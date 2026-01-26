Captură record în Portugalia. Poliția a confiscat aproape 9 tone de cocaină de pe un „narco-submarin”

Poliția portugheză a realizat o captură record de aproape nouă tone de cocaină, după interceptarea unui „narco-submarin” în largul insulelor Azore, care transporta ceea ce se crede a fi cel mai mare transport de droguri descoperit vreodată la bordul unei ambarcațiuni semi-submersibile îndreptate spre Europa.

Poliția Judiciară din Portugalia (PJ) a anunțat că drogurile au fost confiscate în cadrul unei operațiuni comune recente, desfășurate împreună cu marina și forțele aeriene portugheze, în coordonare cu Agenția Americană Antidrog (DEA) și Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie (NCA), transmite The Guardian.

Ambarcațiunea interceptată s-a scufundat ulterior, luând cu ea 35 de baloți de cocaină pe fundul Oceanului Atlantic. Cei patru bărbați aflați la bord – trei columbieni și un venezuelean – au fost arestați.

„Ambarcațiunea, care venea din America Latină și era operată de patru cetățeni străini, transporta 300 de baloți de cocaină”, a precizat PJ într-un comunicat. „Interceptarea vehiculului semi-submersibil a avut loc pe mare, la aproximativ 230 de mile nautice de Azore, în condiții extrem de dificile și periculoase, din cauza vremii nefavorabile.”

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru Agence France-Presse că operațiunea s-a soldat cu „cea mai mare captură de cocaină realizată vreodată în Portugalia”.

Potrivit presei portugheze, drogurile confiscate ar putea avea o valoare de până la 600 de milioane de euro (521 de milioane de lire sterline).

În martie anul trecut, poliția portugheză a localizat și interceptat un alt narco-submarin în largul Azorelor, care transporta aproape 6,5 tone de cocaină spre Europa.

Deși vehiculele semi-submersibile sunt utilizate frecvent în Columbia și în alte părți ale Americii de Sud și Centrale încă din anii ’80, ele nu au fost detectate în apele europene până în 2006, când un submarin abandonat a fost găsit într-un estuar din regiunea Galicia, în nord-vestul Spaniei.

Primul narco-submarin încărcat complet descoperit în apele europene a fost recuperat dintr-un golf din Galicia în 2019, după ce fusese scufundat intenționat împreună cu cele trei tone de cocaină pe care le transporta.