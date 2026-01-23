search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Angajați drogați, la dezafectarea unei centrale nucleare din Elveția. Lucrările includ dezmembrarea reactoarelor și gestionarea materialelor radioactive

0
0
Publicat:

Există suspiciuni că unii angajați de pe șantierul centralei nucleare dezafectate Mühleberg din Elveția ar fi consumat droguri în timpul programului. Analizele efectuate au ridicat îngrijorări.

Lucrările de dezafectare includ gestionarea materialelor radioactive. FOTO Shutterstock
Lucrările de dezafectare includ gestionarea materialelor radioactive. FOTO Shutterstock

Presa elvețiană a relatat vineri, 23 ianuarie, despre un posibil de consum de substanțe psihoactive pe șantierul centralei nucleare dezafectate Mühleberg (cantonul Berna)

Ziarele Bund și Berner Zeitung, citate de Blick, scriu că există indicii serioase că unii angajați implicați în demontarea centralei ar fi consumat droguri în timpul programului.

O scrisoare anonimă și câteva mărturii interne au semnalat prezența unor reziduuri albe în toalete. Analizele au confirmat că o parte dintre acestea reziduuri erau droguri, iar alte probe au indicat urme de alcool și amfetamine.

Operatorul centralei, compania BKW, a precizat că aplică o politică de toleranță zero și că efectuează teste de alcoolemie și, în anumite situații, teste antidrog.

Dezmembrarea reactoarelor, gestionarea materialelor radioactive și readucerea amplasamentului la un nivel de siguranță

Situată în cantonul Berna, centrala nucleară Mühleberg a fost una dintre cele mai vechi instalații nucleare din Elveția. Inaugurată în 1972 și operată de compania energetică BKW, centrala a funcționat aproape jumătate de secol, furnizând o parte importantă din energia electrică a țării.

Decizia de dezafectare a fost luată în 2013 și confirmată ulterior prin vot politic și presiune publică, în condițiile în care Elveția a adoptat o strategie de renunțare treptată la energia nucleară după accidentul de la Fukushima.

Mühleberg a devenit astfel prima centrală nucleară elvețiană dezafectată voluntar (nu din motive tehnice), ca parte a unei politici energetice naționale.

Centrala a fost oprită definitiv în decembrie 2019,  procesul de demontare  fiind unul complex, estimat să dureze până în 2030. Lucrările includ dezmembrarea reactoarelor, gestionarea materialelor radioactive și readucerea amplasamentului la un nivel de siguranță care să permită o utilizare viitoare.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare cutremur din istorie! Urmările catastrofale: Ce s-a întâmplat cu oamenii
gandul.ro
image
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
mediafax.ro
image
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oraşul din România care renunţă la ghenă şi tomberoane şi le înlocuieşte cu pubele inteligente
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în alţi ani, acuzaţiile cetăţenilor
playtech.ro
image
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre faptași băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră despre taxe și impozite în 2026. Promisiunea premierului Bolojan pentru români
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Povestea ochelarilor care „au oprit Cel de-al Treilea Război Mondial”. Președintele Macron i-a făcut celebri!

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!