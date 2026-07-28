Trăiește vara la NIBIRU: a treia săptămână de distracție pe litoralul românesc

Primele 10 zile de NIBIRU au adus la un loc 547.000 oameni care s-au bucurat de noua stațiune de entertainment.

Smiley și-a sărbătorit aniversarea pe Center Stage la NIBIRU

Momentul de aseară de pe Center Stage, cu Smiley și Pavel Bartoș, a fost unul dintre episoadele în care NIBIRU a arătat ce înseamnă „vara se trăiește împreună”: Smiley a venit pe scena de pe Promenadă pentru a cânta publicului din NIBIRU. Artistul a fost surprins pe scenă de Pavel Bartoș și Selly cu un tort, chiar după ora 12 pentru a sărbători ziua de naștere a acestuia. Publicul a cântat „La mulți ani” împreună cu vedetele, iar scena s‑a transformat pentru câteva minute dintr-un loc de concert într‑un party spontan, în care prietenia dintre cei trei și energia oamenilor au făcut din NIBIRU să fie un loc al comunității.

Ce a fost NEBULA X?

În weekendul care a trecut, NEBULA X a transformat litoralul românesc în epicentrul muzicii electronice, cu patru nopți de house, techno și EDM în cel mai mare club open‑air din lume, NIBIRU Arena.

Festivalul a avut loc între 23 și 26 iulie, la Costinești, și a adus pe aceeași scenă nume emblematice precum Black Coffee, DJ-ul sud‑african premiat cu Grammy, regina muzicii techno Charlotte de Witte, Patrick Mason, Mahony, Marco Carola, The Martinez Brothers și John Summit, într‑un line‑up care arată că NIBIRU este deja în liga unor locații precum Ibiza și Mykonos.

Black Coffee a deschis festivalul cu un set house cu influențe afro, acesta petrecând și el in timpul seturilor artiștilorde dinaintea lui. Patrick Mason a oferit unul dintre cele mai intense momente de până acum de la NEBULA X, cu o prezență scenică electrizantă și un show în care muzica și dansul s-au îmbinat. Artistul a urcat chiar și pe pupitru pentru un moment de dans care a ridicat publicul în picioare. Charlotte de Witte, regina muzicii techno, a adus la Costinești un mix puternic, care a dus publicul în energia marilor cluburi internaționale.Marco Carola și The Martinez Brothers, care au avut un set back to back, au închis festivalul cu o petrecere care a ținut până la răsărit.

Pentru public, NEBULA X a fost un maraton de 4 nopți în care oamenii au dansat până la răsărit, au urmărit seturi back‑to‑back și au descoperit cum arată clubbingul în noua stațiune.

Programul săptămânii - NIBIRU se deschide de la ora 17:00

De săptămână trecută, NIBIRU își deschide porțile cu o oră mai devreme: de la 17:00, promenada, restaurantele, magazinele și zonele de entertainment își primesc publicul pentru un program plin până în jurul orei 03:00.Accesul pe Promenadă rămâne deschis în baza unei consumații minime de 25 de lei pentru biletele achiziționate online, păstrând promisiunea de accesibilitate pentru o experiență de la mare plină de activități.Copiii sub 5 ani au acces gratuit, iar familiile pot combina plimbarea de seară cu spectacole, concerte, parcul de distracții, Muzeul Planetelor și zone de paddle, baschet, skating, într‑un program gândit să răspundă la întrebarea „ce poți face seara la mare?” în fiecare zi a săptămânii.

Picnic NIBIRU - marți, 28 iulie, 17:00

După nopțile intense de festival, marți, 28 iulie schimbă ritmul și invită comunitatea la picnicul NIBIRU, un moment gândit pentru cei care vor să se bucure de frumusețea noii stațiuni. Acesta va avea loc de la deschiderea locatiei, începând cu ora 17:00.

Picnicul va aduce împreună toate generațille într‑o atmosferă relaxată în fața Muzeului Planetelor astfel încât NIBIRU să rămână locul în care te întâlnești cu oamenii tăi, chiar și atunci când nu are loc un festival.

Evenimentul continuă misiunea NIBIRU de a fi o stațiune pentru toate generațiile , de la cei mici, care descoperă povești, spectacole de teatru de păpuși, până la adolescenți și părinți, care găsesc concerte, restaurante și zone de promenadă pentru seri petrecute împreună

The Artist Awards, premiile muzicii românești ajung la NIBIRU

În august, NIBIRU devine capitala muzicii românești: The Artist Awards, cea mai mare platformă de recunoaștere pentru artiștii din România, se mută pe litoral și are loc la NIBIRU Arena pe 5–6 august.

După primele ediții organizate la Craiova, unde cei mai iubiți artiștii au fost premiați în fața zecilor de mii de oameni, The Artist Awards vine pentru prima dată la malul mării, transformând scena NIBIRU în locul unde se celebrează hiturile care definesc noua generație.

Evenimentul promite două zile de spectacole live, cu headlineri precum Smiley, Irina Rimes, Theo Rose, Antonia, The Motans și Guess Who, într‑un format care îmbină show‑urile de pe scenă cu votul publicului. De la icon-uri pop de top până la vocile proaspete care definesc noua generație, evenimentul adună artiștii cu hituri pe care publicul le știe pe de rost, pentru o atmosferă de festival de neuitat pe litoralul de la Mare Neagră.

Line‑up‑ul complet The Artist Awards de la NIBIRU îi aduce împreună pe ADI, Alessandra, Alex Velea, Alina Eremia, Ami, Andrei Bănuță, Antonia, Connect‑R, Cristian Porcari, EMAA, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Iraida, Irina Rimes, JO, Johny Romano, Juno, Lazy Ed, Mark Stam, Minelli, Misha Miller, Noua Unspe, Radio Killer, Raluka, Rareș, Smiley, The Motans, Theo Rose, Vanilla și Vescan, într‑un maraton de două seri care transformă NIBIRU Arena în scena principală a muzicii românești din 2026

Un noul DJ se alătură festivalului K-POP Days: JADENISBORED

După energia de la NEBULA X, NIBIRU se pregătește de un eveniment unic în regiune, unul din cele mai mare festivaluri de de K-POP, iar JADENISBORED, unul dintre cele mai urmărite nume din zona de DJ set K‑pop, se alătură line‑up‑ului K‑POP DAYS.

Anunțul confirmă prezența lui JADENISBORED în programul festivalului, alături de Taemin, Jeon Seomi, Everglow, WHIB și XENITH, în unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire pentru comunitatea K‑pop din Europa Centrală și de Est.

Festivalul este o experiență creată pentru comunitate, cu workshop‑uri, întâlniri ale membrilor comunității, spectacole de dans realizate de trupe oficiale, activări de brand și oferta culinară inspirată de cultura coreeană, toate aduse la un loc în universul NIBIRU.

K‑POP DAYS are loc la NIBIRU Arena, la Costinești, de pe 31 iulie pe 2 august 2026, trei zile dedicate muzicii și culturii K‑pop.

Biletele sunt disponibile pe platforma oficială NIBIRU, în pagina de eveniment K‑POP DAYS, dar și prin parteneri.

În paralel, pe 27 iulie, NIBIRU lansează o campanie specială împreună cu eMAG, prin care fanii pot câștiga bilete la K‑POP DAYS la prețuri reduse masiv, inclusiv General Access Pass pentru doar 1 leu, dar și bilete cu reduceri de la 25% la 50%.