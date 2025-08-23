Phenianul amenință Coreea de Sud cu „o confruntare incontrolabilă”, după focurile de avertisment trase la graniță

Coreea de Nord a acuzat sâmbătă Coreea de Sud de o „provocare gravă”, după ce armata sud-coreeană a tras focuri de avertisment asupra unor soldați nord-coreeni în apropierea frontierei, la începutul acestei săptămâni.

Incidentul a avut loc după ce trupe nord-coreene au traversat pentru scurt timp în sud, a anunțat armata de la Seul, relatează Deutsche Welle.

Armata sud-coreeană a confirmat incidentul

Statul Major Întrunit al Coreei de Sud a confirmat că marți după-amiază au fost trase focuri de avertisment, după ce soldații nord-coreeni ar fi trecut temporar linia de demarcație militară în timp ce instalau bariere în zona centrală a Zonei Demilitarizate (DMZ), intens minată.

După focurile de avertisment, trupele nord-coreene s-au retras fără alte incidente. Coreea de Sud, care a descris acțiunea drept o procedură defensivă standard, a precizat că Nordul nu a răspuns cu focuri de armă.

„Incursiunea a determinat armata noastră să tragă focuri de avertisment”, a transmis Statul Major într-un comunicat.

Răspunsul Coreei de Nord

Ko Jong Chol, adjunct al Statului Major General al Armatei Populare Coreene, a acuzat Sudul că încearcă deliberat să provoace tensiuni și a subliniat că tirurile au coincis cu exercițiile militare comune dintre SUA și Coreea de Sud, desfășurate vara.

El a declarat că forțele sud-coreene au folosit o mitralieră și au tras peste 10 focuri de avertisment asupra trupelor nord-coreene.

„Este un precedent foarte grav, care ar putea conduce inevitabil la o confruntare incontrolabilă la frontiera sudică, unde sunt staţionate un număr foarte mare de trupe”, a spus Ko.

Relațiile celor două Corei

Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a cerut relații mai apropiate cu Nordul și a promis construirea unei „încrederi militare”, însă Phenianul a respins ideea unei îmbunătățiri a legăturilor.

În lunii aprilie, trupele sud-coreene au tras focuri de avertisment după ce aproximativ 10 soldați nord-coreeni au trecut pentru scurt timp granița. Înainte de asta, Coreea de Nord anunțase că își închide frontiera sudică și că a notificat forțele americane pentru a „preveni orice neînțelegere sau conflict accidental”.

Lee a preluat mandatul în iunie, după o perioadă de răcire accentuată sub predecesorul său cu viziuni mai dure. El a promis apoi că va urmări dialogul fără precondiții.

După alegerea sa, Seulul a anunțat că cele două părți au oprit difuzarea de propagandă de-a lungul zonei demilitarizate, iar ulterior a observat trupe nord-coreene demontând difuzoare de la frontieră.