 Rusia anunță un atac fără precedent cu 390 de drone ucrainene asupra regiunii Moscova | adevarul.ro
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Video Rusia anunță un atac fără precedent cu 390 de drone ucrainene asupra regiunii Moscova

Război în Ucraina
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Autoritățile ruse susțin că Ucraina a lansat în noaptea de luni spre marți unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra regiunii Moscova de la începutul războiului. Potrivit primarului capitalei, Serghei Sobianin, în intervalul cuprins între seara zilei de 27 iulie și ora 06:30, marți dimineață, 390 de drone au vizat regiunea Moscovei.

Rusia anunță un atac fără precedent cu 390 de drone ucrainene. FOTO: X/ @exilenova+
Rusia anunță un atac fără precedent cu 390 de drone ucrainene. FOTO: X/ @exilenova+

Sobianin a transmis pe Telegram că majoritatea aparatelor de zbor au fost interceptate înainte de a ajunge în capitală. Potrivit acestuia, 81 de drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova, notează pravda.com. 

Atacul a dus și la restricții temporare pe aeroporturile din capitala Rusiei. Agenția Federală pentru Transport Aerian (Rosaviatsiya) a suspendat temporar operațiunile pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Jukovski, din motive de siguranță. Restricțiile impuse pe aeroporturile Vnukovo și Domodedovo au fost ridicate marți, în jurul orei 06:10.

Pe rețelele sociale au apărut imagini care surprind drone deasupra regiunii Moscova și coloane de fum ridicându-se din mai multe zone.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a confirmat că în urma atacului a izbucnit un incendiu la o fabrică de reciclare a anvelopelor din orașul Cehov. Oficialul rus a afirmat că focul ar fi fost provocat de căderea unei drone interceptate.

Presa și utilizatorii rețelelor sociale din Rusia au relatat că ținta atacului ar fi fost fabrica de reciclare a anvelopelor din Cehov, unde sunt procesate anvelope uzate și sunt produse materiale din cauciuc reciclat. De asemenea, au existat informații privind un posibil atac asupra unor depozite ale companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, situate în localitatea Koledino.

Vorobiov a mai declarat că zeci de drone au fost doborâte deasupra districtelor Domodedovo, Podolsk, Ramenskoe și Kolomna.

Potrivit autorităților ruse, atacul a provocat pagube la un bloc de locuințe și la mai multe case din regiunea Moscovei, însă nu au fost raportate victime.

 

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