Doilea Război Mondial, în care am crescut cu toții. Iar al treilea este - și știm asta din intuiții - este că ei se simt destul de încrezători că pot concura în această arenă."

Întâlnirile strânse au loc pe fondul atacului în curs de desfășurare al Rusiei asupra Ucrainei, care a devenit cel mai mare război terestru din regiune de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace și a determinat o reordonare a arhitecturii de securitate a Europei.

SUA și China sunt, de asemenea, angajate într-o competiție geopolitică tot mai amplă, care are punctul focal în Pacificul de Vest, unde SUA și aliații săi operează în apropierea armatei chineze, care crește în mărime și capacitate.

Kelly și alți oficiali ai Forțelor Aeriene spun că SUA au încă un avantaj în ceea ce privește tehnologia aeronavelor și experiența piloților, dar susțin că acest avantaj se reduce, arătând că forța este cea mai mică și cea mai veche de la înființarea sa în 1947.

Americanii, superiori la toate capitolele

Avioanele și armele care au permis Forțelor Aeriene să obțină superioritatea aeriană în conflictele recente - inclusiv avionul de luptă invizibil F-22 și racheta aer-aer AIM-120 - sunt, de asemenea, îmbătrânite, lucru pe care Kelly a spus că Rusia și China l-au observat.

„Toate aceste capacități - senzorii noștri, armele noastre, platformele noastre - sunt semnificativ îmbunătățite și modernizate față de ceea ce erau în urmă cu un sfert de secol", a declarat Kelly la conferință, „dar vine un moment în care ai stors și ultimul gram de capacitate de luptă".

Rusia și China au investit masiv în propriile forțe aeriene în ultimele decenii. Cea a Rusiei este în mare parte nevătămată de războiul din Ucraina, dar performanța sa acolo a ridicat îndoieli cu privire la capacitățile sale.

Forțele aeriene și marina Chinei dispun acum de a treia cea mai mare flotă de aviație din lume, inclusiv 1.900 de avioane de luptă. Kelly a declarat că ambele țări au dorit să își testeze avioanele și piloții împotriva SUA.

„Ele vor să știe, într-un fel, "Hei, cât de departe pot detecta platforma fill-in-the-blank - F-22, F-35, F-15E și F-16 - și, odată ce mă apropii de ea, cât de departe pot să se fixeze pe mine"", a spus Kelly, adăugând că acești rivali caută să profite de ceea ce consideră a fi deficiențele SUA. „Ei spun: 'Hei, știți ce? Ei nu mai sunt [la] avantajul de capacitate și de capabilitate pe care îl aveau acum 30 de ani. Poate că este momentul să mergem să le dăm o șansă'".

Generalul-locotenent Alexus Grynkewich, comandantul forțelor aeriene americane din Orientul Mijlociu, a declarat în iunie că Rusia pare să acționeze mai agresiv deasupra Siriei pentru a compensa faptul că a trebuit „să își mute capabilitățile" din această țară pentru a-și susține războiul din Ucraina.

Chinezii și rușii și-au schimbat atitudinea

„Ei continuă să intercepteze MQ-9-urile noastre, dar aș spune că am văzut unele schimbări favorabile în comportament în ultima lună, care sunt în general de dezescaladare", a declarat Grynkewich reporterilor la un eveniment al Defense Writers Group pe 4 octombrie, adăugând că schimbarea ar putea fi cauzată de faptul că SUA au făcut publice acțiunile Rusiei și de cerințele cu care se confruntă armata rusă în alte părți.

„Nu pot vorbi despre care este calculul lor, dar pot vorbi despre corelațiile pe care le-am văzut. Am văzut că după ce am dat publicității unele dintre cele mai grave comportamente ale lor, acest comportament s-a modificat", a adăugat Grynkewich. „Cred, de asemenea, că Rusia are multe lucruri în desfășurare în acest moment".

Cu toate acestea, puține lucruri par să se fi schimbat în ceea ce privește comportamentul chinezilor. La o săptămână după ce oficialii americani au publicat imaginile declasificate ale interceptărilor chinezești, la 17 octombrie, Comandamentul Indo-Pacific al SUA a raportat o „interceptare nesigură" a unui bombardier american B-52 de către un avion de vânătoare chinez deasupra Mării Chinei de Sud, care a pus „ambele aeronave în pericol de coliziune".

Citește și: Americanii confirmă întâlnirea dintre Joe Biden și Xi Jinping pe teritoriul SUA

Oficialii americani spun că riscurile acestor întâlniri sunt exacerbate de refuzul Chinei de a se angaja în discuții între militari. Multe dintre aceste canale au fost înghețate după vizita președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, în Taiwan, în august 2022, iar oficialii americani spun că absența comunicațiilor face mai probabilă escaladarea unui accident.

Participarea oficialilor americani din domeniul apărării la o conferință oficială de securitate la Beijing în această săptămână și întâlnirile recente la nivel înalt, inclusiv una așteptată în această lună între președintele Joe Biden și liderul Chinei, Xi Jinping, sugerează că se redeschid canalele de comunicare, dar China încă se opune operațiunilor militare americane în Pacificul de Vest, ceea ce înseamnă că întâlnirile tensionate vor continua cel mai probabil.

„Interceptările au loc în fiecare zi în întreaga lume", a declarat amiralul John Aquilino, șeful Comandamentului Indo-Pacific, atunci când imaginile interceptate au fost publicate. „Marea majoritate se desfășoară în condiții de siguranță și fără incidente și nu există niciun motiv pentru ca interceptările cu [Republica Populară Chineză] în regiunea Indo-Pacific să fie diferite."