Angajați drogați, la dezafectarea unei centrale nucleare din Elveția. Lucrările includ dezmembrarea reactoarelor și gestionarea materialelor radioactive

Există suspiciuni că unii angajați de pe șantierul centralei nucleare dezafectate Mühleberg din Elveția ar fi consumat droguri în timpul programului. Analizele efectuate au ridicat îngrijorări.

Presa elvețiană a relatat vineri, 23 ianuarie, despre un posibil de consum de substanțe psihoactive pe șantierul centralei nucleare dezafectate Mühleberg (cantonul Berna)

Ziarele Bund și Berner Zeitung, citate de Blick, scriu că există indicii serioase că unii angajați implicați în demontarea centralei ar fi consumat droguri în timpul programului.

O scrisoare anonimă și câteva mărturii interne au semnalat prezența unor reziduuri albe în toalete. Analizele au confirmat că o parte dintre acestea reziduuri erau droguri, iar alte probe au indicat urme de alcool și amfetamine.

Operatorul centralei, compania BKW, a precizat că aplică o politică de toleranță zero și că efectuează teste de alcoolemie și, în anumite situații, teste antidrog.

Dezmembrarea reactoarelor, gestionarea materialelor radioactive și readucerea amplasamentului la un nivel de siguranță

Situată în cantonul Berna, centrala nucleară Mühleberg a fost una dintre cele mai vechi instalații nucleare din Elveția. Inaugurată în 1972 și operată de compania energetică BKW, centrala a funcționat aproape jumătate de secol, furnizând o parte importantă din energia electrică a țării.

Decizia de dezafectare a fost luată în 2013 și confirmată ulterior prin vot politic și presiune publică, în condițiile în care Elveția a adoptat o strategie de renunțare treptată la energia nucleară după accidentul de la Fukushima.

Mühleberg a devenit astfel prima centrală nucleară elvețiană dezafectată voluntar (nu din motive tehnice), ca parte a unei politici energetice naționale.

Centrala a fost oprită definitiv în decembrie 2019, procesul de demontare fiind unul complex, estimat să dureze până în 2030. Lucrările includ dezmembrarea reactoarelor, gestionarea materialelor radioactive și readucerea amplasamentului la un nivel de siguranță care să permită o utilizare viitoare.