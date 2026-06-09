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Peste 300 de kurzi irakieni, răpiți în Libia și amenințați că li se vor scoate rinichii dacă familiile nu plătesc răscumpărare

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O investigaţie BBC arată că, în vara anului trecut, peste 300 de migranţi care încercau să ajungă în Regatul Unit au fost răpiţi, torturaţi şi ameninţaţi cu prelevarea forţată a organelor.

Migranți cad victime traficanților de prsoane și de organe/FOTO:AFP
Migranți cad victime traficanților de prsoane și de organe/FOTO:AFP

Toţi sunt bărbaţi tineri din regiunea kurdă a Irakului. Aceştia au fost capturaţi în Libia de către o miliţie care a cerut familiilor câte 5.000 de dolari (aproximativ 3.700 de lire sterline) pentru fiecare captiv, avertizând că, dacă banii nu sunt plătiţi rapid, tinerilor li se vor scoate rinichii.

Jurnaliştii BBC au discutat cu unii dintre ostatici eliberaţi şi au analizat imagini care sugerează că astfel de operaţii au avut loc efectiv.

Fostii captivi au arătat dovezi ale torturii şi au povestit că au fost ţinuţi în condiţii insalubre, aproape 180 de oameni înghesuiţi într-o singură celulă.

Cel puţin un ostatic a murit, iar numărul celor încă reţinuţi este neclar.

Miliţia ar fi trebuit să îi ghideze pe migranţi prin Libia spre coasta Mării Mediterane. Însă, între aceasta şi traficantul de persoane irakiano-kurd Noah Aaron – cel care organizase călătoria – a izbucnit un conflict legat de plată.

Aaron ispăşeşte acum o pedeapsă de zece ani de închisoare în Franţa, pentru spălare de bani şi trafic de migranţi, în cazuri care nu au legătură directă cu acest incident.

Detaliile răpirilor au ieşit la iveală în timpul unei investigaţii BBC asupra unui alt traficant, Kardo Jaf, care a dus la arestarea acestuia luna trecută.

Cei doi sunt consideraţi foşti colaboratori. Ambii provin din oraşul Ranya, aflat într-o regiune pe care think tank-ul britanic Chatham House o descrie ca fiind „plină de reţele active de contrabandă cu migranţi”.

În februarie, o echipă BBC ancheta chiar în Ranya. Acolo, un localnic s-a apropiat de jurnalişti şi le-a spus că fiul său se numără printre cei răpiţi.

Potrivit acestuia, gruparea lui Aaron îi taxase cu mii de dolari pentru a-i organiza fiului său călătoria spre Regatul Unit – o rută care traversează Africa de Nord şi apoi Mediterana spre Europa.

Drumul trece prin Libia, o ţară descrisă de Anthony Dunkerley, consilier ONU specializat în traficul de persoane, ca având un „vid uriaş de guvernare”.

O mare parte din Libia este controlată de miliţii rivale, iar reţelele de contrabandă depind de cooperarea acestora.

În vara lui 2025, grupuri succesive de migranţi sosiţi cu avionul din Irak au fost duse într-un complex păzit şi închise acolo.

Miliţia a cerut 5.000 de dolari de ostatic

Miliţia a cerut 5.000 de dolari de ostatic, invocând că Aaron nu-şi plătise o datorie anterioară. Familiilor li s-a spus clar: dacă banii nu ajung repede, plata se va face „cu un rinichi”.

Libienii au trimis şi fotografii şi înregistrări video cu ostaticii – multe dintre ele şocante sau violente. Într-un filmuleţ, un tânăr este înştiinţat că va fi dus la un doctor pentru a i se scoate rinichiul.

Bărbatul din Ranya spune BBC că a plătit răscumpărarea. Fiul său s-a numărat printre cei 110 ostatici repatriaţi în ianuarie cu un avion pus la dispoziţie de guvernul irakian. El a arătat însă o poză primită de la fiu din captivitate – o cicatrice proaspătă despre care familia crede că provine dintr-o operaţie forţată de prelevare.

Imediat după ce a vorbit cu acest om, zeci de alţi localnici au venit cu poveşti similare şi cu imagini pe telefon.

Un consultant medical britanic, care a analizat una dintre fotografii, a declarat că acele cicatrici par compatibile cu inciziile unei intervenţii la rinichi. Cu toate acestea, BBC nu a putut confirma în mod independent că au avut loc efectiv recoltări de organe.

Răpirile pentru răscumpărare sunt larg documentate pe rutele migraţiei prin Libia. Dunkerley spune că grupurile criminale exploatează controlul statal limitat în anumite zone, ceea ce face aproape imposibile investigaţiile şi urmăririle penale.

Mulţi ostatici au fost eliberaţi. Unele familii au plătit imediat răscumpărarea, dar autorităţile kurde bănuiesc că alţi migranţi ar fi plătit cu propriile organe.

Un tânăr revenit la Ranya a povestit BBC că a fost torturat prin arderea piciorului – şi şi-a suflecat pantalonul pentru a arăta cicatricile.

Un adolescent de 16 ani spune că a fost ţinut împreună cu alţi 177 de oameni într-o celulă minusculă: „N-am văzut soarele timp de şase luni”. Era atât de aglomerat, spune el, încât toţi dormeau în poziţie şezând. Toţi prizonierii împărţeau o singură toaletă, iar cei care stăteau prea mult erau bătuţi.

Familiile au declarat pentru BBC că mâncarea consta dintr-o bucată de pâine pe zi – şi numai dacă plăteau călăilor o sumă suplimentară.

Hemn Merany, înalt funcţionar în Ministerul de Interne al Guvernului Regional Kurd, spune că, în ciuda riscurilor, fluxul de migranţi ilegali dinspre Irak spre Europa nu s-a oprit.

El îndeamnă pe cei repatriaţi să îşi povestească experienţele oribile prietenilor şi rudelor, pentru a-i descuraja să pornească pe acelaşi drum. Dar relatează şi cazul unui tată al cărui fiu a murit în Libia, probabil în urma unei prelevări forţate de organe. La înmormântare, bărbatul a aflat că doi dintre nepoţii lui plecaseră de curând spre Europa.

„Partea cu adevărat tristă în această afacere este că nu învăţăm nimic”, spune Merany.

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