Soluția Occidentului pentru evitarea unui război nimicitor. „Să nu lăsăm China să devină parte a axei răului”

Războaiele din Ucraina și Gaza au arătat că o axă a „răului”, din care fac parte Rusia, Iran și Coreea de Nord, este tot mai ostilă Occidentului, cu care se află într-un război hibrid. Politologul Valentin Naumescu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce este vital ca UE și SUA să facă totul pe plan diplomatic pentru a opri China să se alăture axei.

SUA și Uniunea Europeană se află într-un veritabil război hibrid cu axa Rusia - Iran - Coreea de Nord. Însă acest război hibrid ar putea, pe termen lung și mediu, să se transforme chiar în unul convențional, în cazul unor escaladări în Ucraina sau Orientul Mijlociu și a apariției altor complicații. Iar situația ar deveni cu adevărat complicată dacă și China ar decide să se alăture acestei axe.

Expert evaluator al Comisiei Europene în domeniul relațiilor internaționale, și în același timp profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și director al Centrului pentru Studiul Relațiilor Externe ale UE și ordinii globale, Valentin Naumescu explică, pentru „Adevărul”, că Occidentul trebuie să facă tot ce e posibil în plan diplomatic pentru a convinge Beijingul să nu se alăture acestei alianțe.

China duplicitară

„Cele două războaie, din Ucraina și Israel, le consider practic parte a unei agresiuni mai ample, care a început de mai multă vreme împotriva ordinii politice liberale occidentale și, în particular, împotriva unor țări apropiate de Occident. Facem observația interesantă că ambele războaie se desfășoară în vecinătățile geopolitice ale Uniunii Europene. Și observăm această coagulare treptată a unei axe a dictaturilor orientale anti-occidentale, cu Rusia, Iran, Coreea de Nord și oarecum cu o poziție specială în cadrul acestei colaborări pentru că nu este deocamdată parte a unei axe militare care să agreseze în mod direct vreun stat, China”, avertizează profesorul clujean.

Totuși, Valentin Naumescu face o precizare importantă privind China și nuanțele care fac ca poziția Beijingului să fie diferită față de celelalte trei țări.

„Aici am făcut această distincție de ce această axă eu consider că are doar trei membri. Însă în perspectivă există potențialul ca până la urmă China să se alăture, pe termen mediu sau lung, acestei axe și să vorbim, de fapt, de patru dictaturi anti-occidentale implicate într-o confruntare globală cu Occidentul”, este semnalul de alarmă tras de Naumescu.

De ce e esențială diplomația

Tocmai din acest motiv, statele democratice tratează altfel China decât pe Rusia, Iran sau Coreea de Nord. Iar SUA și UE apelează la diplomație și preferă relații bune cu China.

„Atât SUA, cât și UE fac demersuri politico-diplomatice importante pentru menținerea Chinei în această zonă a diplomației, a discuțiilor, a negocierilor privind viitorul lumii, privind viitorul principalelor dosare de securitate. Tocmai în încercarea de a face tot posibilul ca Beijingul să nu ajungă totalmente în acea axă de care de care am vorbit. China, sigur că prin mesajele politice pe care le dă se plasează de partea acestor puteri agresoare, chiar dacă nu susține explicit nici invadarea Ucrainei, nici atacul Hamasului, dar întotdeauna folosește orice ocazie pentru a formula mesaje anti-americane și pentru a da vina pe SUA”, adaugă Naumescu.

Însă, spre deosebire de celelalte trei țări, există și cazuri când China se poziționează diferit și este, mai degrabă, de partea Occidentului. Un astfel de exemplu este cel în care liderii de la Beijing și Washington, Xi Jinping și Joe Biden, au cerut în același timp Rusiei să renunțe la discursul amenințător cu un război nuclear.

„China face parte categoric din altă ligă față de Rusia și are un joc strategic pe un nivel categoric superior. China are și alte mize, mize globale, influență globală, are cu totul alte resurse. Deci nu tot ceea ce face Rusia îi convine Chinei. China vrea să se impună pe termen lung ca putere globală care deține supremația mondială, politică, economică, strategică, dar nu avem indicii că și-ar dori să o obțină printr-un război mondial. China nu are nevoie de fenomene disruptive majore în sistemul internațional, pentru că tot ce se întâmplă în acest moment pare să o avantajeze”, dezvoltă Naumescu.

China știe care este limita apropierii de Rusia

Așadar, Beijingul joacă de multe ori la două capete, dar asta nu înseamnă că SUA și UE trebuie să renunțe la relațiile și negocierile cu China.

„Prin slăbirea poziției SUA, China este avantajată și câștigă influență strategică în Orientul Mijlociu, în Africa, în Asia Centrală, în America Latină, IndoPacific și așa mai departe. În ceea ce se numește Sudul global încearcă să câștige simpatia țărilor mai puțin dezvoltate cu aceste mesaje politice anti-americane, anti-occidentale, care desigur sunt pacifiste de fiecare dată, par foarte raționale decente, limitate, însă se vede foarte clar în spatele acestor mesaje care este direcția pe termen lung”, mai spune el.

Chiar și așa, dialogul și relațiile cu China sunt esențiale pentru Occident.

„Asta nu înseamnă că trebuie abandonat dialogul cu China. Dimpotrivă, China trebuie ținută pe cât posibil aproape de interesele occidentale. China are interesul economic de a continua colaborarea cu economiile occidentale, cu UE în special, nu e în interesul nimănui să se producă o ruptură radicală între politicile occidentale și strategiile Beijingului. Sigur că, pe de altă parte, președintele Putin face tot posibilul să atragă China în jocul său anti-occidental. Dar se vede clar, China știe care este limita acestei apropieri de Rusia și în același timp iată că menține un canal de dialog diplomatic cu SUA”, încheie Valentin Naumescu.