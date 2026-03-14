A sosit vremea ca Simona Halep să își răsplătească părinții. Gestul de milioane făcut de fosta campioană

De când a lăsat racheta de tenis deoparte, Simona Halep pare că și-a descoperit o mulțime de alte ocupații. Fosta campioană își împarte timpul între proiectele personale și afacerile familiei, iar agenda ei rămâne la fel de plină ca în perioada turneelor.

Simona Halep, implicată în afacerea de familie Foto/Instagram

Pe lângă promovarea hotelurilor pe care le deține pe litoral și la munte, inclusiv pregătirea ofertelor pentru vacanța de Paște la unitatea din Poiana Brașov, Simona Halep s-a implicat și într-un proiect mai „aromat”. Este vorba despre crama deschisă de tatăl ei, Stere Halep, în toamna lui 2025, în satul Culmea.

Dacă în trecut părinții au fost cei care au susținut-o la fiecare pas în cariera sportivă, acum rolurile par să se fi inversat. Simona îi dă o mână de ajutor tatălui său, implicându-se în promovarea cramei și în povestea noii afaceri de familie.

Pe rețelele sociale, fosta lideră mondială apare adesea în imagini de la vie, relaxată și cu zâmbetul pe buze, bucurându-se de recoltă alături de tatăl ei.

Simona și Stere Halep Foto/Instagram @simonahalep

„Tenisul e foarte scump. Investești într-un copil și riști!”

De-a lungul timpului, Simona Halep a vorbit mereu cu respect și recunoștință despre familia sa. Fosta lideră mondială a povestit adesea că părinții au avut un rol esențial în formarea ei, oferindu-i o educație solidă și valori care au ghidat-o atât în sport, cât și în viața personală.

Chiar dacă a câștigat sume impresionante din tenis și a ajuns în vârful clasamentului WTA, Simona Halep a rămas o persoană modestă și echilibrată. Succesul și banii nu i-au schimbat felul de a fi, iar apropierea de familie, în special de tatăl ei, a rămas una dintre cele mai importante constante din viața sa.

„Tenisul e un sport foarte scump, trebuie să investeşti într-un copil şi să rişti. E o investiţie pe care nu ţi-o garantează nimeni. Tata nu şi-a imaginat vreodată că eu nu o să ajung în top. Şi nu o spun acum că am reuşit. Chiar nu cred că s-a gândit vreodată la asta, chiar dacă au fost şi momente grele.

„Poate că s-a gândit că nu mai face față!”

Poate că s-a gândit că nu mai face faţă, dar în momentul ăla am început eu să câştig primii bănuţi. Nu mi-am luat nici maşină, nici casă scumpă. Mi-am luat un apartament mic, ca să am bani să investesc în mine. Asta înseamnă un antrenor bun, chiar dacă e străin şi costă mai mult. Tot timpul ai instinctul să îţi cumperi ceva din banii pe care-i câştigi.

Dar trebuie să îţi opreşti instinctul ăsta şi să spui că trebuie să te duci într-un cantonament mai scump pentru că te ajută pe o perioadă mai lungă!”, a dezvăluit la un moment dat Simona Halep, în podcastul BT Talks, conform digisport.ro.

