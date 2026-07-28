Trump îi primește la Casa Albă pe Netanyahu și Zelenski. Două războaie, mize uriașe pentru SUA

Președintele american Donald Trump îi primește marți, la Casa Albă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un moment decisiv atât pentru războiul din Ucraina, cât și pentru conflictul din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Cei doi lideri se află la Washington pentru a participa la ceremonia de comemorare a senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți susținători ai unei politici externe ferme și un aliat apropiat al lui Trump.

Întâlnirile au loc însă într-un context diferit pentru fiecare dintre cei doi lideri. În timp ce relația dintre Trump și Zelenski s-a îmbunătățit în ultimele luni, cea cu Netanyahu traversează o perioadă tensionată.

Netanyahu încearcă să obțină sprijinul lui Trump

Potrivit Reuters, Casa Albă este tot mai nemulțumită de lipsa unor progrese către o soluționare mai amplă a conflictului cu Iranul, iar o parte dintre susținătorii lui Trump critică perspectiva unei implicări americane mai profunde în Orientul Mijlociu.

Relația dintre Trump și Netanyahu a cunoscut atât perioade de apropiere, cât și momente de tensiune. În luna iunie, presa americană a relatat că, în timpul unei convorbiri telefonice, Trump l-ar fi numit pe premierul israelian „complet nebun”, informație confirmată ulterior chiar de președintele american.

Surse citate de Reuters afirmă că Netanyahu speră să obțină sprijinul politic al lui Trump înaintea alegerilor programate în Israel pe 27 octombrie. O întâlnire cordială cu liderul american ar putea reprezenta un avantaj electoral într-un moment în care premierul israelian se confruntă cu dificultăți în sondaje.

„În aceste vremuri complicate, trebuie să acționăm atât cu multă hotărâre, cât și cu multă înțelepciune. Vom discuta toate subiectele aflate pe agendă, în primul rând Iranul”, a declarat Netanyahu înainte de plecarea spre Washington.

Premierul israelian a adăugat că obiectivul său este „să protejeze securitatea Israelului, dar și să extindă cercul păcii” în regiune.

Un oficial al Casei Albe a precizat că discuțiile vor viza conflictul cu Iranul, tensiunile dintre Israel și Liban, precum și extinderea Acordurilor Abraham.

Trump a declarat luni că dorește ca și Arabia Saudită să se alăture acordurilor de normalizare a relațiilor cu Israelul.

„Bibi a fost extraordinar. A fost un premier pe timp de război. Am lucrat foarte bine împreună”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One.

Zelenski merge la Washington pentru arme și apărare antiaeriană

În paralel, relațiile dintre Trump și Zelenski s-au îmbunătățit, pe fondul succeselor recente înregistrate de Ucraina pe front și al intensificării atacurilor asupra infrastructurii petroliere ruse.

Potrivit Reuters, liderul ucrainean va avea o întâlnire privată cu Trump, fără accesul presei.

Prioritatea Kievului este obținerea aprobării Washingtonului pentru achiziționarea de interceptoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

„Suntem atacați în fiecare zi, așa că avem nevoie de aprobarea lui Trump și a echipei sale pentru a putea cumpăra rachete pentru sistemele Patriot. Este prioritatea noastră principală pentru salvarea de vieți”, a declarat o sursă ucraineană citată de Reuters.

Zelenski intenționează să discute și despre finalizarea acordului privind producția de drone și despre promisiunea făcută de Trump la summitul NATO, care ar permite Ucrainei să producă sub licență interceptoare pentru sistemele Patriot.

Pe agenda discuțiilor se află și perspectivele reluării negocierilor de pace cu Rusia.

„Acum este momentul ca războiul să se încheie”, a declarat un oficial al Casei Albe înaintea întâlnirii dintre cei doi lideri.

După întâlnirea de la Casa Albă, Zelenski urmează să se deplaseze la Capitoliu, unde este așteptat să participe la o reuniune cu toți cei 100 de senatori americani.

Vizita are loc în contextul în care Pentagonul a informat Congresul că nu va cheltui integral, înainte de anul fiscal 2029, cele 400 de milioane de dolari aprobate pentru sprijinirea Ucrainei.

Decizia a fost criticată atât de Partidul Democrat, cât și de o parte dintre republicani, care acuză administrația Trump că întârzie livrarea ajutorului militar într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un deficit major de armament pentru apărarea împotriva atacurilor rusești.